  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сити - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 10 апреля 2022, 18:30 - Этихад
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
41%
Ничья
24%
Ливерпуль
35%
П1: 2.42 Х: 2.66 П2: 3.50
П1: 2.38 Х: 2.60 П2: 3.25
П1: 2.42 Х: 2.66 П2: 3.50
П1: 2.42 Х: 2.66 П2: 3.50
П1: 2.40 Х: 2.70 П2: 3.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЛиверпуль, когда Манчестер Сити играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 26 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 9 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 39-29 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 56 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 11 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-72 в пользу команды Ливерпуль
  • Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Сити дома) и 1-4 (Ливерпуль дома).
  • Ливерпуль выиграл последние 10 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Ливерпуль в последних 3 встречах.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 7 передачами. Trent Alexander-Arnold лучший распасовщик Ливерпуль (11 передач)
  • Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 49% матчей, Ливерпуль выигрывает в 55% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Ливерпуль выигрывает в 55%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Ливерпуль выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 2.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Ливерпуль - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Ливерпуль - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити забивает 2.83 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
7
Побед
25
Игр
10
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 Ливерпуль 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Спортинг Н
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
41%
Ничья
24%
Ливерпуль
35%
П1: 2.42 Х: 2.66 П2: 3.50
П1: 2.38 Х: 2.60 П2: 3.25
П1: 2.42 Х: 2.66 П2: 3.50
П1: 2.42 Х: 2.66 П2: 3.50
П1: 2.40 Х: 2.70 П2: 3.50
Трансляция
Инфо
Перед стартом зустрічі обидві команди займають лідерські позиції в чемпіонаті: перший Ман Сіті випереджає другий Ліверпуль на одне очко.
Запасні гостей: Келлехер, Гомес, Джонс, Кейта, Конате, Діас, Мілнер, Фірміно, Цімікас.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Жота, Мане.
Запасні господарів: Стеффен, Аке, Гріліш, Гюндоган, Зінченко, Лавія, Макеті, Марез, Фернандінью.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу - Б. Сілва, Родрі, де Брюйне - Фоден, Жезус, Стерлінг.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаю всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 32-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Сивасспор Сивасспор 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 2 Завершен 16:00 - Сегодня Адана Демирспор Адана Демирспор 3 Алтай Алтай 1 Завершен 16:00 - Сегодня Сассуоло Сассуоло 2 Аталанта Аталанта 1 Завершен 16:00 - Сегодня Венеция Венеция 1 Удинезе Удинезе 2 Завершен 16:00 - Сегодня Наполи Наполи 2 Фиорентина Фиорентина 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 10.04.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 10.04.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" можно посмотреть 10.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Атлетико" - 05.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Бенфика - 05.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен