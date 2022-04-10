Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЛиверпуль, когда Манчестер Сити играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 26 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 9 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 39-29 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 56 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 11 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-72 в пользу команды Ливерпуль

Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Сити дома) и 1-4 (Ливерпуль дома).

Ливерпуль выиграл последние 10 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?

Манчестер Сити не проигрывает в последних 8 играх.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Ливерпуль в последних 3 встречах.

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 7 передачами. Trent Alexander-Arnold лучший распасовщик Ливерпуль (11 передач)

Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 49% матчей, Ливерпуль выигрывает в 55% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Ливерпуль выигрывает в 55%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Ливерпуль выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивает 2.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Ливерпуль - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Ливерпуль - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Манчестер Сити забивает 2.83 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.45 гола, играя на выезде (в среднем).

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.