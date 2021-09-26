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Леванте - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 10 апреля 2022, 22:00 - Сьюдад де Валенсия
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Леванте
Валенсия
1 - 1
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64'
Барселона
Барселона
Ход матча
11' Кампана, Хосе
52' Моралес, Хосе Луис
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Леванте
21%
Ничья
29%
Барселона
50%
П1: 6.40 Х: 3.04 П2: 1.78
П1: 5.50 Х: 2.88 П2: 1.73
П1: 6.40 Х: 3.04 П2: 1.78
П1: 6.40 Х: 3.04 П2: 1.78
П1: 5.60 Х: 3.10 П2: 1.76
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Леванте иБарселона, когда Леванте играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 16 встреч когда команда Леванте играла дома, команда Леванте выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 7 победы команды Барселона. Разница голов 39-21 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 33 встреч, команда Леванте выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-28 в пользу команды Барселона
  • Игры прошлого года: 3-3 (Леванте дома) и 1-0 (Барселона дома).
  • Барселона выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Леванте забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 14 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • В домашних матчах Леванте не проигрывает Барселона в последних 3 встречах.
  • Леванте не забивает в 6 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Леванте в сезоне 3-7-5
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 6-7-2
  • Jose Luis Morales лучший бомбардир Леванте с 9 голами. Memphis Depay забил 10 раз за Барселона
  • Jorge de Frutos отдал больше всего передач в Леванте с 7 передачами. Ousmane Dembele лучший распасовщик Барселона (9 передач)
  • Год назад, Леванте была на 9 месте в таблице с 38 очками. Сейчас они на 19 месте с 22 очками.
  • Леванте забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Леванте выигрывает первый тайм в 22% матчей, Барселона выигрывает в 35% матчей.
  • Леванте выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Барселона выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Когда Леванте лидирует 1-0 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Леванте проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Леванте (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Леванте выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Леванте.
  • Команда Леванте выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Леванте забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Леванте (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Леванте и Барселона - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Леванте и Барселона - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Леванте забивает 1.3 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Леванте
3
Побед
23
Игр
18
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Леванте
Последние матчи - Леванте
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 17:15 Леванте 2 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.03.2022 - 19:30 Осасуна 3 - 1 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.03.2022 - 15:00 Леванте 1 - 1 Завершен Эспаньол Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.03.2022 - 22:00 Атлетик 3 - 1 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.02.2022 - 22:00 Леванте 3 - 0 Завершен Эльче В
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Последние матчи - Барселона
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Галатасарай 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна В
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Главные события
ГООЛ! Моралес, Хосе Луис
52'
Кампана, Хосе
11'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Леванте
21%
Ничья
29%
Барселона
50%
П1: 6.40 Х: 3.04 П2: 1.78
П1: 5.50 Х: 2.88 П2: 1.73
П1: 6.40 Х: 3.04 П2: 1.78
П1: 6.40 Х: 3.04 П2: 1.78
П1: 5.60 Х: 3.10 П2: 1.76
Составы команд
34
Cardenas, Dani
2
Сон
14
Рубен Везу
15
Поштиго, Серхио
4
Роберто, Суарез Пьер
20
Хорхе Мирамон
24
Кампана, Хосе
8
Пепелу
5
Неманья Радоя
11
Моралес, Хосе Луис
9
Марти, Роджер
22
тер Стеген, Марк-Андре
13
Даниэль Алвес
19
Араухо, Рональд
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
21
Gonzalez Nicolas
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
7
Усман Дембеле
Стартовый состав
  • 11
    Моралес, Хосе Луис
    Нападающий
    52
  • 9
    Марти, Роджер
    Нападающий
  • 24
    Кампана, Хосе
    Полузащитник
    11
  • 8
    Пепелу
  • 5
    Неманья Радоя
    Полузащитник
  • 2
    Сон
  • 14
    Рубен Везу
    Защитник
  • 15
    Поштиго, Серхио
    Защитник
  • 4
    Роберто, Суарез Пьер
    Защитник
  • 20
    Хорхе Мирамон
  • 34
    Cardenas, Dani
    Вратарь
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Gonzalez Nicolas
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Lisci, Alessio
  • Xavi
Статистика матча
2
Удары мимо
2
3
Удары в створ
4
3
Сейвы
2
3
Штрафные
3
3
Фолы
1
1
ЖК
Офсайды
2
3
Угловые
3
Трансляция
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу з правого флангу від Дембеле головою перед воротарським в ближній кут завершив Обамеянг!
57'
Замена
Педрі вийшов замість Ніко.
57'
Замена
Френкі де Йонга замінили на Гаві.
56'
Незабитый пенальти
Тер Штеген парирував удар Рохера з пенальті в лівий кут!
55'
Опасный момент
Пенальті! Рохер замикав подачу кутового з правого флангу, проте Гарсія підставив руку.
54'
Просування Моралеса правим флангом штрафного завершилося заробленим кутовим.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! На виконання в правий кут виконав пенальті Моралес!
50'
Опасный момент
Пенальті! Сон відкривався під зворотній пас на лівий фланг штрафного, проте Алвес дав йому в щелепу ліктем!
49'
Опасный момент
Дембеле виконав швидке накидання з правого флангу на голову Феррану до центру штрафного, проте постріл головою від Торреса парирував голкіпер!
47'
Контролює м'яч Леванте в атаці, проте без просування до чужого штрафного.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Барселона зіштовхнулася з потужним супротивом від самого початку гри, тому зовсім не дивує той факт, що в першому таймі вона так і не забила. Не пропустила — ось це дійсно пощастило, бо зусиллями невмирущого Моралеса Леванте створює дуже серйозну загрозу. "Жаби" мало тримають м'яч у себе, проте, коли підвищують оберти в атаці, то стає гаряче. Утім, чи вистачить їх і надалі?
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Френкі в дотик завершив передачу на вхід до правого флангу штрафного, проте пробив над воротами.
42'
Опасный момент
Ферран пострілом від лівого кута штрафного поцілив у голкіпера поруч із ближньою стійкою.
40'
Инфо
67% контролю м'яча набігло вже в Барси.
38'
Альба виконав навіс із лівого флангу, проте захисник перевів на кутовий головою.
35'
Просування Мірамона правим флангом атаки зупинив Альба.
33'
Моралес на рівному місці схопився за правий бік у центрі поля.
31'
Дивимося за тим, як гості розгойдують суперників на чужій половині.
29'
Опасный момент
Навіс із правого флангу на ближню стійку замикав Рохер, проте Араухо немов приклеїв м'яч до грудей!
28'
Простріл із лівого флангу від Сона замикати було нікому.
26'
Опасный момент
А де були захисники, коли Моралес із м'ячем робив свій ривок чужим штрафним, після чого перекидав голкіпера?! Гарсія виніс м'яч із лінії!
23'
Сон у підкаті на лівому фланзі захисту блокував простріл Дембеле з правого флангу.
21'
Уголовой
Несподіваний пас зі свого штрафного від тер Штегена на хід Феррану до чужих володінь Торрес завершив ударом з правого флангу в голкіпера.
19'
Альбі закидали на лівий фланг штрафного, проте цей пас був занадто сильним.
16'
Алвес різав пас на хід Обамеянгу на правий фланг штрафного, проте отримав пошкодження.
14'
Контроль м'яча від Барси на чужій половині поля не дає розвитку.
12'
Запороли розіграш штрафного каталонці.
11'
Желтая карточка
Жовту дали Кампаньї за підкат проти Бускетса в центрі поля.
9'
Альба пробігся лівим флангом штрафного під передачу від Феррана на хід, проте прострілити з-під суперника так і не зумів.
7'
Моралес падав на газон на лівому фланзі штрафного й отримав у обличчя від Араухо. Не фол.
5'
Ферран боровся проти Мірамона на своїй половині поля в повітрі, проте суперник сфолив.
3'
Тер Штеген на виході на правий фланг штрафного перехопив закидання від Сона на хід Рохера.
2'
Опасный момент
Френкі закрутив від лівого кута штрафного над воротами.
1'
Опасный момент
Дані Алвес подарував м'яча Моралесу передачею поперек поля з правого флангу, після чого суперник закрутив повз праву стійку.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Барселона за 29 матчів набрала 57 очок та займає третій рядок, а Леванте за 30 ігор здобув 22 бали, тому йде лише передостаннім.
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Анонс матча Леванте - "Барселона" 10.04.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сьюдад де Валенсия.

Дата проведения матча: 10.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Леванте в предыдущем футбольном матче 26.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Lisci, Alessio и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Леванте - "Барселона" можно посмотреть 10.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Леванте - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Алессио Лиши

Предыдущий матч команды Леванте был сыгран против Вильярреал - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Леванте.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Айнтрахт - 07.04.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Леванте - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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