Леванте - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Леванте иБарселона, когда Леванте играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 16 встреч когда команда Леванте играла дома, команда Леванте выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 7 победы команды Барселона. Разница голов 39-21 в пользу команды Барселона.

Во время последних 33 встреч, команда Леванте выиграла 4 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-28 в пользу команды Барселона

Игры прошлого года: 3-3 (Леванте дома) и 1-0 (Барселона дома).

Барселона выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Леванте забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 14 играх.

Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде

Барселона не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

В домашних матчах Леванте не проигрывает Барселона в последних 3 встречах.

Леванте не забивает в 6 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Леванте в сезоне 3-7-5

Выездная статистика Барселона в сезоне 6-7-2

Jose Luis Morales лучший бомбардир Леванте с 9 голами. Memphis Depay забил 10 раз за Барселона

Jorge de Frutos отдал больше всего передач в Леванте с 7 передачами. Ousmane Dembele лучший распасовщик Барселона (9 передач)

Год назад, Леванте была на 9 месте в таблице с 38 очками. Сейчас они на 19 месте с 22 очками.

Леванте забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Леванте выигрывает первый тайм в 22% матчей, Барселона выигрывает в 35% матчей.

Леванте выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Барселона выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Когда Леванте лидирует 1-0 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Леванте проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Леванте (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Леванте выиграла 1, команда Барселона выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Леванте.

Команда Леванте выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Леванте забивает 1.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Леванте (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Леванте и Барселона - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Леванте и Барселона - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Леванте забивает 1.3 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).