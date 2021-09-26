Леванте - Барселона онлайн трансляция матча

Поединок между командой Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Дата проведения матча: 10.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Леванте в предыдущем футбольном матче 26.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Lisci, Alessio и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Алессио Лиши
Предыдущий матч команды Леванте был сыгран против Вильярреал - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Леванте.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Айнтрахт - 07.04.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.
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