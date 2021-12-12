Аталанта - Эллас Верона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иВерона, когда Аталанта играет дома, 3- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Аталанта и Верона 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 12 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Верона. Разница голов 19-13 в пользу команды Аталанта.

Во время последних 25 встреч, команда Аталанта выиграла 12 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Верона выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 37-28 в пользу команды Аталанта

Игры прошлого года: 0-2 (Аталанта дома) и 0-2 (Верона дома).

Вы знали, что Аталанта забил 28% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Верона забил 21% голов между минутами 0-15?

Верона не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Аталанта не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Верона не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-6-5

Выездная статистика Верона в сезоне 3-7-6

Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 6 передачами. Gianluca Caprari лучший распасовщик Верона (7 передач)

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Аталанта выигрывает первый тайм в 40% матчей, Верона выигрывает в 31% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Верона выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Верона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верона% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Верона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Верона в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Верона's.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Верона выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Верона.

Команда Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Верона, а Верона забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Верона - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Верона - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Аталанта забивает 1.93 гола, играя дома, а Верона забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).

Аталанта без побед в последних 4 играх.

Верона's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.