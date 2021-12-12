Аталанта - Эллас Верона онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Эллас Верона (Верона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 18.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Эллас Верона (Верона):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Эллас Верона осталась с поражением. Столкновение Эллас Верона и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 14.04.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий поединок команды Эллас Верона был сыгран против "Интер" - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
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