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Аталанта - Эллас Верона онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 апреля 2022, 22:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Марко Пиччинини
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
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22'
Эллас Верона
Верона
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
40%
Ничья
20%
Эллас Верона
40%
П1: 1.98 Х: 2.82 П2: 4.64
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 1.98 Х: 2.82 П2: 4.64
П1: 1.98 Х: 2.82 П2: 4.64
П1: 2.05 Х: 2.85 П2: 4.40
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иВерона, когда Аталанта играет дома, 3- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Верона 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 12 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Верона. Разница голов 19-13 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 25 встреч, команда Аталанта выиграла 12 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Верона выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 37-28 в пользу команды Аталанта
  • Игры прошлого года: 0-2 (Аталанта дома) и 0-2 (Верона дома).
  • Вы знали, что Аталанта забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Верона забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Верона не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Аталанта не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Верона не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-6-5
  • Выездная статистика Верона в сезоне 3-7-6
  • Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 6 передачами. Gianluca Caprari лучший распасовщик Верона (7 передач)
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 40% матчей, Верона выигрывает в 31% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Верона выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Верона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верона% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Верона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Верона в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Верона's.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Верона выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Верона.
  • Команда Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Верона, а Верона забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Верона - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Верона - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Аталанта забивает 1.93 гола, играя дома, а Верона забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аталанта без побед в последних 4 играх.
  • Верона's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
Аталанта
4
Побед
10
Игр
4
Побед
Эллас Верона
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
18.03.2018 - 16:00 Эллас Верона 0 - 5 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
25.10.2017 - 19:30 Аталанта 3 - 0 Завершен Эллас Верона
Последние матчи - Аталанта
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 19:45 Аталанта 0 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 21:45 Болонья 0 - 1 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Эллас Верона
Чемпионат Италии 2021/2022
09.04.2022 - 19:00 Интер 2 - 0 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.04.2022 - 19:30 Эллас Верона 1 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 16:00 Эмполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 16:00 Фиорентина 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
40%
Ничья
20%
Эллас Верона
40%
П1: 1.98 Х: 2.82 П2: 4.64
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 1.98 Х: 2.82 П2: 4.64
П1: 1.98 Х: 2.82 П2: 4.64
П1: 2.05 Х: 2.85 П2: 4.40
Трансляция
21'
Желтая карточка
Касале відмахнувся ліктем у обличчя Маліновському на лівому фланзі захисту.
20'
Муссо на дальньому виході зі штрафного на правому фланзі перехопив закидання на Лазовіча.
19'
Лазовіч із лівого флангу відігравав до штрафного, проте спрямував м'яча в ноги супернику.
17'
Дзаппакоста знову прострілював із лівого флангу, проте захисник перевів на кутовий.
15'
Звалився м'яч із ноги в Маліновського під час спроби перед чужим штрафним пробити з відкидання від Сапати.
14'
Дзаппакоста з лівого флангу прострілював до воротарського, проте Монтіпо забрав м'яч до рук.
13'
М'яко подавав із лівого флангу штрафного Капрарі, проте захисники, хай із великими труднощами, вибили м'яч.
12'
Бога не встиг у центрі поля підхопити скидання Сапати, яке він робив після дальнього виносу з власної половини.
10'
Подачу від Маліновського зі штрафного суперники відправили на дальній кутовий.
9'
Желтая карточка
Сапата знову зійшовся в боротьбі проти Гюнтера, проте цього разу суперник обійняв його за тулуб.
8'
Гюнтер не пустив Сапату до м'яча під час закидання на правий фланг атаки.
6'
Бога на лівому фланзі штрафного обіграв суперника, проте простріл від нього був блокований, а Сапата з відскоку в дальній пробив невдало.
6'
Опасный момент
Маліновський отримав передачу на правий фланг штрафного, після чого хитнув захисника та пробив у ближній верхній кут! Монтіпо врятував!
4'
Скальвіні збив Сімеоне під час отримання м'яча суперником на лівому фланзі атаки.
3'
Демірал зіграв на випередження Сімеоне під час закидання на правий фланг атаки.
1'
Утримання м'яча від гостей на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Аталанта з 51 очками за 31 гру йде на восьмій сходинці, тоді як Верона зараз займає 10 місце з 45 балами за 32 гри.
Запасні: Босеггія, Велозу, Лазанья, Кьєза, Кансільєрі, Бесса, Депаолі, Фработта, Шутало, Рецос, Онгла, Прашелік.
Верона: Монтіпо — Касале, Гюнтер, Чеккеріні — Фараоні, Тамез, Іліч, Лазовіч — Барак, Капрарі — Сімеоне.
Запасні: Спортьєлло, Россі, Муріель, Песселья, Джимсіті, Міхейле, Пессіна, Міранчук, Пашаліч.
Аталанта: Муссо — Скальвіні, Демірал, Паломіно — Гатебур, Де Роон, Копмейнерс, Дзаппакоста — Маліновський — Сапата, Бога.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Марко Піччиніно (Форлі, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Атлети Адзуррі д'Італія (Бергамо, Італія) зіграють бергамаська Аталанта и Верона.
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Анонс матча "Аталанта" - Эллас Верона 18.04.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Эллас Верона (Верона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 18.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Эллас Верона (Верона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Эллас Верона осталась с поражением. Столкновение Эллас Верона и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Эллас Верона можно посмотреть 18.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Эллас Верона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 14.04.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий поединок команды Эллас Верона был сыгран против "Интер" - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Аталанта" - Эллас Верона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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