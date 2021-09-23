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Барселона - Кадис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 апреля 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
22'
Кадис
Кадис
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
47%
Ничья
29%
Кадис
24%
П1: 1.48 Х: 3.48 П2: 8.90
П1: 1.44 Х: 3.20 П2: 8.50
П1: 1.48 Х: 3.48 П2: 8.90
П1: 1.48 Х: 3.48 П2: 8.90
П1: 1.50 Х: 3.50 П2: 8.50
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Барселона выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Кадис выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-4 в пользу команды Барселона
  • Игры прошлого года: 1-1 (Барселона дома) и 2-1 (Кадис дома).
  • Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Барселона одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Кадис забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Барселона не проигрывает в последних 15 играх.
  • Барселона не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Кадис не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Барселона не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Кадис не забивает в 6 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Alvaro Negredo забил 6 раз за Кадис
  • Год назад, Кадис была на 13 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 18 месте с 28 очками.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 35% матчей, Кадис выигрывает в 28% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Кадис выигрывает в 28%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Кадис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Кадис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадис.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Кадис's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кадис (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Кадис выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Кадис.
  • Команда Кадис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 1.2 гола за матч против команды Кадис, а Кадис забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Кадис - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Кадис - 1.
  • Барселона забивает 1.93 гола, играя дома, а Кадис забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Личные встречи
Барселона
0
Побед
3
Игр
0
Побед
Кадис
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершен Кадис
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 22:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Барселона 2 - 3 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Леванте 2 - 3 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Кадис
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 15:00 Кадис 1 - 2 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 19:30 Валенсия 0 - 0 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 17:15 Кадис 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
11.03.2022 - 22:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 15:00 Кадис 2 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
47%
Ничья
29%
Кадис
24%
П1: 1.48 Х: 3.48 П2: 8.90
П1: 1.44 Х: 3.20 П2: 8.50
П1: 1.48 Х: 3.48 П2: 8.90
П1: 1.48 Х: 3.48 П2: 8.90
П1: 1.50 Х: 3.50 П2: 8.50
Трансляция
22'
Офсайд
Алекс оказался в положении вне игры.
18'
Дембеле сместился с фланга в центр, после чего выполнил удар на технику. Француз пока наиболее активен в составе сине-гранатовых.
15'
Буквально ничего не происходит на поле. Попытки каталонцев взломать массированную оборону Кадиса выглядят крайне неубедительно.
10'
В низком темпе проходит начало поединка. Хозяева комбинируют на чужой половине поля, но остроты у ворот соперника не создают.
3'
Ледесма парировал хитрый удар Дембеле в ближний угол. Барселона выполнит угловой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген – Альба, Лангле, Гарсия, Дест – Гави, Бускетс (к), Френки де Йонг – Торрес, Депай, Дембеле.
Инфо
Стартовый состав Кадиса: Ледесма – Эспино, Фали, Эрнандес, Парра – Алекс, Хосе Мари, Йонссон, Сальви (к) – Собрино, Перес.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 32-го тура Ла Лиги между Барселоной и Кадисом.
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Последние матчи
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Анонс матча "Барселона" - Кадис 18.04.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Кадис (Кадис) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 18.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Кадис (Кадис):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кадис и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 23.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Кадис можно посмотреть 18.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Кадис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Айнтрахт - 14.04.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Айнтрахт.

Команда гостей

Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Тренер: Альваро Сервера

Предыдущий поединок команды Кадис был сыгран против Бетис - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Следите за результатами матча "Барселона" - Кадис онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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