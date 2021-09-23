Барселона - Кадис онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Кадис (Кадис) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 18.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Кадис (Кадис):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кадис и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 23.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Айнтрахт - 14.04.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Айнтрахт.
Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Тренер: Альваро Сервера
Предыдущий поединок команды Кадис был сыгран против Бетис - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.
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