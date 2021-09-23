Барселона - Кадис онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Барселона выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Кадис выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-4 в пользу команды Барселона

Игры прошлого года: 1-1 (Барселона дома) и 2-1 (Кадис дома).

Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Барселона одержала 5 домашних побед подряд.

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Кадис забил 27% голов между минутами 31-45?

Барселона не проигрывает в последних 15 играх.

Барселона не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Кадис не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Барселона не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Кадис не забивает в 6 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Alvaro Negredo забил 6 раз за Кадис

Год назад, Кадис была на 13 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 18 месте с 28 очками.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 35% матчей, Кадис выигрывает в 28% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Кадис выигрывает в 28%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Кадис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Кадис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадис.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Кадис's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кадис (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Кадис выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Кадис.

Команда Кадис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 1.2 гола за матч против команды Кадис, а Кадис забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Кадис - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Кадис - 1.

Барселона забивает 1.93 гола, играя дома, а Кадис забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).