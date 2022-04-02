Манчестер Сити - Атлетико онлайн трансляция матча

Манчестер Сити не проигрывает в последних 7 играх.

Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.

Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 30% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 30%.

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.