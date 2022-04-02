Манчестер Сити - Атлетико онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 05.04.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Бернли" - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против "Алавес" - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".
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