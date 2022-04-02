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Манчестер Сити - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 05 апреля 2022, 22:00 - Этихад
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
45'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
28%
Атлетико
28%
П1: 1.54 Х: 3.13 П2: 13.30
П1: 1.50 Х: 2.63 П2: 13.00
П1: 1.54 Х: 3.13 П2: 13.30
П1: 1.54 Х: 3.13 П2: 13.30
П1: 1.58 Х: 2.95 П2: 13.00
Интересные факты
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 7 играх.
  • Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.
  • Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 30% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 30%.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Манчестер Сити забивает 2.8 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Спортинг Н
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 18:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 22:00 Атлетико 4 - 1 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.03.2022 - 22:00 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.03.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
11.03.2022 - 22:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 22:00 Бетис 1 - 3 Завершен Атлетико В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
28%
Атлетико
28%
П1: 1.54 Х: 3.13 П2: 13.30
П1: 1.50 Х: 2.63 П2: 13.00
П1: 1.54 Х: 3.13 П2: 13.30
П1: 1.54 Х: 3.13 П2: 13.30
П1: 1.58 Х: 2.95 П2: 13.00
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
6
Натан Аке
14
Ляпорт, Эмерик
5
Джон Стоунз
21
Илкай Гюндоган
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
20
Силва, Бернардо
7
Рахим Стерлинг
26
Махрез, Рияд
13
Ян Облак
24
Шиме Врсалько
22
Фелипе
15
Стефан Савич
23
Мандава, Рейнилдо
16
Ренан Лоди дос Сантос
14
Маркос Льоренте
4
Кондобиа, Джеффри
8
Коке
23
Феликс, Жоао
8
Антуан Гризманн
Стартовый состав
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 22
    Фелипе
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Диего Симеоне
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
5
Штрафные
3
2
Фолы
4
1
Офсайды
1
3
Блокировано ударов
3
Удары мимо
4
Угловые
Трансляция
40'
Де Брюйне на газоне, упал в штрафной, однако без фола.
37'
Офсайд у "Атлетико" очевиднейший, километровый. "Сити" такое щелкает как семечки.
35'
Эдерсон получил возможность изучить форму мяча, снаряд к нему откатился.
33'
Пересмотрите предыдущее сообщение, не ошибетесь :) 272 паса за 33 минуты сделал "Сити", 90 передач у "Атлетико".
29'
Серьезно, целых 4 минуты на поле не происходило... аж ничего интересного. "Горожане" методично ищут пространство, "Атлетико" стоит стеной.
25'
Фол на Родри, Лоди нарушил правила. "Сити" с мячом, какая неожиданность. Владение: 76% на 24%.
23'
Вау, "Атлетико" впервые за матч нормально разбежался к штрафной "Сити". Безуспешно, Фелиша обокрали.
22'
Гюндоган отправил снаряд куда-то на трибуны "Этихада", очень неточный выстрел Илкая.
20'
Подача Канселу в штрафную - в руки Облаку. До этого хозяева 2 минуты выискивали свободные зоны.
18'
У "Атлетико" абсолютно нет атакующей составляющей в этом поединке. "Горожане" неплохо навесили в штрафную, Гюндоган не поспел на отскок.
16'
"Сити" хорошо контролирует снаряд, все в ноги, потерь очень мало. Диаш и Стоунз уверенно располагаются за центральным кругом на половине поля соперника.
14'
Стерлинг упал за пределами штрафной, все ок, а вот Бернарду грохнулся уже в "коробке" Облака. Без пенальти, все чисто.
12'
Удар Де Брюйне заблокирован защитником "матрасников". Первый угловой в матче не принес "Сити" дивидендов.
11'
Очень здорово Марез забросил на Де Брюйне во владения Облака, однако Кевин к мячу не успел.
9'
"Сити" душит "Атлетико" в штрафной площадке гостей, подопечные Симеоне все еще держатся.
7'
Фол на Канселу в центре поля, Кондогбия сгрубил.
5'
Пока "Атлетико" удается успешно отбиваться.
4'
"Атлетико" за 2 паса прошел все поле - Аке успел устранить угрозу.
2'
"Сити" ровно минуту контролировал мяч. "Атлетико" хватило 5 секунд, чтобы вернуть сферу хозяевам.
Свисток
Поехали!
Инфо
Атлетико: Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Мандава, Лоди - Льоренте, Кондогбия, Коке - Гризманн, Фелиш
Инфо
Манчестер Сити: Эдерсон - Стоунз, Аке, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез, Силва, Стерлинг
Инфо
Добрый вечер! Уже совсем скоро команды выйдут на поле.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" 05.04.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 05.04.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" можно посмотреть 05.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Бернли" - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против "Алавес" - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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