Вильярреал - Бавария онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 06.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Бавария" (Мюнхен):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 22.11.2011 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Леванте - 02.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Леванте.
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Фрайбург - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".
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