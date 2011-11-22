Вильярреал - Бавария онлайн трансляция матча

Вильярреал не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 8 играх.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 38% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 53% матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Вильярреал забивает 1.93 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.