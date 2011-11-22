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Вильярреал - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 06 апреля 2022, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
1 - 0
Обновить
55'
Бавария
Мюнхен
Ход матча
8' Груневелд, Арнаут
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
37%
Ничья
26%
Бавария
37%
П1: 5.16 Х: 3.12 П2: 1.88
П1: 4.75 Х: 3.00 П2: 1.73
П1: 5.16 Х: 3.12 П2: 1.88
П1: 5.16 Х: 3.12 П2: 1.88
П1: 4.20 Х: 3.10 П2: 1.98
Интересные факты
  • Вильярреал не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 8 играх.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 38% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 53% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Вильярреал забивает 1.93 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • У команды Вильярреал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Вильярреал
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Бавария
Лига Чемпионов 2011/2012
22.11.2011 - 21:45 Бавария 3 - 1 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 17:15 Леванте 2 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 17:15 Кадис 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Лига Чемпионов 2021/2022
16.03.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 3 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Вильярреал 1 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 16:30 Фрайбург 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
19.03.2022 - 19:30 Бавария 4 - 0 Завершен Унион В
Чемпионат Германии 2021/2022
12.03.2022 - 16:30 Хоффенхайм 1 - 1 Завершен Бавария Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.03.2022 - 22:00 Бавария 7 - 1 Завершен Зальцбург В
Чемпионат Германии 2021/2022
05.03.2022 - 16:30 Бавария 1 - 1 Завершен Байер Н
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Главные события
ГООЛ! Груневелд, Арнаут
8'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
37%
Ничья
26%
Бавария
37%
П1: 5.16 Х: 3.12 П2: 1.88
П1: 4.75 Х: 3.00 П2: 1.73
П1: 5.16 Х: 3.12 П2: 1.88
П1: 5.16 Х: 3.12 П2: 1.88
П1: 4.20 Х: 3.10 П2: 1.98
Составы команд
23
Херонимо Рульи
12
Эступиньян, Первис
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
19
Кукелин, Франсис
20
Ло Сельсо, Джовани
15
Груневелд, Арнаут
7
Жерар Морено
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
4
Упамекано, Дайот
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
42
Musiala, Jamal
11
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
7
Гнабри, Серже
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
    8
  • 7
    Жерар Морено
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 23
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
8
Штрафные
9
8
Фолы
6
1
Удары мимо
5
2
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
44%
Владение мячом
56%
Сейвы
1
2
Угловые
1
Офсайды
2
Трансляция
50'
Еступіньян на лівому фланзі захисту потягнув за комірець Комана.
48'
Опасный момент
Гнабрі хитнув суперника на лівому фланзі штрафного, після чого стріляв на дальню, де Мюллер не зміг підставити ногу в порожні ворота.
46'
Упамекано перехопив загострюючу передачу на хід Данджума лівим флангом.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Баварія періодично на початку матчу брала ініціативу під свій контроль, проте зрештою тиск суперників зумови перевагу на табло на їхньому боці. Мюнхенці фактично не створили жодного загрозливого моменту для воріт Рульї, у той час як Ноєра пробили вже двічі, проте один із голів було справедливо скасовано через офсайд. Спостерігаємо домінацію ідей Емері над рішеннями Нагельсманна, проте так само було і під час матчу в Зальцбурзі.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Уголовой
Кутовий із лівого флангу завершився фолом у атаці від Альбіоля.
45+1'
Капу поліз наодинці до лівого флангу чужого штрафного, проте в підсумку пробив у Павара.
45'
Инфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Баварія контролює м'яч, проте вихідні дані такі самі, як і раніше.
41'
Опасный момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Парехо розганяв Коклена на лівий фланг штрафного в офсайд!
40'
ГОЛ! Чудернацьким чином навіс із лівого флангу штрафного від Коклена залетів за спину Ноєру в дальній кут!
38'
Вільярреал потрохи почав повертати собі м'яч.
36'
Еступіньян зробив на собі фол Комана на правому фланзі атаки суперників.
34'
Жорстке зіткнення поміж Кокленом та Команом у центральному колі.
32'
Офсайд
Мюллер у офсайді під час закидання Девіса з лівого флангу оборони.
30'
Ернандес на лівому фланзі оборони потягнув за футболку Ло Чельсо.
29'
Ло Чельсо постраждав від накладки Гнабрі перед штрафним Баварії, хоча до цього його партнери грубо обійшлися з партнером по команді Сержа.
28'
Коман із правого флангу зіграв до півкола біля штрафного на Ернандеса, але той пробив невдало.
26'
Є контролю із боку гостей, проте загострень немає.
24'
Инфо
54% контролю м'яча за Баварією.
22'
Подачу Девіса з лівого флангу суперники винесли за межі штрафного, після чого Кімміх невдало вистрілив із відскоку.
21'
Баварія тримає м'яч на власній половині поля зараз. Попереду небагато варіантів.
19'
Коман розкривав Павара на правому фланзі атаки, проте Пау прочитав.
17'
Рульї забрав подачу Кімміха зі штрафного на лівому фланзі.
16'
Фойт піймав на гомілку Девіса на правому фланзі оборони.
15'
Подачу Парехо з лівого флангу зі штрафного суперники перехопили.
14'
Фол на правому фланзі від Павара проти Данджуми.
12'
Девіса двічі обікрали на лівому фланзі атаки Фойт та Парехо.
11'
Кімміх прокинув Ло Чельсо в центрі поля, а той одразу поставив йому блокю
10'
Вільярреал продовжує набирати відсотки контролю м'яча.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ло Чельсо на правому фланзі зіграв у стінку з Морено, після чого прострілив у центр, де Парехо у дотик пробил не дуже-то й вдало, але Данджума зумів підставити ногу!
7'
Баварія грає без м'яча та ще й під тиском уболівальників суперників. Дивно спостерігати.
5'
Господарі могли вискочити до контратаку, проте в її розвитку перемудрили з пасами.
3'
Бачимо прапор України за воротами Баварії, поруч з іспанським. Дякуємо!
1'
Володіння м'яча від Вільярреалу на початку матчу спостерігаємо.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
На попередньому етапі Баварія розгромила РБ Зальцбург (8:2 за сумою двох матчів), а Вільярреал несподівано вибив Ювентус (4:1).
Запасні: Ульрайх, Фрюхтль, Річардс, Зюле, Горецка, Сане, Ваннер, Забітцер, Рока, Куассі, Тілльман, Санішич.
Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандс, Девіс — Кімміх, Мусіала — Коман, Мюллер, Гнабрі — Левандовські.
Запасні: Асенхо, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквезе, Трігерос, Пенья, Піно, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є.
Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Коклен, Капу, Парехо — Морено, Данджума, Ло Чельсо.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал и мюнхенська Баварія.
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Анонс матча Вильярреал - "Бавария" 06.04.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 06.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 22.11.2011 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Бавария" можно посмотреть 06.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Леванте - 02.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Леванте.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Фрайбург - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Вильярреал - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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