Челси - Реал онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 2-0 (Челси дома) и 1-1 (Реал Мадрид дома).

Челси имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Челси выиграл 6 домашних матчей подряд.

Челси не проигрывает в последних 17 домашних матчах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 44% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Челси выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.

Челси забивает 1.5 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.75 гола против команды Челси (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Реал Мадрид - 3.25.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Реал Мадрид - 2.25.

Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).