  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челси - Реал Смотреть онлайн
В тренде

Челси - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 06 апреля 2022, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 3
Обновить
54'
Реал
Мадрид
Ход матча
14' Милитан, Эдер 19' Антонио Рюдигер 21' Карим Бензема 24' Карим Бензема 40' Хавертц, Кай
46' Андреас Кристенсен Вышел: Матео Ковачич 46' Н'Голо Канте Вышел: Хаким Зиеш
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Челси
37%
Ничья
22%
Реал
41%
П1: 2.04 Х: 2.94 П2: 4.63
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 2.04 Х: 2.94 П2: 4.63
П1: 2.04 Х: 2.94 П2: 4.63
П1: 2.50 Х: 2.45 П2: 3.85
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 2-0 (Челси дома) и 1-1 (Реал Мадрид дома).
  • Челси имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Челси выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 44% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Челси выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Челси забивает 1.5 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.75 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Реал Мадрид - 3.25.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Реал Мадрид - 2.25.
  • Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
Личные встречи
Челси
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челси 1 - 4 Завершен Брентфорд П
Кубок Англии 2021/2022
19.03.2022 - 19:15 Мидлсбро 0 - 2 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2021/2022
16.03.2022 - 22:00 Лилль 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Челси В
Показать больше
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Андреас Кристенсен
Вышел: Матео Ковачич
46'
Н'Голо Канте
Вышел: Хаким Зиеш
46'
ГООЛ! Хавертц, Кай
40'
24'
Карим Бензема ГООЛ!
21'
Карим Бензема ГООЛ!
Антонио Рюдигер
19'
14'
Милитан, Эдер
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Челси
37%
Ничья
22%
Реал
41%
П1: 2.04 Х: 2.94 П2: 4.63
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 2.04 Х: 2.94 П2: 4.63
П1: 2.04 Х: 2.94 П2: 4.63
П1: 2.50 Х: 2.45 П2: 3.85
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
4
Андреас Кристенсен
8
Жоржиньо
28
Сезар Аспиликуета
19
Мэйсон Маунт
13
Н'Голо Канте
24
Джеймс Моррисон
10
Кристиан Пулишич
29
Хавертц, Кай
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
4
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
15
Федерико Вальверде
9
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    40
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
    46
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
    19
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 4
    Андреас Кристенсен
    46
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
    24 21
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
    14
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
2
Штрафные
9
9
Фолы
2
4
Удары в створ
6
5
Удары мимо
2
3
Сейвы
3
1
ЖК
1
3
Угловые
2
1
Блокировано ударов
Трансляция
50'
Опасный момент
Куртуа в фантастическом прыжке отбивает удар Аспиликуэты в самую девятку! Это был почти безупречный удар.
46'
Гоооол!!!
Вот так начало второго тайма! Бензема воспользовался ошибкой обороны Челси и забил свой третий мяч в сегодняшнем матче!
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
Зиеш и Ковачич в перерыве заменили Канте и Кристенсена.
Эмоциональный и результативный первый тайм на Стэмфорд Бридж. Хотелось бы увидеть продолжение футбольного шоу во второй половине встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
42'
Опасный момент
Какой момент не реализовал только что Бензема! С нерабочей левой капитан Реала не попал в дальний угол.
40'
Гоооол!!!
Хаверц возвращает Челси в игру! Кай головой переправил мяч в ворота после тонкой передачи в исполнении Жоржинью. Интрига жива!
38'
Силву на оставили без опеки на угловом, но бразилец не воспользовался своим шансом, послав мяч над воротами.
37'
Под конец тайма инициативу в свои руки берут хозяева поля. Реал сосредоточен на оборонительных действиях.
33'
Карвахаль ворвался в чужую штрафную и завершал атаку ударом. Не хватило Дани навыков завершения.
32'
Джеймс искал передачей Аспиликуэту на дальней штанге. Вальверде не пустил соперника к мячу.
30'
Лондонцы шокированы двумя пропущенными мячами подряд. Гости из Мадрида продолжают управлять игрой.
24'
Гоооол!!!
Спустя две минуты Бензема оформляет дубль! И снова вколачивает мяч в ворота головой. Карим в полнейшем порядке!
21'
Гоооол!!!
Счёт открыт! Бензема отправляет мяч в сетку с передачи Винисиуса. Мастерскую игру головой продемонстрировал француз.
20'
Маунт пытался поразить ворота ударом головой, но не достиг успеха.
19'
Желтая карточка
Рюдигер заблокировал проход Вальверде. Заслуженная жёлтая карточка.
15'
Джеймс здорово пробил со штрафного, но Куртуа не позволил сопернику отличиться, выполнив блестящий сейв.
14'
Желтая карточка
Милитан вынужден был исправлять собственную ошибку путём нарушения правил.
11'
Пулишич слёта пробивал по воротам. Мяч свалился с ноги у американца.
10'
Опасный момент
Отличная контракта удалась Мадриду! Винисиус завершал наступление мощным ударом, которым попал в перекладину. Это была отличная возможность открыть счёт!
4'
Милитан не нашёл иных вариантов продолжения атаки и решился на дальний удар. Получилось крайне неточно.
3'
Обменялись владениями команды, опасных моментов не создавали.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Аспиликуэта (к), Маунт, Жоржинью, Канте, Джеймс – Пулишич, Хаверц.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Милитан, Карвахаль – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема (к), Вальверде.
Сегодня команды проведут первый тайм своего двухматчевого противостояния.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Челси – Реал Мадрид.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Аугсбург Аугсбург 2 Майнц Майнц 1 Завершен 17:00 - Сегодня Неман Неман 2 БАТЭ БАТЭ 1 Завершен 04:00 - Сегодня Спортинг Кристал Спортинг Кристал 0 Фламенго Фламенго 2 Завершен 03:30 - Сегодня Депортиво Кали Депортиво Кали 2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0 Завершен 03:30 - Сегодня Олвейс Реди Олвейс Реди 2 Коринтианс Паулиста Коринтианс Паулиста 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Челси - Реал 06.04.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 06.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Челси и Реал в предыдущем футбольном матче 05.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Реал можно посмотреть 06.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Брентфорд - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Сельта - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Челси - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен