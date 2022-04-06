Бавария - Вильярреал онлайн трансляция матча

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 8 играх.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Результат первой игры Вильярреал - Бавария Мюнхен 1-0.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Вильярреал выигрывает в 38% матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Вильярреал выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

У команды Вильярреал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Бавария Мюнхен забивает 3.12 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.

В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 2, команда Вильярреал выиграла 1, 0 ничьи.

Бавария Мюнхен забивает 1.67 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.67 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Вильярреал - 2.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Вильярреал - 1.33.

Бавария Мюнхен выиграл 3 домашних матчей подряд.