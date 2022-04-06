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Бавария - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 12 апреля 2022, 22:00 - Альянц Арена
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
0 - 0
Обновить
16'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
37%
Ничья
28%
Вильярреал
35%
П1: 1.49 Х: 3.79 П2: 8.68
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 7.50
П1: 1.49 Х: 3.79 П2: 8.68
П1: 1.49 Х: 3.79 П2: 8.68
П1: 1.52 Х: 3.75 П2: 7.77
Интересные факты
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 8 играх.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Результат первой игры Вильярреал - Бавария Мюнхен 1-0.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Вильярреал выигрывает в 38% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Вильярреал выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 2 гол(а).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • У команды Вильярреал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Бавария Мюнхен забивает 3.12 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 2, команда Вильярреал выиграла 1, 0 ничьи.
  • Бавария Мюнхен забивает 1.67 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.67 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Вильярреал - 2.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Вильярреал - 1.33.
  • Бавария Мюнхен выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Бавария
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Вильярреал
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2011/2012
22.11.2011 - 21:45 Бавария 3 - 1 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
09.04.2022 - 16:30 Бавария 1 - 0 Завершен Аугсбург В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 16:30 Фрайбург 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
19.03.2022 - 19:30 Бавария 4 - 0 Завершен Унион В
Чемпионат Германии 2021/2022
12.03.2022 - 16:30 Хоффенхайм 1 - 1 Завершен Бавария Н
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 19:30 Вильярреал 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Бавария В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 17:15 Леванте 2 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 17:15 Кадис 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Лига Чемпионов 2021/2022
16.03.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 3 Завершен Вильярреал В
Показать больше
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
37%
Ничья
28%
Вильярреал
35%
П1: 1.49 Х: 3.79 П2: 8.68
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 7.50
П1: 1.49 Х: 3.79 П2: 8.68
П1: 1.49 Х: 3.79 П2: 8.68
П1: 1.52 Х: 3.75 П2: 7.77
Составы команд
1
Мануэль Нойер
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
4
Упамекано, Дайот
5
Бенжамен Павар
11
Кингсли Коман
8
Леон Горецка
6
Киммих, Йосуа
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
42
Musiala, Jamal
9
Роберт Левандовски
23
Херонимо Рульи
8
Хуан Маркос Фойт
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
12
Эступиньян, Первис
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
19
Кукелин, Франсис
7
Жерар Морено
15
Груневелд, Арнаут
20
Ло Сельсо, Джовани
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 4
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 7
    Жерар Морено
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 23
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юлиан Нагельсманн
  • Унаи Эмери
Статистика матча
Штрафные
2
1
Офсайды
76%
Владение мячом
24%
1
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
1
Угловые
1
Фолы
Трансляция
14'
Закидання з правого флангу від Горецки на дальню для Мюллера було надто сильним.
13'
Упамекано грузив м'яча на лівий фланг атаки, проте Коман його так і не наздогнав.
11'
М'яч політав воротарським після прострілу з правого флангу від Сане, проте замкнути Левандовські та Мюллер не змогли.
10'
Упамекано літає флангами захисту, і вже ліворуч не пропустив повз себе Морено.
8'
Данжума качав на лівому фланзі атаки Упамекано, проте захисник не повівся.
6'
Морено зупинив на правому фланзі передачу Капу, після чого пішов на зближення зі штрафним, однак пробив повз дальню стійку.
4'
Еступіньян зняв із дальньої стійки подачу Комана з лівого флангу.
2'
Офсайд
Мюллер другим дотиком пробивав із центру штрафного, після подачі Сане з правого флангу, проте арбітр зафіксував офсайд.
1'
Контроль м'яча збоку Баварії на старті поєдинку.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
У першому матчі переміг Вільярреал — 1:0.
Запасні: Асенхо, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквезе, Трігерос, Пенья, Піно, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є.
Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Парехо, Капу, Коклен — Ж. Морено, Данжума, Ло Чельсо.
Запасні: Ульрайх, Річардс, Гнабрі, Чупо-Мотінг, Ваннер, Забітцер, Девіс, Рока, Куассі, Відовіч, Тілльман, Станішич.
Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес — Сане, Кімміх, Горецка, Коман — Мусіала, Мюллер — Левандовські.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінціч (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина) зіграють мюнхенська Баварія и Вільярреал.
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Анонс матча "Бавария" - Вильярреал 12.04.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 12.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вильярреал, тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 06.04.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Вильярреал можно посмотреть 12.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Атлетик - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Бавария" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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