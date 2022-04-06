Бавария - Вильярреал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 12.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Вильярреал (Вильярреаль):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вильярреал, тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 06.04.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".
Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший поединок команды Вильярреал был сыгран против Атлетик - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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