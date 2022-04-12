Реал - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 12.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Реал в предыдущем футбольном матче 06.04.2022 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Хетафе - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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