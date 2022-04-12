Реал - Челси онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 1-1 (Реал Мадрид дома) и 2-0 (Челси дома).

Челси имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде

Челси не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Результат первой игры Челси - Реал Мадрид 1-3.

Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 37% матчей, Челси выигрывает в 42% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Челси выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.

Реал Мадрид забивает 2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Челси - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Челси - 2.4.

Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Челси забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Во время последних 5 встреч, Реал Мадрид выиграла 3 раз. также было 1 ничей, и Челси выиграла 1 раза.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.