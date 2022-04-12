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Реал - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 12 апреля 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 1
Обновить
16'
Челси
Лондон
Ход матча
10' Джеймс Моррисон
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
34%
Челси
36%
П1: 2.69 Х: 2.91 П2: 3.01
П1: 2.75 Х: 2.63 П2: 2.60
П1: 2.69 Х: 2.91 П2: 3.01
П1: 2.69 Х: 2.91 П2: 3.01
П1: 2.95 Х: 2.75 П2: 2.85
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 1-1 (Реал Мадрид дома) и 2-0 (Челси дома).
  • Челси имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Результат первой игры Челси - Реал Мадрид 1-3.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 37% матчей, Челси выигрывает в 42% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Челси выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Челси - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Челси - 2.4.
  • Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Челси забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Во время последних 5 встреч, Реал Мадрид выиграла 3 раз. также было 1 ничей, и Челси выиграла 1 раза.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челси 1 - 4 Завершен Брентфорд П
Кубок Англии 2021/2022
19.03.2022 - 19:15 Мидлсбро 0 - 2 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2021/2022
16.03.2022 - 22:00 Лилль 1 - 2 Завершен Челси В
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Новости команд
Главные события
10'
Джеймс Моррисон
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
34%
Челси
36%
П1: 2.69 Х: 2.91 П2: 3.01
П1: 2.75 Х: 2.63 П2: 2.60
П1: 2.69 Х: 2.91 П2: 3.01
П1: 2.69 Х: 2.91 П2: 3.01
П1: 2.95 Х: 2.75 П2: 2.85
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
4
Давид Алаба
6
Начо
20
Даниэль Карвахаль
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
20
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
15
Федерико Вальверде
16
Эдуар Менди
24
Джеймс Моррисон
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
17
Маркос Алонсо
13
Н'Голо Канте
12
Рубен Лофтус-Чик
8
Матео Ковачич
19
Мэйсон Маунт
11
Тимо Вернер
29
Хавертц, Кай
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
    10
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Томас Тухель
Статистика матча
ЖК
1
1
Удары мимо
1
1
Штрафные
Фолы
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
1
Угловые
1
Трансляция
15'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Челсі забиває! Дуже довга позиційна атака довела м'яч до штрафного, звідки Маунт пробив точно у правий кут воріт. Без шансів для Куртуа.
13'
Уголовой
Рюдігер (Челсі) пробив головою вище воріт після навісу від кута поля.
11'
Бензема невдало виконав стандарт. Француз пробив вище і стінки, і воріт з метрів 20-ти.
10'
Желтая карточка
Дуже ефектно і просто Вінісіус (Реал) прокинув між ніг Джеймсу, заробивши стандарт за кілька метрів від штрафного лондонців. Жовта для англійського захисника.
7'
Реал збудував контратаку, але все завершилося неточним прострілом Вінісіуса.
5'
Стартові хвилини за Челсі. Лондонці намагаються починати зі своєї половини поля і діяти довгими та середніми передачами.
2'
Куртуа забрав до рук довге закидання від Рюдігера (Челсі).
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У першому поєдинку в Лондоні звитягу святкував мадридський Реал з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Бензема.
Запасні гостей: Кепа, Беттінеллі, Аспілікуета, Вейл, Жоржинью, Зієш, Крістенсен, Ньїгес, Пулішич, Сарр, Чалоба.
Челсі (Лондон, Англія): Менді - Джеймс, Сілва, Рюдігер, Алонсо - Канте, Лофтус-Чік, Ковачич - Маунт, Гаверц, Вернер.
Запасні господарів: Фуідіас, Лунін, Марін, Асенсіо, Бейл, Діас, Йович, Камавінга, Лукас, Марселу, Родріго, Себальйос.
Реал (Мадрид, Іспанія): Куртуа - Карвахаль, Начо, Алаба, Менді - Кроос, Каземіро, Модрич - Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський Реал прийме лондонський Челсі.
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Анонс матча Реал - Челси 12.04.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 12.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Реал в предыдущем футбольном матче 06.04.2022 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Челси можно посмотреть 12.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Хетафе - 09.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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