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Атлетико - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 13 апреля 2022, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
27%
Ничья
27%
Манчестер Сити
47%
П1: 4.70 Х: 2.45 П2: 2.20
П1: 4.50 Х: 2.40 П2: 2.10
П1: 4.70 Х: 2.45 П2: 2.20
П1: 4.70 Х: 2.45 П2: 2.20
П1: 4.40 Х: 2.55 П2: 2.21
Интересные факты
  • Атлетико Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 9 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Результат первой игры Манчестер Сити - Атлетико Мадрид 1-0.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • У команды Атлетико Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Атлетико
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 17:15 Мальорка 1 - 0 Завершен Атлетико П
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 22:00 Атлетико 4 - 1 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.03.2022 - 22:00 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.03.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
27%
Ничья
27%
Манчестер Сити
47%
П1: 4.70 Х: 2.45 П2: 2.20
П1: 4.50 Х: 2.40 П2: 2.10
П1: 4.70 Х: 2.45 П2: 2.20
П1: 4.70 Х: 2.45 П2: 2.20
П1: 4.40 Х: 2.55 П2: 2.21
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Облак – Мандава, Фелипе, Савич – Лоди, Лемар, Кондогбия, Коке (к), Льоренте – Феликс, Гризманн.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунс, Уокер – Гюндоган (к), Родри, де Брёйне – Силва, Фоден, Марез.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико – Манчестер Сити.
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Последние матчи
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Анонс матча "Атлетико" - "Манчестер Сити" 13.04.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 13.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 05.04.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 13.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Мальорка - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Мальорка.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ливерпуль" - 10.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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