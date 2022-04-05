Атлетико - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 13.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 05.04.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Мальорка - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Мальорка.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Ливерпуль" - 10.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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