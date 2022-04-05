Атлетико - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Атлетико Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 9 играх.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Результат первой игры Манчестер Сити - Атлетико Мадрид 1-0.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.