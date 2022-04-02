РБ Лейпциг - Аталанта онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Аталанта" 07.04.2022, Лига Европы

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 07.04.2022

Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Доменико Тедеско и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Доменико Тедеско



Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Боруссия" - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 03.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

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