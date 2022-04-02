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РБ Лейпциг - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Европы - 07 апреля 2022, 19:45 - Ред Булл Арена
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 0
Обновить
9'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
3' Хосе Луис Паломино
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
30%
Ничья
31%
Аталанта
39%
П1: 2.23 Х: 2.76 П2: 4.24
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.00
П1: 2.23 Х: 2.76 П2: 4.24
П1: 2.23 Х: 2.76 П2: 4.24
П1: 2.13 Х: 2.75 П2: 4.50
Интересные факты
  • РБ Лейпциг не проигрывает в последних 10 играх.
  • РБ Лейпциг не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.
  • Аталанта не пропускает в 3 матчах подряд.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 41% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • РБ Лейпциг забивает 2 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Боруссия 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
20.03.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Айнтрахт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
13.03.2022 - 20:30 Гройтер Фюрт 1 - 6 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
05.03.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Фрайбург Н
Кубок Германии 2021/2022
02.03.2022 - 19:30 Ганновер 0 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 21:45 Болонья 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Байер 0 - 1 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер В
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Главные события
3'
Хосе Луис Паломино
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
30%
Ничья
31%
Аталанта
39%
П1: 2.23 Х: 2.76 П2: 4.24
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.00
П1: 2.23 Х: 2.76 П2: 4.24
П1: 2.23 Х: 2.76 П2: 4.24
П1: 2.13 Х: 2.75 П2: 4.50
Составы команд
1
Петер Гулачи
16
Лукас Клостерманн
6
Уилли Орбан
32
Gvardiol, Josko
39
Бенджамин Хенрихс
27
Конрад Лаймер
44
Кевин Кампль
3
Анджелино
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
33
Андре Силва
18
Кристофер Нкунку
12
Муссо, Хуан
15
Мартен де Роон
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
33
Ханс Хатебур
20
Копмейнерс, Теун
11
Фреулер, Ремо
77
Заппакоста, Дэвид
32
Маттео Пессина
88
Марио Пашалич
9
Луис Муриэль
Стартовый состав
  • 33
    Андре Силва
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
    3
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Доменико Тедеско
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
4
Штрафные
Фолы
3
ЖК
1
52%
Владение мячом
48%
1
Удары в створ
Офсайды
1
Сейвы
1
Трансляция
7'
Нкунку пристреливается с дальней дистанции. Удар получился неопасным, француз извинился перед партнёрами.
5'
Команды начинают поединок осторожно, темп игры невысок.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Лейпцига: Гулачи (к) – Клостерманн, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Силва, Нкунку.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Паломино, Демирал, де Рон – Дзаппакоста, Фройлер (к), Копмейнерс, Хатебур – Пашалич, Пессина, Муриэль.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы между Лейпцигом и Аталантой.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Аталанта" 07.04.2022, Лига Европы

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 07.04.2022
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Доменико Тедеско и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Аталанта" можно посмотреть 07.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Боруссия" - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 03.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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