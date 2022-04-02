Айнтрахт - Барселона онлайн трансляция матча

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 13 играх.

Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде

Барселона не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Айнтрахт Франкфурт выигрывает первый тайм в 33% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.

Айнтрахт Франкфурт выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Барселона выигрывает в 36%.

Когда Айнтрахт Франкфурт лидирует 1-0 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Айнтрахт Франкфурт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Айнтрахт Франкфурт's.

Айнтрахт Франкфурт забивает 1.64 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Айнтрахт Франкфурт без побед в последних 4 играх.