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Айнтрахт - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Европы - 07 апреля 2022, 22:00 - Коммерцбанк-Арена
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
0 - 0
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перерыв
Барселона
Барселона
Ход матча
23' Пике, Жерар Вышел: Клеман Лангле 45' Филип Костич
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Айнтрахт
31%
Ничья
35%
Барселона
35%
П1: 3.62 Х: 2.63 П2: 2.53
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 3.62 Х: 2.63 П2: 2.53
П1: 3.62 Х: 2.63 П2: 2.53
П1: 4.10 Х: 2.65 П2: 2.23
Интересные факты
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 13 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Айнтрахт Франкфурт выигрывает первый тайм в 33% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.
  • Айнтрахт Франкфурт выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Барселона выигрывает в 36%.
  • Когда Айнтрахт Франкфурт лидирует 1-0 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Айнтрахт Франкфурт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Айнтрахт Франкфурт's.
  • Айнтрахт Франкфурт забивает 1.64 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Айнтрахт Франкфурт без побед в последних 4 играх.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Последние матчи - Айнтрахт
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 16:30 Айнтрахт 0 - 0 Завершен Гройтер Фюрт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
20.03.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Айнтрахт Н
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Бетис Н
Чемпионат Германии 2021/2022
13.03.2022 - 18:30 Айнтрахт 2 - 1 Завершен Бохум В
Лига Европы 2021/2022
09.03.2022 - 19:45 Бетис 1 - 2 Завершен Айнтрахт В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Галатасарай 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
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Главные события
Филип Костич
45'
23'
Пике, Жерар
Вышел: Клеман Лангле
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Айнтрахт
31%
Ничья
35%
Барселона
35%
П1: 3.62 Х: 2.63 П2: 2.53
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.38
П1: 3.62 Х: 2.63 П2: 2.53
П1: 3.62 Х: 2.63 П2: 2.53
П1: 4.10 Х: 2.65 П2: 2.23
Составы команд
12
Кевин Трапп
3
Ндика, Эван
13
Мартин Хинтереггер
35
Владимир Тутаров
17
Филип Костич
15
Джибриль Соу
16
Jakic, Kristijan
36
Knauff, Ansgar
15
Камада, Дайчи
19
Рафаэль Борре
29
Lindstrom, Jesper
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
16
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
11
Смит, Адама
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 15
    Камада, Дайчи
    Полузащитник
  • 19
    Рафаэль Борре
    Нападающий
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Полузащитник
  • 17
    Филип Костич
    Полузащитник
    45
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 16
    Jakic, Kristijan
    Полузащитник
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 3
    Ндика, Эван
    Защитник
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 35
    Владимир Тутаров
    Защитник
  • 12
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
    23
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Glasner, Oliver
  • Xavi
Статистика матча
2
Удары в створ
1
3
Штрафные
8
3
Угловые
2
1
Сейвы
2
6
Фолы
2
1
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
2
Удары мимо
1
35%
Владение мячом
65%
1
ЖК
Трансляция
Айнтрахт у першій половині гри показав відміну команду гру як в атаці, так і в захисті. Барса майже не мала нагод на те, аби відкрити рахунок, тоді як у її ворота ледь не призначили пенальті. Швидка гра господарів, відмінна підтримка. Є всі підстави для того, аби сьогодні сталася сенсація.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Желтая карточка
Костіч навіщось дав волю емоціям після власного фолу проти Араухо на лівому фланзі атаки.
45'
Инфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
43'
Постріл у захисника вдався Ліндстрьому зі входу на лівий фланг штрафного.
41'
Араухо перехопленням на чужій половині не дав Соу розгорнути контратаку на лівому фланзі.
40'
Опасный момент
Не буде пенальті! Бускетс підкотився чисто.
38'
Опасный момент
Пенальті! Костіч у контратаці через лівий фланг прострілив до воротарського, тер Штеген не перехопив, а Бускетс збив Борре!
36'
Ліндстрьом виконав дальній постріл із правого флангу атаки, проте спрямував м'яча над воротами.
33'
Нема проблем у каталонського клубу з триманням у себе м'яча, проте є суттєві труднощі з передачами вперед.
31'
Офсайд
Альба забіг під закидання Бускетса на лівий фланг штрафного, проте скинув уже в офсайд для Педрі на порожні ворота.
29'
Траоре на подавав із правого флангу, проте захисник виніс м'яч в аут.
28'
Гаві не зміг дістатися м'яча під час передачі на хід у боротьбу проти Хінтереггера.
27'
Араухо блокував постріл Костіча зі входу до лівого флангу штрафного.
25'
Опасный момент
Тер Штеген забрав без зайвих труднощів дальній постріл Якіча з правого флангу.
23'
Замена
Аж раптом, Піке замінили на Ленгле, а він ще й шкутильгає.
21'
Барса більше тримає м'яч, проте робить це без просування вперед.
19'
Ліндстрьом накидав із правого флангу на дальній бік штрафного, проте спрямував м'яч за лицьову.
18'
Зрештою, виявилося, що Обамеянг не влучив у ворота.
17'
Опасный момент
Трапп коліном перевів на кутовий постріл із гострого кута на правому фланзі штрафного від Обамеянга.
16'
Альба зіграв по флангу на Гаві, проте того одразу накрив на прийомі Кнауфф.
14'
Простріл Траоре з правого флангу завершився фолом в атаці від Обамеянга.
12'
Піке спрямував передачу на лівий фланг атаки за лицьову.
10'
Тер Штеген забрав до рук м'яч, після паніки всередині його штрафного.
9'
Опасный момент
Костіч із лівого флангу навісив до центру штрафного, проте Гаві зняв м'яч із ноги у Кнауффа.
8'
Кнауфф підставився під пас назад із лівого флангу від Альби, завдяки чому захисник заробив кутовий.
6'
Опасный момент
Ліндстрьом у швидкій атаці зіграв із правого флангу штрафного в центр на Соу, проте той пробив у дотик над воротами.
4'
Камада з лівого флангу штрафного покатив у відтяжку, а в дальній стороні штрафного постріл наніс Кнауфф, однак хтось із захисників блокував.
2'
Опасный момент
Феррану вдався видовищний постріл з дальньої дистанції на правому півфланзі атаки, проте голкіпер потягнув із протилежного верхнього кута!
1'
Прискорення Адами правим флангом атаки контролювали захисники.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
На попередньому етапі Айнтрахт пройшов севільський Бетіс (3:2 за сумою двох матчів), а Барселона переграла турецький Галатасарай (2:1).
Запасні: Нето, Тенас, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Ленгле, Ф. де Йонг, Мінгеса, Ніко, Бальде.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Піке, Гарсія, Альба — Педрі, Бускетс, Гаві — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Запасні: Граль, Хрустіц, Ламмерс, Роде, Туре, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Баркок, Пасьєнсія.
Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф, Якіч, Соу, Костіч — Ліннстрьом, Борре, Камада.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Срджан Йованович (Белград, Сербія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Коммерцбанк-Арена (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) зіграють франкфуртський Айнтрахт и каталонська Барселона.
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Анонс матча Айнтрахт - "Барселона" 07.04.2022, Лига Европы

Противостояние между командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Коммерцбанк-Арена.

Дата проведения матча: 07.04.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Glasner, Oliver и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Айнтрахт - "Барселона" можно посмотреть 07.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Айнтрахт - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Год основания Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий поединок команды Айнтрахт был сыгран против "Гройтер Фюрт" - 02.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 03.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Айнтрахт - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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