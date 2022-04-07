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Аталанта - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Лига Европы - 14 апреля 2022, 19:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
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перерыв
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ход матча
18' Кристофер Нкунку
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
37%
Ничья
29%
РБ Лейпциг
35%
П1: 2.35 Х: 3.19 П2: 3.24
П1: 2.25 Х: 2.75 П2: 3.10
П1: 2.35 Х: 3.19 П2: 3.24
П1: 2.35 Х: 3.19 П2: 3.24
П1: 2.90 Х: 2.70 П2: 2.85
Интересные факты
  • РБ Лейпциг не проигрывает в последних 12 играх.
  • РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде
  • Результат первой игры РБ Лейпциг - Аталанта 1-1.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 40% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 40% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 40% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 40%.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Аталанта забивает 1.97 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Аталанта
0
Побед
1
Игр
0
Побед
РБ Лейпциг
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 21:45 Болонья 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Байер 0 - 1 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
10.04.2022 - 20:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершен Хоффенхайм В
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 19:45 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Боруссия 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
20.03.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Айнтрахт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
13.03.2022 - 20:30 Гройтер Фюрт 1 - 6 Завершен РБ Лейпциг В
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Главные события
18'
Кристофер Нкунку ГООЛ!
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
37%
Ничья
29%
РБ Лейпциг
35%
П1: 2.35 Х: 3.19 П2: 3.24
П1: 2.25 Х: 2.75 П2: 3.10
П1: 2.35 Х: 3.19 П2: 3.24
П1: 2.35 Х: 3.19 П2: 3.24
П1: 2.90 Х: 2.70 П2: 2.85
Составы команд
12
Муссо, Хуан
6
Хосе Луис Паломино
28
Демираль, Мерих
15
Мартен де Роон
77
Заппакоста, Дэвид
11
Фреулер, Ремо
20
Копмейнерс, Теун
33
Ханс Хатебур
13
Жереми Бога
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
1
Петер Гулачи
2
Мохамед Симакан
6
Уилли Орбан
32
Gvardiol, Josko
39
Бенджамин Хенрихс
44
Кевин Кампль
27
Конрад Лаймер
3
Анджелино
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
33
Андре Силва
18
Кристофер Нкунку
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 13
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 33
    Андре Силва
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
    18
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 2
    Мохамед Симакан
  • 6
    Уилли Орбан
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Доменико Тедеско
Статистика матча
7
Штрафные
6
5
Фолы
5
1
Офсайды
2
2
Удары в створ
5
4
Сейвы
2
2
Угловые
3
2
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен, ни минуты не добавил Лаос. "Аталанте" срочно нужно меняться во втором, иначе шансов не будет.
42'
"Быки" отбились от очередной позиционной атаки "Аталанты". Все подачи и прострелы бергамасков блокируются.
39'
Анхелиньо навесил, Силва мягко сбрасывал на Нкунку - и спасибо Демиралю, что скидка не прошла.
38'
Хозяевам необходимо наладить взаимодействие на финальной трети поля. Трудных задач перед гостями они еще не поставили.
35'
"Аталанта" продолжает душить "РБ Лейпциг". Пока быки справляются.
34'
Очень неточный дальний выстрел от Копмейнерса.
33'
Фол Хатебура в центре поля, "Аталанта" владела мячом всего 15 секунд.
32'
"РБ Лейпциг" контролирует снаряд. Немцы пытаются засушить игру, хотя для этого еще очень рано.
31'
Стандарт для "Аталанты". Бога подавал, но мяч до адресата не дошел.
Инфо
После гола немецкая команда смотрится более структурно, чем до того, как она отличилась. А "Аталанта" нервничает.
Инфо
Вплоть до забитого гола "РБ Лейцпиг" на поле особо не был виден, с мячом в основном пребывала "Аталанта". Тем не менее, одна ошибка бергамасков позволила "быкам" изменить цифры на табло.
27'
Малиновский здорово выкатил Сапате, однако Дуван был не в том положении, чтобы принять пас Руслана.
25'
"РБ Лейпциг" отбился от атаки "Аталанты".
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нкунку отличился. Полный провал в опорной зоне "Аталанты", хотя ничего не предвещало беды. Лаймер катил форварду уже на пустые ворота. Кристофер Нкунку - ("РБ Лейпциг")
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Аталанта" - "РБ Лейпциг" 14.04.2022, Лига Европы

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 14.04.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 07.04.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Доменико Тедеско разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 14.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Сассуоло - 10.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Хоффенхайм - 10.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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