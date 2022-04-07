Аталанта - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

РБ Лейпциг не проигрывает в последних 12 играх.

РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде

Результат первой игры РБ Лейпциг - Аталанта 1-1.

Аталанта выигрывает первый тайм в 40% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 40% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 40% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 40%.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Аталанта забивает 1.97 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".