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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 апреля 2022, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
2 - 0
Обновить
63'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
5' Луис Густаво Диас 10' Поль Погба Вышел: Джесси Лингард 22' Мохамед Салах
46' Фил Джонс Вышел: Джейдон Санчо
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
24%
Манчестер Юнайтед
43%
П1: 1.52 Х: 3.82 П2: 7.85
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 8.00
П1: 1.52 Х: 3.82 П2: 7.85
П1: 1.52 Х: 3.82 П2: 7.85
П1: 1.64 Х: 3.30 П2: 6.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иМанчестер Юнайтед, когда Ливерпуль играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • За последние 31 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 13 раз, 7 сыграла в ничью и 11 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 41-32 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 67 встреч, команда Ливерпуль выиграла 22 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-84 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя гостевая победа Манчестер Юнайтед над Ливерпуль была в 2016
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ливерпуль дома) и 2-4 (Манчестер Юнайтед дома).
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 10 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Манчестер Юнайтед в последних 6 встречах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 12-3-0
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 20 голами. Cristiano Ronaldo забил 15 раз за Манчестер Юнайтед
  • Trent Alexander-Arnold отдал больше всего передач в Ливерпуль с 12 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (9 передач)
  • Fabinho получил больше всего желтых карточек (6) в Ливерпуль. Scott McTominay получил 9 в Манчестер Юнайтед.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 55% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 5 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 2.6 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Ливерпуль забивает 2.31 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
7
Побед
23
Игр
9
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.03.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Тоттенхэм В
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Новости команд
Главные события
46'
Фил Джонс
Вышел: Джейдон Санчо
ГООЛ! Мохамед Салах
22'
10'
Поль Погба
Вышел: Джесси Лингард
ГООЛ! Луис Густаво Диас
5'
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
24%
Манчестер Юнайтед
43%
П1: 1.52 Х: 3.82 П2: 7.85
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 8.00
П1: 1.52 Х: 3.82 П2: 7.85
П1: 1.52 Х: 3.82 П2: 7.85
П1: 1.64 Х: 3.30 П2: 6.30
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
15
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
23
Луис Густаво Диас
10
Садио Мане
11
Мохамед Салах
1
Де Хеа, Дэвид
4
Фил Джонс
6
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
20
Диогу Далот
6
Поль Погба
31
Неманья Матич
29
Уан-Биссака, Аарон
36
Elanga, Anthony
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
Стартовый состав
  • 23
    Луис Густаво Диас
    5
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    22
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    10
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
    46
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Ральф Рангник
Статистика матча
3
Удары в створ
76%
Владение мячом
24%
2
Удары мимо
7
Угловые
2
3
Штрафные
5
2
Фолы
3
3
Блокировано ударов
3
Офсайды
Сейвы
1
Трансляция
55'
Мане опинився на газоні за підсумком фолу Ліндельофа в центрі поля.
53'
Магвайр скинув на де Хеа закидання правим флангом атаки суперників.
51'
Діас на лівому фланзі атаки був збитий за підсумком удалого дриблінгу.
49'
Гендерсон віддавав передачу на правий фланг атаки, проте влучив у спину Салаху.
47'
Підкат від Лінгарда на правому фланзі атаки збив Робертсона, проте арбітр не давав свисток, після чого Джессі збили вже з фолом.
46'
Робертсон блокував простріл із правого флангу від Санчо.
46'
Замена
Джонса замінив Санчо.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Юнайтед не вийшов на першу половину гри, тому отримав два м'ячі з трьох ударів в отвір воріт від суперників. Ліверпуль цілковито домінує в володінні м'ячем та створенні моментів, а гості навіть не змогли дійти до їхніх володінь. Ось і вся гра в першому таймі.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Инфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
43'
Опасный момент
Діас із лівого флангу штрафного підкрутив у центр воріт, де на м'яч уже очікував де Хеа.
41'
Инфо
77% контролю м'яча за Ліверпулем.
39'
Ліверпуль намагається спокійно втримувати перевагу під кінець тайму.
37'
Рашфорд зачепився перед чужим штрафним за дальне закидання, проте відскок від нього пішов до Аліссона.
36'
Юнайтед почав хоч трохи грати на м'ячі.
34'
Офсайд
Офсайд! Фабіньо підхопив м'яча в центрі штрафного, після чого потягнув його на правий фланг, звідки вже покотив під розстріл для Діаса в офсайд.
32'
Опасный момент
Трент із правого флангу подав, Ван Дейк скинув головою на Мане до воротарського, проте Садіо в дотик не пробив де Хеа!
31'
Джонс заблокував спробу Діаса прострілити з лівого флангу штрафного, після дриблінгу.
29'
Спроба пробити з правого флангу штрафного від Салаха була блокована, проте де Хеа врятував команду хоча б від кутового.
27'
Закидання Робертсона зі своєї половини на Салаха в атаку було перехоплено.
25'
Нема Юнайтед на м'ячі до сих пір. Узагалі ніяк виглядає команда Рангніка.
23'
Діаса збили на лівому фланзі атаки під час дриблінгу.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закидання з лівого флангу від Мане Салах зупинив у центрі штрафного, після чого пробив у лівий кут!
19'
Гендерсон із дальньої дистанції вистрілив на правому фланзі з відскоку, проте спрямував м'яч над воротами.
19'
Матіч помилився під час виносу м'яча з правого флангу штрафного, відправивши його на кутовий.
17'
Трент знову помилився під час роботи з м'ячем на правому фланзі, проте Еланга також не зачепився за відскок.
16'
Ліндельоф перехопив навіс від Робертсона з лівого флангу.
15'
Невдалий пас із правого флангу до штрафного від Трента пішов у ноги супернику, проте контратаку Юнайтед не розгорнув.
13'
Фол проти Лінгарда біля центральної лінії збоку Мане.
12'
Постріл ізльоту від Діаса з лівого флангу пройшов набагато вище воріт.
11'
Ліндельоф перехопив подачу Трента з правого флангу.
10'
Замена
Погба десь травмувався, через що був замінений на Лінгарда.
8'
Уже готує Лінгарда для виходу на поле Рангнік.
7'
Ліверпуль намагається не випускати м'яча з чужої половини поля.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Салах обігнав Трента на правому фланзі штрафного, після чого викотив під розстріл для Діаса!
5'
Аліссона намагалися підтиснути, проте він вдало позбувся м'яча.
4'
Довге переведення в атаку на Мане пішло до де Хеа, який потім невдалим виносом повернув м'яча суперникам.
2'
Навіс із правого флангу від Трента виніс зі штрафного Джонс.
1'
Ліверпуль розпочав із інтенсивного контролю м'яча.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Ліверпуль із 73 очками за 31 гру йде другим, а Манчестер Юнайтед за 32 матчі здобув 54 бали, тому розташовується лише на п'ятому місті.
Запасні: Дін Гендерсон, Баї, Алекс Теллес, Мата, Лінгард, Мактоміней, Ганнібал, Гарначо, Санчо.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Джонс, Магуайр, Ліндельоф — Далот, Погба, Матіч, Ван-Біссака — Еланга, Рашфорд, Фернандеш.
Запасні: Келлехер, Конате, Гомес, Цимікас, Мілнер, Кейта, Джонс, Жота, Орігі.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Джордан Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Мартін Аткінсон (Лідс, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 19.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 19.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось с таким счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 19.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 16.04.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Норвич Сити - 16.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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