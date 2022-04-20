Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Челси и Арсенал 2-1. 10 игры закончились с этим результатом.

За последние 31 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 12 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Арсенал. Разница голов 46-38 в пользу команды Челси.

Во время последних 76 встреч, команда Челси выиграла 27 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-98 в пользу команды Челси

В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Челси (3-1 дома и 1-0 на выезде)

Вы знали, что Челси забил 23% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 16-30?

Челси не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 6 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Mason Mount отдал больше всего передач в Челси с 8 передачами. Alexandre Lacazette лучший распасовщик Арсенал (7 передач)

Челси забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 44% матчей, Арсенал выигрывает в 42% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Арсенал выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Арсенал выиграла 3, 0 ничьи.

Челси забивает 1.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.4 гола против команды Челси (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Арсенал - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Арсенал - 1.6.

Челси забивает 1.86 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Арсенал проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Арсенал проиграл 3 матчей подряд.