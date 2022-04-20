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Челси - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 апреля 2022, 21:45 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 2
Обновить
27'
Арсенал
Лондон
Ход матча
13' Эдвард Нкетиа 17' Тимо Вернер
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Арсенал
31%
П1: 2.14 Х: 2.58 П2: 5.20
П1: 2.05 Х: 2.40 П2: 4.50
П1: 2.14 Х: 2.58 П2: 5.20
П1: 2.14 Х: 2.58 П2: 5.20
П1: 2.16 Х: 2.55 П2: 5.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Челси и Арсенал 2-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 31 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 12 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Арсенал. Разница голов 46-38 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 76 встреч, команда Челси выиграла 27 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-98 в пользу команды Челси
  • В прошлом сезоне Арсенал выиграл обе игры против Челси (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Челси забил 23% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 16-30?
  • Челси не забивает в 1 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 6 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Mason Mount отдал больше всего передач в Челси с 8 передачами. Alexandre Lacazette лучший распасовщик Арсенал (7 передач)
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 44% матчей, Арсенал выигрывает в 42% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Арсенал выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Арсенал выиграла 3, 0 ничьи.
  • Челси забивает 1.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.4 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Арсенал - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Арсенал - 1.6.
  • Челси забивает 1.86 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арсенал проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Арсенал проиграл 3 матчей подряд.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
11
Побед
27
Игр
8
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Челси 1 - 4 Завершен Брентфорд П
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 3 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.03.2022 - 14:30 Астон Вилла 0 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Тимо Вернер
17'
13'
Эдвард Нкетиа ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Арсенал
31%
П1: 2.14 Х: 2.58 П2: 5.20
П1: 2.05 Х: 2.40 П2: 4.50
П1: 2.14 Х: 2.58 П2: 5.20
П1: 2.14 Х: 2.58 П2: 5.20
П1: 2.16 Х: 2.55 П2: 5.00
Составы команд
16
Эдуар Менди
31
Маланг Сарр
4
Андреас Кристенсен
28
Сезар Аспиликуета
17
Маркос Алонсо
12
Рубен Лофтус-Чик
13
Н'Голо Канте
24
Джеймс Моррисон
19
Мэйсон Маунт
11
Тимо Вернер
9
Ромелу Лукаку
32
Рамсдейл, Аарон
16
Роб Холдинг
4
Бен Уайт
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
20
Тавареш, Нуну
25
Эльнели, Мохаммед
34
Гранит Джака
7
Букайо Сака
10
Мартин Эдегор
23
Смит-Роу, Эмил
30
Эдвард Нкетиа
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    17
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
    13
  • 7
    Букайо Сака
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 23
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
1
Блокировано ударов
3
Штрафные
2
3
Угловые
1
Фолы
2
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
Офсайды
1
71%
Владение мячом
29%
2
Удары мимо
1
Трансляция
25'
Офсайд
Від правого кута штрафного Сака виконував подачу на дальню стійку, де Тавареш уже встиг забігти до офсайду.
24'
Опасный момент
Нкетіа надіслав м'яча повз ближню стійку, замкнувши простріл від Сака з правого флангу штрафного до центральної зони.
22'
Маунт зіштовхнувся з Таварешем на правому фланзі атаки, трохи травмувавши суперника.
21'
Лукаку прискорився під передачу на лівий фланг атаки з глибини, проте вчасно на м'яч вискочив Рамсдейл до бокової межі штрафного.
20'
Опасный момент
Маунт виконав удар злету на лівому фланзі штрафного, після скидки від Алонсо, але спрямував м'яча над воротами.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лофтус-Чік просто відіграв на лівий фланг на Вернера, а той одразу побіг зближатися зі штрафним, після чого пробив у ноги Вайта, від якого м'яч пішов у ближній кут!
17'
Маунт не зміг пробити повз захисника в центрі штрафного, після скидки від Лукаку.
15'
Пресинг від Челсі спостерігаємо в ці хвилини.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Невдалий пас назад на голкіпера від Крістенсена з правого флангу захисту перетворився на результативний вихід один-на-один для Нкетіа!
12'
Вайта піджали на правому фланзі захисту, змусивши вибити м'яча в аут.
10'
Опасный момент
Лукаку з правого флангу штрафного низом пробив повз дальню стійку.
9'
Суттєва перевага в контролі м'яча за Челсі в ці хвилини.
8'
Офсайд
Подача кутового від Маунта з правого флангу пострибала головами гравців у штрафному, після чого м'яч відскочив до Лукаку в офсайд.
7'
Габріель з лівого флангу штрафного прострілював, проте Менді перехопив ногами.
6'
Маунт пішов у відбір проти Ельнені в центрі поля, проте врізав супернику по ногах.
4'
Опасный момент
Сарр зупинив подачу кутового з лівого флангу біля ближнього кута воротарського для Алонсо, проте той потім улучив у Джаку.
4'
Рамсдейл зняв на кутовий подачу зі штрафного на правому фланзі.
3'
Лофтус-Чік отримав по ногах на лівому фланзі захисту від Габріеля.
2'
Спроби зіграти верхом у атаку з обидвох сторін не призвели до загострення.
1'
Господарі намагаються тримати м'яча на власній половині під пресингом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Челсі за 30 матчів здобув 62 очки та йде третім, а Арсенал із 54 пунктами за 31 гру посідає п'яту сходинку.
Запасні: Лено, Суареш, Суонсон, Хатчінсон, Локонга, Азііз, Ляказетт, Пепе, Мартінеллі.
Арсенал: Рамсдейл — Голдінг, Вайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Сміт-Роу — Нкетіа.
Запасні: Аррісабалага, Тіаго Сілва, Чалоба, Барклі, Пулішич, Сауль, Зієх, Гаверц.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Крістенсен, Сарр — Джеймс, Канте, Лофтус-Чик, Алонсо — Маунт — Лукаку, Вернер.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Джонатан Мосс (Сандерленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонські Челсі та Арсенал.
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Анонс матча Челси - Арсенал 20.04.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 20.04.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Челси в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Арсенал можно посмотреть 20.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Кристал Пэлас - 17.04.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Саутгемптон" - 16.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Саутгемптон".

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