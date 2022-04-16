Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022.
Дата проведения матча: 16.04.2022
Время начала матча: 17:30
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 10.04.2022 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Атлетико" - 13.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Бенфика - 13.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
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