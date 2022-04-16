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Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 16 апреля 2022, 17:30
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 2
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43'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
9' Ибраима Конате 17' Садио Мане 27' Жезус, Габриэль
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
37%
Ливерпуль
30%
П1: 2.44 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.38 Х: 2.75 П2: 3.00
П1: 2.44 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.44 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.60 Х: 2.85 П2: 3.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЛиверпуль, когда Манчестер Сити играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 27 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 41-31 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 57 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 11 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-74 в пользу команды Ливерпуль
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 играх.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Ливерпуль в последних 4 встречах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ливерпуль выигрывает в 54% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ливерпуль выигрывает в 54%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Ливерпуль выиграла 0, 3 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 2.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.2 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Ливерпуль - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Ливерпуль - 1.6.
  • Манчестер Сити забивает 2.8 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Ливерпуль 2-2. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
7
Побед
26
Игр
10
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 Ливерпуль 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
Главные события
Жезус, Габриэль
27'
17'
Садио Мане ГООЛ!
9'
Ибраима Конате ГООЛ!
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
37%
Ливерпуль
30%
П1: 2.44 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.38 Х: 2.75 П2: 3.00
П1: 2.44 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.44 Х: 2.78 П2: 3.60
П1: 2.60 Х: 2.85 П2: 3.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
    27
  • 11
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    17
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
    9
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Юрген Клопп
Статистика матча
7
Штрафные
8
2
Офсайды
2
1
Блокировано ударов
6
Фолы
5
Удары в створ
2
1
Угловые
1
47%
Владение мячом
53%
1
ЖК
1
Трансляция
42'
Відверте блокування просування Діаса з лівого флангу від Канселу.
41'
Зінченко став на заваді прострілу Кейта з правого кута штрафного.
39'
Бернарду отримав по ногах від Кейта в центрі поля під час отримання м'яча.
37'
Желтая карточка
Захотів прискоритися правим флангом Жезус, проте Фабіньо його одразу збив із ніг.
36'
Робертсона розганяли передачею на лівий фланг, проте Канселу вчасно втрутився з підкатом.
34'
Мане атакував зі спини перед штрафним Бернарду.
32'
Ще одна атака "городян" захлинулася одразу ж після переходу середини поля. Взагалі не клеїться у Сіті в атаці.
30'
Без ударів навіть у бік воріт взагалі в ці хвилини. Трохи Сіті м'яч потримав, трохи Ліверпуль. Загалом все дуже неспішно на полі.
27'
Желтая карточка
Жезус за зрив атаки отримує першу жовту в нашому матчі.
24'
Сіті продовжує тримати м'яч, але створити проблеми команді Клоппа поки не вдається.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стеффен просто зупинив передачу назад від Стоунза воротарському, а потім із його ніг у ворота м'яч переправив Мане в підкаті!
16'
Сіті намагається тримати м'яч у себе, проте суперники активно пресингують.
14'
Фернандіньо потужно пробив по ногах Тіаго на чужій половині.
12'
Занадто високий пас другим поверхом за діагоналлю від Канселу на лівий фланг на адресу Зінченка.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача кутового з лівого флангу пішла безпосередньо на голову Конате перед воротарським!
9'
Мане прострілом із лівого флангу заробив кутовий.
8'
Конате побіг за закиданням на лівий фланг атаки, проте зрештою сфолив проти Стерлінга.
6'
Зінченко на лівому фланзі захисту м'яча втратив у боротьбі проти Кейта, проте потім власне сам і забрав.
5'
Ван Дейк грузив другим поверхом зі своєї половини, проте спрямував м'яча Стеффену.
3'
Сілва прискорився правим флангом, проте без бутси, яку з нього зняв Фабіньо, це було складно робити й надалі.
2'
Офсайд
Салаха спіймала в офсайді на правому фланзі передача на хід.
1'
Аліссон передачею на правий фланг спрямував м'яча до ауту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Тиждень тому команди зіграли в чемпіонаті внічию — 2:2.
Запасні: Келлехер, Мілнер, Фірміно, Гомес, Гендерсон, Джонс, Жота, Цимікас, Матіп.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас.
Запасні: Едерсон, Діаш, Гюндоган, Ляпорт, Родрі, Де Брюйне, Марез, Делап, Лавіа.
Манчестер Сіті: Стеффен — Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко — Бернарду Сілва, Фернандіньо, Фоден — Гріліш, Жезус, Стерлінг.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального поєдинку Кубку Англії. На полі стадіону Вемблі (Лондон, Англія) зіграють Манчестер Сіті и Ліверпуль.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 16.04.2022, Кубок Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.04.2022
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 10.04.2022 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" можно посмотреть 16.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Атлетико" - 13.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Бенфика - 13.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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