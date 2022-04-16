Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЛиверпуль, когда Манчестер Сити играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 27 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 41-31 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 57 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 11 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-74 в пользу команды Ливерпуль

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 играх.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Ливерпуль в последних 4 встречах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ливерпуль выигрывает в 54% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ливерпуль выигрывает в 54%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Ливерпуль выиграла 0, 3 ничьи.

Манчестер Сити забивает 2.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.2 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Ливерпуль - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Ливерпуль - 1.6.

Манчестер Сити забивает 2.8 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Ливерпуль 2-2. 9 игры закончились с этим результатом.