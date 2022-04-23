Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 23.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 23.04.2022

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.04.2022 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Ральф Рангник



Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Арсенал - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

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