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Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 апреля 2022, 14:30 - Эмирейтс
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
3 - 1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
3' Тавареш, Нуну 31' Теллеш, Алекс 32' Букайо Сака 34' Криштиану Роналду
64' Смит-Роу, Эмил Вышел: Мартинелли, Габриэль 67' Гранит Джака 68' Тавареш, Нуну 70' Гранит Джака 74' Букайо Сака Вышел: Роб Холдинг 76' Бруно Фернандес 78' Elanga, Anthony Вышел: Джесси Лингард 78' Неманья Матич Вышел: Рэшфорд, Маркус 79' Эльнели, Мохаммед 82' Виктор Нильссон-Линделёф 84' Бруно Фернандес Вышел: Хуан Мата
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
35%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 37.00
П1: 1.11 Х: 6.50 П2: 29.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 37.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 37.00
П1: 2.37 Х: 2.70 П2: 3.65
Интересные факты
  • За последние 30 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 43-37 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 69 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-73 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Игры прошлого года: 0-0 (Арсенал дома) и 0-1 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Арсенал забил 24% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Арсенал забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Манчестер Юнайтед в последних 3 встречах.
  • Арсенал не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Alexandre Lacazette отдал больше всего передач в Арсенал с 7 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (9 передач)
  • Granit Xhaka получил больше всего желтых карточек (7) в Арсенал. Scott McTominay получил 9 в Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 41% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Арсенал забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Манчестер Юнайтед - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Арсенал забивает 1.64 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.56 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арсенал проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Арсенал проиграл 3 матчей подряд.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед проиграла последние 3 выездных игр.
  • Манчестер Юнайтед проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 67 очками. Сейчас они на 6 месте с 54 очками.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Если Bruno Fernandes забьет в матче против Арсенал, то это будет его 10-й гол за Манчестер Юнайтед в этом сезоне.
  • Наиболее популярный счет когда Арсенал ведет 1-0 в домашней игре в этом сезоне -2-0.
Личные встречи
Арсенал
7
Побед
24
Игр
9
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 19:30 Арсенал 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.11.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челси 2 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 3 - 0 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
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Новости команд
Главные события
84'
Бруно Фернандес
Вышел: Хуан Мата
82'
Виктор Нильссон-Линделёф
Эльнели, Мохаммед
79'
78'
Elanga, Anthony
Вышел: Джесси Лингард
78'
Неманья Матич
Вышел: Рэшфорд, Маркус
76'
Бруно Фернандес
Букайо Сака
Вышел: Роб Холдинг
74'
ГООЛ! Гранит Джака
70'
Тавареш, Нуну
68'
Гранит Джака
67'
Смит-Роу, Эмил
Вышел: Мартинелли, Габриэль
64'
34'
Криштиану Роналду ГООЛ!
ГООЛ! Букайо Сака
32'
31'
Теллеш, Алекс
ГООЛ! Тавареш, Нуну
3'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
35%
Ничья
25%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 37.00
П1: 1.11 Х: 6.50 П2: 29.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 37.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 37.00
П1: 2.37 Х: 2.70 П2: 3.65
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
20
Тавареш, Нуну
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
21
Соарес, Седрик
34
Гранит Джака
25
Эльнели, Мохаммед
23
Смит-Роу, Эмил
10
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
30
Эдвард Нкетиа
1
Де Хеа, Дэвид
20
Диогу Далот
3
Виктор Нильссон-Линделёф
19
Рафаэль Варан
27
Теллеш, Алекс
39
Мактоминей, Скотт
31
Неманья Матич
36
Elanga, Anthony
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 23
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
    64
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
    74 32
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
    70 67
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
    79
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
    68 3
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 21
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    34
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
    78
  • 18
    Бруно Фернандес
    84 76
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
    78
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
    82
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
    31
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Ральф Рангник
Статистика матча
12
Штрафные
10
8
Фолы
10
7
Удары в створ
4
3
Сейвы
4
58%
Владение мячом
42%
5
Удары мимо
6
1
Угловые
7
2
Офсайды
2
2
Блокировано ударов
4
3
ЖК
3
Трансляция
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:1! Це вже заявка на Лігу чемпіонів від Арсеналу.
90+2'
Желтая карточка
Невдалий відбір від Роналду на лівому фланзі захисту проти Томіясу коштував йому жовтої.
90'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
90'
Замена
Томіясу вийшов замість Седріка.
89'
Знесилений Юнайтед ледь пересуває ноги футбольним полем.
86'
Арсенал зараз намагається тримати м'яча на власній половині поля.
84'
Замена
Замість Фернандеша дограватиме в цій грі Мата.
82'
Желтая карточка
Картку отримав Ліндельоф коли штовхнув на правому фланзі захисту в спину Нкетіа.
81'
Глибоке закидання на лівий фланг штрафного Роналду не доставав, та й офсайд був би.
79'
Желтая карточка
Ельнені дали картку за фол проти Бруну на чужій половині.
78'
Замена
Лінгард з'явився на полі замість Еланги.
77'
Замена
Рашфорд дограватиме за Матіча.
76'
Желтая карточка
Фернандеш із ризиком для Тавареша пішов у ноги супернику в центрі поля.
75'
Нкетіа опинився на газоні за підсумком фолу Матіча перед штрафним Арсеналу.
73'
Замена
Замість Саки дограватиме Голдінг.
70'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соковитий постріл Джаки під праву стійку з далекої відстані в центральній зоні перед штрафним, після передачі Ельнені!
68'
Желтая карточка
Тавареш утратив м'яча біля технічної зони, після чого одразу ж смикнув Елангу за футболку.
67'
Желтая карточка
Джака від нічого робити вирішив ударити по м'ячу після свистка арбітра.
65'
Уже якийсь 18+ контент пішов від боротьби Мактомінея та Габріела в штрафному Арсеналі, коли вони лежали один на одному на газоні.
63'
Замена
Мартінеллі вийшов на поле замість Сміта-Роу.
62'
Опасный момент
Далот сходів піймати Рамсдейла пострілом з правого флангу штрафного в ближній кут, проте голкіпер перевів у стійку!
60'
Офсайд
Кріштіану вже з офсайду в центрі штрафного розстріляв ворота, після доторку Бруну головою до передачі Ліндельофа з правого флангу.
59'
Еланга на силу бив у дальній кут зі входу на правий фланг штрафного штрафного, проте Рамсдейл парирував.
59'
Санчо на лівому фланзі атаки отримав по ногах від Седріка.
57'
Незабитый пенальти
ФЕРНАНДЕШ ІЗ ПЕНАЛЬТІ ПРОБИВ У ЛІВУ СТІЙКУ!
55'
Опасный момент
Пенальті! Тавареш відправив собі в руку м'яч головою під час подачі кутового з лівого флангу на дальній стійці!
52'
Сака пробив невдало з дальньої дистанції, проте встиг ще й напоротися на ногу Матіча.
51'
Опасный момент
Тавареш на лівому фланзі штрафного замахом відправив Далота споглядати завершення епізоду, проте потім пробив набагато вище воріт.
49'
Дриблінг від Санчо на лівому фланзі атаки зрештою призвів лише до ауту на користь його команди.
47'
Варан пішов за Нкетіа на лівий фланг захисту, де зупинив закидання вбік суперника.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Арсенал у першій половині гри був більш помітним у атаці, аніж суперники, проте за сукупною загрозою Юнайтед усе ж переважають опонентів. У команди Рангіка є суттєвий потенціал під час контратак, одну з яких вона зрештою вже реалізувала. Однак ці жахливі помилки у захисті...
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Опасный момент
Підкручений постріл Едегора в центр воріт від півкола біля штрафного відбив де Хеа!
45+3'
Опасный момент
Рамсдейл зумів зреагувати на потужний постріл у ближню дев'ятку від Теллеса від лівого кута штрафного!
45+2'
Відібрали м'яча в Еланги на правому фланзі захисту за підсумком пресингу.
45'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
42'
Матіч завалив на газон Едегора під час подачі кутового з лівого флангу.
40'
Фернандеш прострілював із лівого флангу, проте влучив у захисника. Кутовий.
38'
Опасный момент
Сака біля правого кута штрафного скинув м'яча на Ельнені, а той у дотик пробив у дальній, проте де Хеа зміг дотягнутися!
36'
Заблоковані наміри Роналду пробити з правого флангу штрафного повз захисника.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Санчо повозив суперників на лівому фланзі, після чого відкинув на Матіча, а той у два дотики подав до центру на Роналду!
33'
Желтая карточка
Алекс Теллес ще й попереджений.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Постріл Сака з пенальті в лівий кут де Хеа не прочитав!
30'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТІ! Поштовх від Теллеса.
29'
Поусон пішов дивитися поштовх Теллеса в спину Сака під час отримання м'яча.
28'
Вицілюють офсайд у Нкетіа в цьому епізоді.
27'
Опасный момент
ГОЛ! Едегор та Сака зіграли в затягнуту стінку під час зміщення Букайо з правого флангу, після чого той у падінні прокинув на Нкетіа, а вже форвард розстріляв ворота!
25'
Опасный момент
Де Хеа піднятими вгору руками відбив потужний постріл Нкетіа, який опинився в правильному положенні в центрі штрафного під час скидання п'ятою від Едегора!
24'
Опасный момент
Поперечина! Нашвидкуруч підготовлений дальній постріл Далота з правого флангу відправився над голкіпером у верхній каркас!
22'
Далот грузив м'яча на правий фланг штрафного, проте Роналду з якихось міркувань не зміг його зупинити.
21'
Далот зіграв із Роналду в стінку на правому фланзі, після чого Кріштіану з меж штрафного запустив м'яча над воротами.
19'
Зі штрафного Едегор у підсумку закрутив над воротами.
17'
Еланга перед власним штрафним підчепив ноги Нкетіа перед власним штрафним.
16'
Бруну з лівого флангу віддав навіс безпосередньо за лицьову в дальній стороні поля.
15'
Еланга на правому фланзі штрафного хотів проскочити Рамсдейла, проте той кинувся супернику в ноги, через що нападник упав, однак пенальті не дали.
13'
Варан перехопив закидання на Нкетіа від Едегора на правий фланг штрафного.
11'
Опасный момент
Рамсдейл жахливим чином привіз момент на власні ворота, віддавши м'яча Мактомінею, який скинув на Бруну, але тому в ноги вже встиг кинутися Габріель!
9'
Теллес вів боротьбу проти Сака на лівому фланзі, проте суперник тепер не може встати на ноги.
8'
Для Роналду влаштували хвилинні овації фанати Арсеналу.
6'
Опасный момент
Роналду розігнав Елангу передачею на правий фланг штрафного, проте переграти голкіпера з гострого кута швед не зумів!
5'
Через закидання на правий фланг Арсенал виходив до атаки, проте Сака не зачепився в боротьбі з суперником.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Захисники не змогли вибити зі штрафного подачу з лівого флангу, після чого з дальньої сторони чужих володінь бив під ліву стійку Сака, де Хеа парирував, але Тавареш добив у порожні!
2'
Вибитий зі штрафного навіс Суареша від правого кута штрафного.
1'
Сака був відправлений на газон у центрі поля за підсумком фолу збоку суперника на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Арсенал із 57 очками за 32 матчі посідає п'яту сходинку, а Манчестер Юнайтед іде позаду нього з 54 балами за 33 гри.
Запасні: Гендерсон, Баї, Джонс, Магуайр, Ван-Бісака, Мата, Лінгард, Гарначо, Рашфорд.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Ліндельоф, Варан, Теллес — Мактоміней, Матіч — Еланга, Фернандеш, Санчо — Роналду.
Запасні: Лено, Голдінг, Томіясу, Суонсон, Локонга, Азііз, Ляказетт, Пепе, Мартінеллі.
Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Вайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Сміт-Роу — Нкетіа.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Крейг Поусон (Ротерхем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 23.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 23.04.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.04.2022 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 23.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Арсенал - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

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