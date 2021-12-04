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Манчестер Сити - Уотфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 апреля 2022, 17:00 - Этихад
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Уотфорд
Уотфорд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
33%
Уотфорд
33%
П1: 1.30 Х: 4.24 П2: 14.00
П1: 1.25 Х: 4.00 П2: 13.00
П1: 1.30 Х: 4.24 П2: 14.00
П1: 1.30 Х: 4.24 П2: 14.00
П1: 1.30 Х: 4.30 П2: 14.50
Интересные факты
  • За последние 9 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 8 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Уотфорд. Разница голов 28-4 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 18 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 16 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Уотфорд выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-9 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Уотфорд забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 играх.
  • Уотфорд без побед над Манчестер Сити в последних 14 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Уотфорд в последних 9 встречах.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Уотфорд не забивает в 9 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Kevin De Bruyne лучший бомбардир Манчестер Сити с 11 голами. Emmanuel Dennis забил 10 раз за Уотфорд
  • Bernardo Silva получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Сити. Emmanuel Dennis получил 7 в Уотфорд.
  • Уотфорд пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 48% матчей, Уотфорд выигрывает в 12% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Уотфорд выигрывает в 12%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Уотфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Уотфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.
  • У команды Уотфорд серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Уотфорд выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.
  • Команда Уотфорд выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 4.8 гола за матч против команды Уотфорд, а Уотфорд забивает 0.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Уотфорд - 5.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Уотфорд - 2.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити забивает 2.78 гола, играя дома, а Уотфорд забивает 0.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Уотфорд проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Уотфорд проиграл 3 матчей подряд.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 12-2-2
Личные встречи
Манчестер Сити
12
Побед
12
Игр
0
Побед
Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Уотфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 20:00 Уотфорд 0 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2019 - 17:15 Манчестер Сити 8 - 0 Завершен Уотфорд
Кубок Англии 2018
18.05.2019 - 19:00 Манчестер Сити 6 - 0 Завершен Уотфорд
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Уотфорд 1 - 2 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 3 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.03.2022 - 21:30 Вулверхэмптон 4 - 0 Завершен Уотфорд П
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Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
33%
Уотфорд
33%
П1: 1.30 Х: 4.24 П2: 14.00
П1: 1.25 Х: 4.00 П2: 13.00
П1: 1.30 Х: 4.24 П2: 14.00
П1: 1.30 Х: 4.24 П2: 14.00
П1: 1.30 Х: 4.30 П2: 14.50
Трансляция
Инфо
Перед стартом поєдинку "містяни" лідирують в турнірній таблиці АПЛ, в той час як "шершні" ідуть на передостанньому місці.
Вотфорд: Фостер - Нгакія, Кабаселе, Самір, Камара - Сіссоко, Луза, Клеверлі - Сарр, Кінг, Денніс.
Манчестер Сіті: Едерсон - Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко - де Брюйне, Родрі, Фернандінью - Жезус, Стерлінг, Гріліш.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 34-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Вотфорд.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Уотфорд 23.04.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Уотфорд (Уотфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 23.04.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Уотфорд (Уотфорд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Уотфорд осталась с поражением. Столкновение Уотфорд и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Уотфорд можно посмотреть 23.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Уотфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 20.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Клаудио Раньери

Предыдущий поединок команды Уотфорд был сыгран против Брентфорд - 16.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

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