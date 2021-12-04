Манчестер Сити - Уотфорд онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Уотфорд (Уотфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 23.04.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Уотфорд (Уотфорд):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Уотфорд осталась с поражением. Столкновение Уотфорд и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 20.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Клаудио Раньери
Предыдущий поединок команды Уотфорд был сыгран против Брентфорд - 16.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.
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