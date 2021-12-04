Манчестер Сити - Уотфорд онлайн трансляция матча

За последние 9 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 8 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Уотфорд. Разница голов 28-4 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 18 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 16 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Уотфорд выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-9 в пользу команды Манчестер Сити

Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Уотфорд забил 33% голов между минутами 76-90?

Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 играх.

Уотфорд без побед над Манчестер Сити в последних 14 играх.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Уотфорд в последних 9 встречах.

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Уотфорд не забивает в 9 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Kevin De Bruyne лучший бомбардир Манчестер Сити с 11 голами. Emmanuel Dennis забил 10 раз за Уотфорд

Bernardo Silva получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Сити. Emmanuel Dennis получил 7 в Уотфорд.

Уотфорд пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 48% матчей, Уотфорд выигрывает в 12% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Уотфорд выигрывает в 12%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Уотфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Уотфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.

У команды Уотфорд серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Уотфорд выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.

Команда Уотфорд выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивает 4.8 гола за матч против команды Уотфорд, а Уотфорд забивает 0.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Уотфорд - 5.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Уотфорд - 2.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Манчестер Сити забивает 2.78 гола, играя дома, а Уотфорд забивает 0.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Уотфорд проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Уотфорд проиграл 3 матчей подряд.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 5 домашних матчах.