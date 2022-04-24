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Ливерпуль - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 апреля 2022, 18:30 - Энфилд
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
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5'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
25%
Эвертон
38%
П1: 1.47 Х: 3.79 П2: 9.74
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 9.00
П1: 1.47 Х: 3.79 П2: 9.74
П1: 1.47 Х: 3.79 П2: 9.74
П1: 1.45 Х: 3.65 П2: 9.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЭвертон, когда Ливерпуль играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Эвертон 0-0. 12 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 31 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 15 раз, 13 сыграла в ничью и 3 победы команды Эвертон. Разница голов 48-24 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 62 встреч, команда Ливерпуль выиграла 27 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-54 в пользу команды Ливерпуль
  • Игры прошлого года: 0-2 (Ливерпуль дома) и 2-2 (Эвертон дома).
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 11 домашних побед подряд.
  • В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 6 выездных игр.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.
  • Эвертон проиграл 7 выездных матчей подряд.
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 5 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 13-3-0
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-11
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 22 голами. Richarlison забил 8 раз за Эвертон
  • Trent Alexander-Arnold отдал больше всего передач в Ливерпуль с 12 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 54% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Эвертон выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Эвертон - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Эвертон - 1.2.
  • Ливерпуль забивает 2.41 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Fabinho получил больше всего желтых карточек (6) в Ливерпуль. Richarlison получил 7 в Эвертон.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
9
Побед
21
Игр
1
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ливерпуль 0 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 21:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернли 3 - 2 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Кристал Пэлас 4 - 0 Завершен Эвертон П
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Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
25%
Эвертон
38%
П1: 1.47 Х: 3.79 П2: 9.74
П1: 1.40 Х: 3.50 П2: 9.00
П1: 1.47 Х: 3.79 П2: 9.74
П1: 1.47 Х: 3.79 П2: 9.74
П1: 1.45 Х: 3.65 П2: 9.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 24
    Энтони Гордон
  • 9
    Ришарлисон
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
Штрафные
2
2
Фолы
Трансляция
4'
На Гордоне сфолили. Метров 22 до ворот для Эвертона.
3'
Спокойное начало, более-менее…
1'
Свисток
Матч начался!
YNWA поют трибуны
Выходят команды на поле
Дерби Ливерпуля вы не можете пропустить!
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд, Коулман, Годфри, Холгейт, Миколенко, Аллан, Дукуре, Грей, Айуоби, Ришарлисон, Гордон
Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Тьяго, Фабиньо, Кейта, Салах, Мане, Жота
Инфо
Судить игру будет Стюарт Атвелл. Матч начнется в 18:30.
Добрый вечер все любителям футбола. Английского, да и не только. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Ливерпуль – Эвертон.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Эвертон 24.04.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 24.04.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Эвертон можно посмотреть 24.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 19.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Лестер Сити - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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