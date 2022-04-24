Ливерпуль - Эвертон онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 24.04.2022
Время начала матча: 18:30
История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 19.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Лестер Сити - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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