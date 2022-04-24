Ливерпуль - Эвертон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЭвертон, когда Ливерпуль играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Эвертон 0-0. 12 игры закончились с этим результатом.

За последние 31 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 15 раз, 13 сыграла в ничью и 3 победы команды Эвертон. Разница голов 48-24 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 62 встреч, команда Ливерпуль выиграла 27 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-54 в пользу команды Ливерпуль

Игры прошлого года: 0-2 (Ливерпуль дома) и 2-2 (Эвертон дома).

В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 11 домашних побед подряд.

В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 6 выездных игр.

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 76-90?

Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.

Эвертон проиграл 7 выездных матчей подряд.

Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Ливерпуль не забивает в 0 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 5 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 13-3-0

Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-11

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 22 голами. Richarlison забил 8 раз за Эвертон

Trent Alexander-Arnold отдал больше всего передач в Ливерпуль с 12 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 54% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Эвертон выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль забивает 1.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Эвертон - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Эвертон - 1.2.

Ливерпуль забивает 2.41 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.