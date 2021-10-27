Барселона - Райо Вальекано онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Барселона и Райо Вальекано 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 13 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 11 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Райо Вальекано. Разница голов 45-9 в пользу команды Барселона.

Во время последних 28 встреч, команда Барселона выиграла 20 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Райо Вальекано выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-24 в пользу команды Барселона

Последняя гостевая победа Райо Вальекано над Барселона была в 2000

Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Барселона одержала 5 домашних побед подряд.

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Райо Вальекано забил 24% голов между минутами 16-30?

Райо Вальекано без побед в последних 12 играх.

Райо Вальекано не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Райо Вальекано в последних 9 встречах.

Барселона не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Райо Вальекано не забивает в 8 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Райо Вальекано в сезоне 2-3-11

Ousmane Dembele отдал больше всего передач в Барселона с 10 передачами. Oscar Trejo лучший распасовщик Райо Вальекано (8 передач)

Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Райо Вальекано пропускает в каждом из последних 12 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 35% матчей, Райо Вальекано выигрывает в 26% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Райо Вальекано выигрывает в 26%.

Победителем прошлой встречи была команда Райо Вальекано.

В их последнюю встречу команда Райо Вальекано победила в 1 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Райо Вальекано лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Райо Вальекано проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Райо Вальекано.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Райо Вальекано's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Райо Вальекано (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Райо Вальекано выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Райо Вальекано.

Команда Райо Вальекано выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 2.6 гола за матч против команды Райо Вальекано, а Райо Вальекано забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Райо Вальекано - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Райо Вальекано - 1.4.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Барселона забивает 1.76 гола, играя дома, а Райо Вальекано забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (9) в Барселона. Oscar Trejo получил 11 в Райо Вальекано.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Sergi Guardiola забил 6 раз за Райо Вальекано