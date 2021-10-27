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Барселона - Райо Вальекано онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 апреля 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
27%
Райо Вальекано
33%
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 7.20
П1: 1.57 Х: 3.10 П2: 6.50
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 7.20
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 7.20
П1: 1.60 Х: 3.35 П2: 6.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Райо Вальекано 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 13 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 11 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Райо Вальекано. Разница голов 45-9 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 28 встреч, команда Барселона выиграла 20 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Райо Вальекано выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-24 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Райо Вальекано над Барселона была в 2000
  • Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Барселона одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Райо Вальекано забил 24% голов между минутами 16-30?
  • Райо Вальекано без побед в последних 12 играх.
  • Райо Вальекано не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Райо Вальекано в последних 9 встречах.
  • Барселона не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Райо Вальекано не забивает в 8 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Райо Вальекано в сезоне 2-3-11
  • Ousmane Dembele отдал больше всего передач в Барселона с 10 передачами. Oscar Trejo лучший распасовщик Райо Вальекано (8 передач)
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Райо Вальекано пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 35% матчей, Райо Вальекано выигрывает в 26% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Райо Вальекано выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Райо Вальекано.
  • В их последнюю встречу команда Райо Вальекано победила в 1 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Райо Вальекано лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Райо Вальекано проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Райо Вальекано.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Райо Вальекано's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Райо Вальекано (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Райо Вальекано выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Райо Вальекано.
  • Команда Райо Вальекано выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 2.6 гола за матч против команды Райо Вальекано, а Райо Вальекано забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Райо Вальекано - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Райо Вальекано - 1.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Барселона забивает 1.76 гола, играя дома, а Райо Вальекано забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (9) в Барселона. Oscar Trejo получил 11 в Райо Вальекано.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 10 голами. Sergi Guardiola забил 6 раз за Райо Вальекано
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Барселона
13
Побед
14
Игр
1
Побед
Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальекано 1 - 0 Завершен Барселона
Кубок Испании 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
09.03.2019 - 19:00 Барселона 3 - 1 Завершен Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2018
03.11.2018 - 21:45 Райо Вальекано 2 - 3 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Кадис П
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Барселона 2 - 3 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Леванте 2 - 3 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона Н
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Последние матчи - Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 20:00 Эспаньол 0 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.04.2022 - 17:15 Алавес 1 - 0 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
11.04.2022 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 1 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 19:30 Гранада 2 - 2 Завершен Райо Вальекано Н
Чемпионат Испании 2021/2022
19.03.2022 - 22:00 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Атлетико П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
27%
Райо Вальекано
33%
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 7.20
П1: 1.57 Х: 3.10 П2: 6.50
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 7.20
П1: 1.59 Х: 3.24 П2: 7.20
П1: 1.60 Х: 3.35 П2: 6.90
Трансляция
Инфо
Барселона йде на 2-й сходинці з 63 очками за 32 гри, тоді як Райо Вальєкано за стільки ж ігор набрав 37 балів, тому займає 14 місце.
Запасні: Зідан, Фалькао, Суарес, Трехо, Бебе, Сілла, Гвардіола, Родрігес, Сісс.
Райо Вальєкано: Дмітрієвскі — Балліу, Мараш, Катена, Ф. Гарсія — Валентін, Комесана — Палазон, Лопес, А. Гарсія — Нтека.
Запасні: Нето, Тенас, Піке, Пуч, Алвес, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса.
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Е. Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг, Торрес.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Ісідро Діас де Мера Ескудеро (Кастилья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Райо Вальєкано.
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Анонс матча "Барселона" - Райо Вальекано 24.04.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Райо Вальекано (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 24.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Райо Вальекано (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Райо Вальекано, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение Райо Вальекано и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Райо Вальекано можно посмотреть 24.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Райо Вальекано, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 21.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Райо Вальекано (Мадрид)
Год основания Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Страна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команды Райо Вальекано был сыгран против Эспаньол - 21.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Райо Вальекано.

Следите за результатами матча "Барселона" - Райо Вальекано онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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