  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Интер - Рома Смотреть онлайн
В тренде

Интер - Рома онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 апреля 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Sozza, Simone
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 0
Обновить
53'
Рома
Рим
Ход матча
30' Дензел Думфрис 36' Джанлука Манчини 40' Марцело Брозович 45' Марцело Брозович
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
46%
Ничья
23%
Рома
31%
П1: 1.85 Х: 3.04 П2: 5.60
П1: 1.83 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.85 Х: 3.04 П2: 5.60
П1: 1.85 Х: 3.04 П2: 5.60
П1: 1.92 Х: 2.95 П2: 5.25
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Интер и Рома 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 39 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 18 раз, 13 сыграла в ничью и 8 победы команды Рома. Разница голов 70-51 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 76 встреч, команда Интер выиграла 29 раз, 27 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-109 в пользу команды Интер
  • Последняя гостевая победа Рома над Интер была в 2017
  • Игры прошлого года: 3-1 (Интер дома) и 2-2 (Рома дома).
  • Интер выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Рома выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Рома забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Интер не проигрывает в последних 10 играх.
  • Рома без побед над Интер в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Рома в последних 5 встречах.
  • Интер не забивает в 1 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Рома не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 11-3-2
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 15 голами. Tammy Abraham забил 15 раз за Рома
  • Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 9 передачами. Jordan Veretout лучший распасовщик Рома (7 передач)
  • Hakan Calhanoglu получил больше всего желтых карточек (8) в Интер. Gianluca Mancini получил 12 в Рома.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Интер выигрывает первый тайм в 49% матчей, Рома выигрывает в 43% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Рома выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Рома выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Команда Рома выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Интер забивает 2.4 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1 гола против команды Интер (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Рома - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Рома - 2.
  • Интер забивает 2.53 гола, играя дома, а Рома забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Рома получил 8 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
Личные встречи
Интер
6
Побед
21
Игр
6
Побед
Рома
Кубок Италии 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 Рома 2 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Кубок Италии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Интер 3 - 0 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 20:00 Специя 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.04.2022 - 19:00 Интер 2 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.03.2022 - 19:00 Интер 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Показать больше
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
18.04.2022 - 20:00 Наполи 1 - 1 Завершен Рома Н
Лига конференций 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Будё-Глимт В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершен Салернитана В
Лига конференций 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Будё-Глимт 2 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.04.2022 - 19:00 Сампдория 0 - 1 Завершен Рома В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Марцело Брозович
45'
ГООЛ! Марцело Брозович
40'
36'
Джанлука Манчини
ГООЛ! Дензел Думфрис
30'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
46%
Ничья
23%
Рома
31%
П1: 1.85 Х: 3.04 П2: 5.60
П1: 1.83 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.85 Х: 3.04 П2: 5.60
П1: 1.85 Х: 3.04 П2: 5.60
П1: 1.92 Х: 2.95 П2: 5.25
Составы команд
1
Самир Ханданович
32
Федерико Димарко
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
10
Лаутаро Мартинес
11
Эдин Джеко
1
Руй Патрисиу
23
Джанлука Манчини
6
Крис Смоллинг
3
Рожер Ибаньес
2
Рик Карсдорп
27
Оливейра, Сергио
77
Генрих Мхитарян
59
Никола Залевский
7
Лоренцо Пеллегрини
92
Стефан Эль Шаарави
9
Тэмми Абрахам
Стартовый состав
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
    45 40
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
    30
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    36
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
4
Удары в створ
6
Штрафные
6
Сейвы
2
5
Фолы
5
1
Офсайды
1
44%
Владение мячом
56%
1
Удары мимо
2
2
Угловые
2
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
Трансляция
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Выходят команды на второй тайм.
В первом тайме команды сначала долго не форсировали события, долго выстраивали свой стиль, однако во второй половине Интер таки дождался своего шанса – сначала быстрая излюбленная вертикальная атака с голом Думфриса, а затем фланговый прорыв с индивидуальным голом Брозовича. 2:0 к перерыву. Роме придется сильно попотеть, чтобы спасти поединок.
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 2:0 пока что в пользу Интера.
45+1'
Желтая карточка
Брозович заработал желтую за фол в центре поля.
45'
Опасный момент
И снова опасность от Интера – Димарко навесил с фланга, Думфрис выиграл верховую борьбу, но пробил чуть мимо! Опасно!
43'
Рома организовала атаку. И все развивалось неплохо до последнего паса, удара атк и не последовало.
40'
Гоооол!!!
Гооол! 2:0! Брозович! И снова быстрая атака Интера, на этот раз – фланговая. В итоге, Брозович сместился с фланга, дернул защитника и просто дал в дальний угол!
37'
Чалханоглу с этого штрафного, с острого угла решил пробить – получилось в стенку.
36'
Желтая карточка
Ди Марко с фланга пытался ворваться в штрафную… Зацепили его, прямо на линии… Штрафной, а Манчини еще и желтую получил за протесты.
34'
Уголовой
Угловой для Интера – не очень удачно Чалханоглу навесил, без борьбы вынесли римляне мяч.
30'
Гоооол!!!
Гооол! Идеальная контра Интера, за 3 паса прошли все поле, пошел проникающий пас на Думфриса, и то не сближаясь, пробил мимо кипера! 1:0!
29'
Опасный момент
А вот и для Ромы штрафной. Правда, на фланге, нов паре метрах от штрафной. Хороший подал Пеллегрини, прямо на голову Манчини, но тот чуть выше ворот пробил! Хороший, очень хороший момент!
25'
Штрафной для Интера – метров 25 до ворот, правда, не совсем по центру. Навес пошел, отбились римляне.
21'
Уголовой
Угловой для Ромы – пошел прострел на ближнюю штангу, но ничего интересного римляне из этого стандарта не выжали.
20'
Мхитарян ответил дальним ударом – не так опасно, как в предыдущем моменте, Ханданович прыгнул для контроля, но мяч пошел мимо.
18'
Опасный момент
Охохо! А вот хорошо! Чалханоглу зашел на удар метров с 30-ти! Хорошо дал под перекладину, но Руй Патрисиу на месте! Первый момент в матче!
16'
Карпсдорф вот прошелся с флангом и навесил в штрафную – отбились защитники Интера.
15'
Рома минуты три провозилась с мячом. Но на своей половине все.
12'
Неспешная у нас игра. Моментов пока что нет. От слова вообще.
10'
Офсайд
Перишич на фланге залез в офсайд.
9'
Отметим, что идет дождь. Поляна конечно шикарные, но все равно такие погодные условия нужно учитывать.
7'
Штрафной для Интера – метров 35 до ворот. Ди Марко пробил в створ, но такой удар не проблема для кипера римлян.
5'
Ханданович как-то не очень уверенно выносил мяч – получилось на Оливейру, но игрок Ромы банально не разобрался с первым пасом развития атаки.
2'
Интер пару раз пробовал пробиться с левого фланга – пока что безуспешно.
1'
Свисток
Стартовый свисток, Рома начала с центра поля!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Залевский, Мхитарян, Сержиу Оливейра, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Абрахам
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Димарко, Дамфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес
Напомним, что Интер сейчас находится на втором месте в таблице (2 очка отставания от Милана и игра в запасе), а Рома находится на 5-й строчке.
Поединок начнется в 19:00, судить игру будет Симоне Соцца.
Добрый вечер всем любителям футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 34 тура Серии А, в котором Интер примет Рому.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Лион Лион 5 Монпелье Монпелье 2 Завершен 17:30 - Сегодня Портимоненсе Портимоненсе 1 Морейренсе Морейренсе 0 Завершен 17:30 - Сегодня НЕК НЕК 0 Аякс Аякс 1 Завершен 17:00 - Сегодня Минск Минск 2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0 Завершен 17:00 - Сегодня Флитвуд Таун Флитвуд Таун 0 Уимблдон Уимблдон 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Интер" - Рома 23.04.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 23.04.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Рома (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Рома в предыдущем футбольном матче 08.02.2022 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Рома можно посмотреть 23.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Милан - 19.04.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Наполи - 18.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен