Интер - Рома онлайн трансляция матча

Анонс матча "Интер" - Рома 23.04.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 23.04.2022

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Рома (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Рома в предыдущем футбольном матче 08.02.2022 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)

Год основания "Интер" (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Милан - 19.04.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Наполи - 18.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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