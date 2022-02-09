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Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 апреля 2022, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
1 - 0
Обновить
10'
Милан
Милан
Ход матча
4' Чиро Иммобиле
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
36%
Ничья
29%
Милан
36%
П1: 3.57 Х: 2.68 П2: 2.54
П1: 3.20 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.57 Х: 2.68 П2: 2.54
П1: 3.57 Х: 2.68 П2: 2.54
П1: 3.55 Х: 2.65 П2: 2.55
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Лацио иМилан, когда Лацио играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Милан 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 31 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 9 раз, 13 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 43-37 в пользу команды Лацио.
  • Во время последних 68 встреч, команда Лацио выиграла 13 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-71 в пользу команды Милан
  • Игры прошлого года: 3-0 (Лацио дома) и 3-2 (Милан дома).
  • Вы знали, что Лацио забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Милан не проигрывает в последних 13 играх.
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Лацио не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 1 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Лацио в сезоне 9-5-2
  • Выездная статистика Милан в сезоне 11-4-1
  • Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 25 голами. Rafael Leao забил 9 раз за Милан
  • Sergej Milinkovic-Savic отдал больше всего передач в Лацио с 9 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (6 передач)
  • Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (9) в Лацио. Sandro Tonali получил 7 в Милан.
  • Милан не пропускает в 7 матчах подряд.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 33% матчей, Милан выигрывает в 48% матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Милан выигрывает в 48%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 4 гол(а).
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Милан выиграла 4, 0 ничьи.
  • Лацио забивает 1 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.4 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Милан - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Милан - 2.
  • Лацио забивает 2 гола, играя дома, а Милан забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
Личные встречи
Лацио
6
Побед
25
Игр
10
Побед
Милан
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Лацио
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
16.04.2022 - 21:45 Лацио 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 13:30 Дженоа 1 - 4 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
02.04.2022 - 19:00 Лацио 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
14.03.2022 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Венеция В
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Последние матчи - Милан
Кубок Италии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Интер 3 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 22:00 Милан 2 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.04.2022 - 21:45 Торино 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021/2022
04.04.2022 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
19.03.2022 - 21:45 Кальяри 0 - 1 Завершен Милан В
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Главные события
ГООЛ! Чиро Иммобиле
4'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
36%
Ничья
29%
Милан
36%
П1: 3.57 Х: 2.68 П2: 2.54
П1: 3.20 Х: 2.50 П2: 2.50
П1: 3.57 Х: 2.68 П2: 2.54
П1: 3.57 Х: 2.68 П2: 2.54
П1: 3.55 Х: 2.65 П2: 2.55
Составы команд
23
Томас Стракоша
26
Стефан Раду
33
Франческо Ачерби
4
Патрисио Габаррон
29
Лаззари, Мануэль
10
Луис Альберто
6
Лукас Лейва
21
Сергей Милинкович-Савич
20
Маттиа Дзакканьи
17
Чиро Иммобиле
7
Фелипе Андерсон
16
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
20
Kalulu, Pierre
23
Фикайо Томори
22
Тео
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
30
Messias, Junior
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
    4
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары в створ
1
ЖК
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
9'
Милан получает право на штрафной удар из опасной позиции. К мячу подходят Тонали и Эрнандес.
4'
Гоооол!!!
Лацио открывает счёт в самом дебюте встречи! Иммобиле поражает ворота соперника с близкого расстояния. Голевая передача на счету Милинковича-Савича. Отличный старт от римлян!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Лацио: Стракоша – Раду, Ачерби, Патрик, Лаццари – Альберто, Лейва, Милинкович-Савич – Дзакканьи, Иммобиле (к), Андерсон.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Эрнандес, Томори, Калюлю, Калабрия – Кессье, Тонали, Диас – Леау, Жиру, Мессиас.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии А Лацио – Милан.
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Анонс матча Лацио - Милан 24.04.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 24.04.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 09.02.2022 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Милан можно посмотреть 24.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Торино - 16.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Интер" - 19.04.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Лацио - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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