Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Лацио иМилан, когда Лацио играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Лацио и Милан 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

За последние 31 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 9 раз, 13 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 43-37 в пользу команды Лацио.

Во время последних 68 встреч, команда Лацио выиграла 13 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-71 в пользу команды Милан

Игры прошлого года: 3-0 (Лацио дома) и 3-2 (Милан дома).

Вы знали, что Лацио забил 22% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?

Милан не проигрывает в последних 13 играх.

Милан не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Лацио не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 1 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Лацио в сезоне 9-5-2

Выездная статистика Милан в сезоне 11-4-1

Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 25 голами. Rafael Leao забил 9 раз за Милан

Sergej Milinkovic-Savic отдал больше всего передач в Лацио с 9 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (6 передач)

Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (9) в Лацио. Sandro Tonali получил 7 в Милан.

Милан не пропускает в 7 матчах подряд.

Лацио выигрывает первый тайм в 33% матчей, Милан выигрывает в 48% матчей.

Лацио выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Милан выигрывает в 48%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 4 гол(а).

Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Милан выиграла 4, 0 ничьи.

Лацио забивает 1 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.4 гола против команды Лацио (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Милан - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Милан - 2.

Лацио забивает 2 гола, играя дома, а Милан забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).