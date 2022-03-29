Португалия - Македония онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Португалия и командой Македония будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 29.03.2022
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Турция - 24.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.
Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Прошедший поединок команды Македония был сыгран против Италия - 24.03.2022, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.
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