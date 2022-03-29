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Португалия - Македония онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 29 марта 2022, 21:45 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Португалия
До начала
00 : 00 : 00
Македония
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
35%
Ничья
33%
Македония
33%
П1: 1.47 Х: 3.38 П2: 10.50
П1: 1.44 Х: 3.10 П2: 10.00
П1: 1.47 Х: 3.38 П2: 10.50
П1: 1.47 Х: 3.38 П2: 10.50
П1: 1.49 Х: 3.35 П2: 9.90
Прогноз на матч
Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Португалия 3 - 1 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 21:45 Португалия 1 - 2 Завершен Сербия П
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Ирландия 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Португалия 5 - 0 Завершен Люксембург В
Международные товарищеские матчи 2021
09.10.2021 - 22:15 Португалия 3 - 0 Завершен Катар В
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Последние матчи - Македония
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Италия 0 - 1 Завершен Македония В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 19:00 Македония 3 - 1 Завершен Исландия В
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 19:00 Армения 0 - 5 Завершен Македония В
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Македония 0 - 4 Завершен Германия П
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 4 Завершен Македония В
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Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
35%
Ничья
33%
Македония
33%
П1: 1.47 Х: 3.38 П2: 10.50
П1: 1.44 Х: 3.10 П2: 10.00
П1: 1.47 Х: 3.38 П2: 10.50
П1: 1.47 Х: 3.38 П2: 10.50
П1: 1.49 Х: 3.35 П2: 9.90
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Португалии: Кошта – Мендеш, Пепе, Данилу, Канселу – Отавиу, Моутиньо, Фернандеш – Жота, Роналду (к), Силва.
Инфо
Стартовый состав Северной Македонии: Димитриевски – Алиоски, Велкоски, Муслиу, Стефан Ристовски (к) – Трайковски, Адеми, Барди, Эльмас – Костадинов, Милан Ристовски.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча отборочного турнира чемпионата мира Португалия – Северная Македония.
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Анонс матча Португалия - Македония 29.03.2022, Чемпионат мира

Противостояние между командой Португалия и командой Македония будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 29.03.2022
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Македония можно посмотреть 29.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Португалия - Македония, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Турция - 24.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Македония
Страна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Прошедший поединок команды Македония был сыгран против Италия - 24.03.2022, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Македония.

Следите за результатами матча Португалия - Македония онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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