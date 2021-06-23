Польша - Швеция онлайн трансляция матча

Матч между командой Польша и командой Швеция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Silesian Stadium.
Дата проведения матча: 29.03.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Польша и командой Швеция:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Швеция, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Швеция и Польша в предыдущем футбольном матче 23.06.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Микневичз, Чзеслав и Янне Андерссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Шотландия - 24.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.
Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон
Прошедший поединок команды Швеция был сыгран против Чехия - 24.03.2022, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Швеция.
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