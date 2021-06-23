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Польша - Швеция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 29 марта 2022, 21:45 - Silesian Stadium
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Польша
2 - 0
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90'+1
Швеция
Ход матча
38' Горальски, Ясек
46' Горальски, Ясек Вышел: Гжегож Крыховяк 49' Роберт Левандовски 52' Пётр Зелиньский 52' Moder, Jakub 66' Куайсон, Роберт Вышел: Elanga, Anthony 67' Карлстром, Йеспер Вышел: Маттиас Сванберг 72' Пётр Зелиньский 77' Роберт Левандовски
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Польша
35%
Ничья
32%
Швеция
32%
П1: 3.01 Х: 2.22 П2: 3.72
П1: 2.88 Х: 2.10 П2: 3.25
П1: 3.01 Х: 2.22 П2: 3.72
П1: 3.01 Х: 2.22 П2: 3.72
П1: 2.65 Х: 2.30 П2: 3.90
Личные встречи
Польша
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Швеция
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Швеция 3 - 2 Завершен Польша
Последние матчи - Польша
Международные товарищеские матчи 2022
24.03.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 1 Завершен Польша Н
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Венгрия П
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Андорра 1 - 4 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Албания 0 - 1 Завершен Польша В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Польша 5 - 0 Завершен Сан-Марино В
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Последние матчи - Швеция
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Швеция 1 - 0 Завершен Чехия В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швеция П
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 19:00 Грузия 2 - 0 Завершен Швеция П
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Швеция 2 - 0 Завершен Греция В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Швеция 3 - 0 Завершен Косово В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Роберт Левандовски
77'
ГООЛ! Пётр Зелиньский
72'
67'
Карлстром, Йеспер
Вышел: Маттиас Сванберг
66'
Куайсон, Роберт
Вышел: Elanga, Anthony
Пётр Зелиньский
52'
Moder, Jakub
52'
ГООЛ! Роберт Левандовски
49'
Горальски, Ясек
Вышел: Гжегож Крыховяк
46'
Горальски, Ясек
38'
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Польша
35%
Ничья
32%
Швеция
32%
П1: 3.01 Х: 2.22 П2: 3.72
П1: 2.88 Х: 2.10 П2: 3.25
П1: 3.01 Х: 2.22 П2: 3.72
П1: 3.01 Х: 2.22 П2: 3.72
П1: 2.65 Х: 2.30 П2: 3.90
Составы команд
1
Войцех Щенсны
35
Ян Беднарек
15
Камиль Глик
16
Белик, Крыстиан
24
Бартош Берешиньски
15
Moder, Jakub
6
Горальски, Ясек
2
Кэш, Мэтти
53
Шиманский, Себастиан
20
Пётр Зелиньский
9
Роберт Левандовски
25
Робин Ольсен
17
Эмиль Крафт
3
Виктор Нильссон-Линделёф
30
Даниэльсон, Маркуш
6
Людвиг Аугустинссон
21
Деян Кулусевски
13
Карлстром, Йеспер
20
Кристоффер Ольссон
10
Эмиль Форсберг
19
Александер Исак
22
Куайсон, Роберт
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    77 49
  • 53
    Шиманский, Себастиан
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
    72 52
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 15
    Moder, Jakub
    Полузащитник
    52
  • 6
    Горальски, Ясек
    Полузащитник
    46 38
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 16
    Белик, Крыстиан
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 22
    Куайсон, Роберт
    Нападающий
    66
  • 21
    Деян Кулусевски
  • 13
    Карлстром, Йеспер
    Полузащитник
    67
  • 20
    Кристоффер Ольссон
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 30
    Даниэльсон, Маркуш
    Защитник
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 25
    Робин Ольсен
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Микневичз, Чзеслав
  • Янне Андерссон
Статистика матча
14
Штрафные
11
9
Фолы
13
41%
Владение мячом
59%
2
Удары мимо
2
2
Офсайды
1
6
Удары в створ
6
6
Сейвы
4
Блокировано ударов
3
5
Угловые
6
5
ЖК
1
Трансляция
83'
Аугустінссон виніс за бокову закидання на хід Левандовські на правий фланг атаки.
81'
Желтая карточка
Ісак та Бєлік на лівому фланзі атаки шведів поштовхалися після фолу поляка.
80'
Замена
Ульссона замінили на Карлссона.
79'
Замена
Ібрагімович вийшов замість Даніельсона.
77'
Желтая карточка
Левандовські дали картку за спробу завадити голкіперу швидко ввести м'яча до гри.
76'
Опасный момент
Кутовий із лівого флангу на ближньому куті воротарського замикав Левандовські, проте черговий постріл головою парирував голкіпер!
75'
Опасный момент
Ольсен зумів дістати з-під поперечини постріл головою від Беднарека, який замикав подачу з правого флангу біля ближнього кута воротарського.
74'
Модер із правого флангу від лицьової стріляв на ближню, проте Даніельсон перехопив.
72'
Гоооол!!!
ГОЛ! З'ьєлінські з правого флангу штрафного розстріляв ворота в ближній кут, перехопивши м'яча в Даніельсона в банальній ситуації!
70'
Левандовські знову атакував корпусом Даніельсона біля чужого штрафного і знову суперник полетів на вологу траву.
68'
Опасный момент
Сванберг виконав підкручений постріл низом із центральної зони з-за меж штрафного, проте Щесни таким не злякаєш.
67'
Замена
Карльстрьом замінений на Сванберга.
66'
Замена
Еланга вийшов замість Квайсона.
64'
Польща грає з низькою лінією захисту та через намагання за рахунок дальнього пасу вийти в атаку.
62'
Опасный момент
Спроба дальнього пострілу від Модера з центральної зони пішла до рук Ольсену.
60'
Левандовські підтягнувся до власного штрафного в оборону, де проти нього жорстко на м'ячі зіграв Ульссон.
58'
Опасный момент
Щесни якимось дивом зараз не дозволив Форсбергу на дальній стійці замкнути простріл на вільний кут воріт із правого флангу!
57'
Ісак пресингував Щесни в центрі штрафного, проте суперник зумів здихатися м'яча.
55'
Забагато почали розмовляти гравці між собою, хоча ми очікували на загострення гри.
53'
Кеш на правому фланзі атаки сфолив проти Аугустінссона.
52'
Желтая карточка
А картку за фол у підсумку отримав Модер.
51'
Аугустиіссон дуже жорстко в'їхав у ноги Модера, коли вибивав м'яча на лівому фланзі оборони.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовські з пенальті пробив низом у правий кут!
49'
Опасный момент
Пенальті! В центрі власного штрафного Крихов'яка підштовхув у спину Кальстрьом!
47'
Опасный момент
Ісак із лівого флангу штрафного викотив під удар Кулусевські, проте той у дотик закрутив у руки Щесни під поперечину.
46'
Шведи намагаються розпочати з тримання м'яча на чужій половині.
46'
Замена
Крихов'як вийшов замість Гуральскі.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Нічого не можна конкретного сказати щодо гри команд у першому таймі. Польща мало створює гольових моментів, що дуже не подобається їх уболівальникам, проте й суперники не надто квапляться в атаку. Рівна гра, напівнагода в гостів мала місце, проте ключової переваги жодна зі сторін не мала.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Швеція затягнула останню атаку безпосередньо до свистку.
45'
Инфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
44'
Так ніхто й не зрозумів, що то було.
43'
Якась незрозуміла пауза виникла в нас.
41'
Левандовські отримав удар коліном у бік від Карльстрьома в центре поля.
40'
Шведи зараз тримають м'яча, а поляки не досягли свого під час серії атак.
38'
Желтая карточка
Гуральські дали картку за накладання в центральному колі проти Карльстрьома.
36'
Левандовські агресивно пішов у відбір проти Даніельсона, той упав, а арбітр дав фол. Поялк показує, що суперник пірнав.
34'
Розгорнули атаку на лівий фланг, проте передача на загострення від Аугустінссона була невдалою.
33'
Ульссон із правого флангу накидав до центру штрафного, проте суперники перехопили.
31'
Щесни трохи побігав на лівий фланг власного штрафного заради перехоплення високого закидання.
29'
Инфо
52% за хозяевами за контролем м'яча.
27'
Кеш отримав закидання на правий фланг штрафного, проте його подачу на середній висоті винесли захисники.
25'
Простріл із лівого флангу штрафного від Модера якимось чином дійшов до Кеша в дальню сторону, проте удар у захисника не вийшов.
24'
Порушення правил в центрі поля від Карльстрьома проти Модера.
22'
Форсберг жорстко зіграв на лівий фланг штрафного під стінку від Ісака, проте партнер м'яча не обробив.
20'
Квайсон біля лицьової на лівому фланзі штрафного зачепився за відскок, скинув під удар Кулусевські, проте той пробив у захисника.
19'
Уголовой
Дві поспіль спроби подати з кутового на правому фланзі від шведів прийшлися на голови захисникам.
17'
Опасный момент
Форсберг пострілом низом із лівого флангу штрафного поливав ворота, проте Щесни парирував.
18'
Уголовой
У підсумку, Кеш виконав подачу невдало.
17'
Поляки заробили кутовий на правому фланзі, а за такої погоди це доволі небезпечно.
15'
Блокована спроба Кулусевські пробити зі входу на правий фланг штрафного.
13'
Опасный момент
Ісак пройшов Кеша на лівому фланзі контратаки, зіграв до центру на Квайсона, проте партнер із дистанції низом пробив у руки голкіперу.
12'
Левандовські виконав подачу з лівого флангу, проте Даніельсон перехопив головою.
10'
Левандовські замикав високу подачу із правого флангу ударом головою, проте спрямував м'яча мимо дальньої стійки.
9'
Офсайд
Шиманські опинився в офсайді під час передачі на лівий фланг штрафного.
8'
Форсберг не зміг передачею на лівий фланг підгадати ривок Аугустінссона.
7'
Швеція на своїй половині намагається розкатувати м'яча.
5'
Польща намагається зараз активно чіплятися за м'яч.
4'
Ульссон був збитий фолом Бєліка в центрі поля.
2'
Дощить сьогодні у Польщі, тому командам буде ще важче, аніж можна було собі уявити.
1'
Шиманські в центрі поля опинився на газоні за підсумком фолу Даніельсона.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
На попередньому етапі Швеція здолав Чехію з рахунком 1:0 у овертаймі, а Польща автоматична пройшла до фінального раунду через дискваліфікацію країни-агресора.
Запасні: Лінде, Нордфельдт, Бенгтссон, Классон, Хргота, Ібрагімович, Геландер, Старфельт, Карлссон, Еланга, Сундгрен, Сванберг.
Швеція: Ольсен — Крафт, Ліндельоф, Даніельсон, Аугустінссон — Кулусевські, Карльстрьом, Ульссон, Форсберг — Ісак, Квайсон.
Запасні: Скорупські, Грабара, Хелік, Кендзьора, Букса, Крихов'як, Гросицькі, Реца, Пухач, Ветеска, Журковські, Пьонтек.
Польша: Щесни — Бєлік, Глік, Беднарек — Кеш, Гуральскі, Модер, Берешинські — З'єлінські, Шиманські — Левандовські.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Даніель Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку фіналу плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. На полі стадіону Шленські (Хожув, Польща) зіграють Польща и Швеція.
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Анонс матча Польша - Швеция 29.03.2022, Чемпионат мира

Матч между командой Польша и командой Швеция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Silesian Stadium.

Дата проведения матча: 29.03.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Польша и командой Швеция:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Швеция, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Швеция и Польша в предыдущем футбольном матче 23.06.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Микневичз, Чзеслав и Янне Андерссон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Польша - Швеция можно посмотреть 29.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Польша - Швеция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Шотландия - 24.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Янне Андерссон

Прошедший поединок команды Швеция был сыгран против Чехия - 24.03.2022, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Швеция.

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