Ньюкасл - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Ньюкасл Юнайтед иЛиверпуль, когда Ньюкасл Юнайтед играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 26 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 43-34 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 54 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 110-58 в пользу команды Ливерпуль

Последняя домашняя победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 2015

Игры прошлого года: 0-0 (Ньюкасл Юнайтед дома) и 1-1 (Ливерпуль дома).

Ньюкасл Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

В Премьер-лига, Ньюкасл Юнайтед одержала 6 домашних побед подряд.

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 38% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 5% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?

Ньюкасл Юнайтед имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ньюкасл Юнайтед выиграл 6 домашних матчей подряд.

Ньюкасл Юнайтед не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Ливерпуль не проигрывает в последних 11 играх.

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 1 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 10-4-2

Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Mohamed Salah забил 22 раз за Ливерпуль

Joelinton получил больше всего желтых карточек (7) в Ньюкасл Юнайтед. Fabinho получил 6 в Ливерпуль.

Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 17 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 9 месте с 43 очками.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 2 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ньюкасл Юнайтед забивает 1.35 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Ньюкасл Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Allan Saint-Maximin отдал больше всего передач в Ньюкасл Юнайтед с 4 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (13 передач)