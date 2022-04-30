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Ньюкасл - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 апреля 2022, 14:30 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Ньюкасл
Ньюкасл
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
38%
Ничья
31%
Ливерпуль
31%
П1: 6.50 Х: 2.97 П2: 1.71
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.50 Х: 2.97 П2: 1.71
П1: 6.50 Х: 2.97 П2: 1.71
П1: 6.40 Х: 3.00 П2: 1.72
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ньюкасл Юнайтед иЛиверпуль, когда Ньюкасл Юнайтед играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 43-34 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 54 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 110-58 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя домашняя победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 2015
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ньюкасл Юнайтед дома) и 1-1 (Ливерпуль дома).
  • Ньюкасл Юнайтед выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Ньюкасл Юнайтед одержала 6 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 38% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 5% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Ньюкасл Юнайтед имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Ньюкасл Юнайтед не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 11 играх.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 10-4-2
  • Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Mohamed Salah забил 22 раз за Ливерпуль
  • Joelinton получил больше всего желтых карточек (7) в Ньюкасл Юнайтед. Fabinho получил 6 в Ливерпуль.
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 17 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 9 месте с 43 очками.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1.35 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ньюкасл Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Allan Saint-Maximin отдал больше всего передач в Ньюкасл Юнайтед с 4 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (13 передач)
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ньюкасл
3
Побед
20
Игр
10
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
30.12.2020 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Ньюкасл 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
17.04.2022 - 16:15 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.04.2022 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.04.2022 - 18:30 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Ньюкасл П
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Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Бенфика Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
38%
Ничья
31%
Ливерпуль
31%
П1: 6.50 Х: 2.97 П2: 1.71
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.50 Х: 2.97 П2: 1.71
П1: 6.50 Х: 2.97 П2: 1.71
П1: 6.40 Х: 3.00 П2: 1.72
Трансляция
Отож, що у таблиці? Ман Сіті очолює АПЛ, проте перевага над Ліверпулем лише в один бал. Сьогодні команду Гвардіоли очікує зустріч із Лідсом - вона закриватиме ігровий день у Англії. Ньюкасл ще у грудні йшов останнім у таблиці, а нині у нього чотири поспіль перемоги та дев'яте місце. У це важко повірити, але у "сорок" ще є теоретичні шанси навіть поборотися за єврокубки. Для цього, щоправда, мають статися дива: лише перемоги Ньюкаслу та лише поразки з одним виключенням у Вулвз і Вест Гему.
Инфо
Ліверпуль (старт): Аліссон - Робертсон, ван Дейк, Матіп, Гомес - Кейта, Хендерсон, Мілнер - Діаз, Мане, Жота.
Инфо
Ньюкасл (старт): Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт - Віллок, Шелві, Гімараеш - Сен-Максімен, Жоелінтон, Альмірон.
Усім привіт и ласкаво просимо на текстову трансляцію стартового матчу 35-го туру АПЛ! Ліверпуль продовжує гонитву за Ман Сіті у боротьбі за титул і сьогодні зіграє проти Ньюкаслу, який у першому півріччі 2022-го набрав дуже потужний хід.
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Последние матчи
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Анонс матча Ньюкасл - "Ливерпуль" 30.04.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 30.04.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 16.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ньюкасл - "Ливерпуль" можно посмотреть 30.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ньюкасл - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команды Ньюкасл был сыгран против Норвич Сити - 23.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вильярреал - 27.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Ньюкасл - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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