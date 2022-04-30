Ньюкасл - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Дата проведения матча: 30.04.2022
Время начала матча: 14:30
История противостояний между клубами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 16.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Прошедший поединок команды Ньюкасл был сыгран против Норвич Сити - 23.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вильярреал - 27.04.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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