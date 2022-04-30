Лидс Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Сити" 30.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 30.04.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.12.2021 закончилось с таким счетом: 7:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия

Тренер: Марсело Бьелса



Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 25.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Реал - 26.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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