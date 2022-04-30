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Лидс Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 апреля 2022, 19:30 - Элланд Роуд
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
0 - 1
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перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
6' Джуниор Фирпо 13' Родри 14' Джек Грилиш
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
27%
Ничья
27%
Манчестер Сити
47%
П1: 8.80 Х: 3.21 П2: 1.61
П1: 7.00 Х: 3.00 П2: 1.53
П1: 8.80 Х: 3.21 П2: 1.61
П1: 8.80 Х: 3.21 П2: 1.61
П1: 7.20 Х: 3.35 П2: 1.62
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Лидс и Манчестер Сити 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 7 встреч когда команда Лидс играла дома, команда Лидс выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 2 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 12-7 в пользу команды Лидс.
  • Во время последних 16 встреч, команда Лидс выиграла 6 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-21 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Манчестер Сити над Лидс была в 2000
  • Игры прошлого года: 1-1 (Лидс дома) и 1-2 (Манчестер Сити дома).
  • Вы знали, что Лидс забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 61-75?
  • Лидс не проигрывает в последних 5 играх.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.
  • В домашних матчах Лидс не проигрывает Манчестер Сити в последних 3 встречах.
  • Лидс не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 12-3-1
  • Daniel James отдал больше всего передач в Лидс с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (8 передач)
  • Лидс выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Лидс выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 7 гол(а).
  • Когда Лидс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Лидс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс.
  • Лидс's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Из последних 5 встреч команда Лидс выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Лидс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс.
  • Лидс забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.8 гола против команды Лидс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс и Манчестер Сити - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс и Манчестер Сити - 1.8.
  • Лидс забивает 1.48 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Лидс Юнайтед
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 19:15 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
25.04.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
18.03.2022 - 22:00 Вулверхэмптон 2 - 3 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 1 Завершен Норвич Сити В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
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Новости команд
Главные события
14'
Джек Грилиш
13'
Родри ГООЛ!
Джуниор Фирпо
6'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
27%
Ничья
27%
Манчестер Сити
47%
П1: 8.80 Х: 3.21 П2: 1.61
П1: 7.00 Х: 3.00 П2: 1.53
П1: 8.80 Х: 3.21 П2: 1.61
П1: 8.80 Х: 3.21 П2: 1.61
П1: 7.20 Х: 3.35 П2: 1.62
Составы команд
Стартовый состав
  • 19
    Родриго Морено
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 19
    Рафинья
    Защитник
  • 5
    Робин Кох
    Защитник
  • 3
    Джуниор Фирпо
    6
  • 43
    Матеуш Клич
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 11
    Джек Грилиш
    Полузащитник
    14
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
    13
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Джесси Марш
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
1
Штрафные
11
1
Угловые
3
9
Фолы
1
1
ЖК
1
39%
Владение мячом
61%
Удары в створ
2
2
Офсайды
1
Удары мимо
1
Сейвы
Блокировано ударов
1
Трансляция
Жахливий тайм, якщо чесно. Жорстке зіткнення Коха та Ляпорта, важка травма Далласа. А моментів та яскравої гри ми багато не побачили. При цьому, не можна назвати футбол брудним. Але від цього не легше. Що стосується результату, то тут все по ділу: Сіті веде і за рахунком, і за розвитком подій.
45+8'
Свисток
Аж вісім хвилин команди переграли у першому таймі. Нарешті йдемо на перерву.
45+7'
Замена
Даллас під оплески на ношах залишає поле. Джеймс виходить замість нього.
45+5'
Даллас вже навряд чи на поле не повернеться. Для нього на поле винесли ноші.
45+3'
Ще одне жорстке зіткнення в нас. Гріліш підвівся, а от Даллас не може встати. Є ризик пошкодження "хрестів".
45+1'
Инфо
Чотири хвилин додано до першого тайму. Пам'ятаємо ми зіткнення головами Коха і Ляпорта, яке змусило зробити у грі велику паузу.
43'
Опасный момент
Гаряче у штрафному Лідса! Після втрати м'яча Стерлінг з лівого краю штрафного пробивав, але Мельє прийняв постріл на себе. Тут же була ще одна спроба добивання, але і її заблокували.
40'
Уголовой
Затяжна атака після кутового на ворота Ман Сіті. Едерсон на виході відбив м'яча за дальню стійку, а там Кліх вирішив м'яко подати ще раз у купу-малу у воротарському "городян". Гості відбилися і від цієї подачі, і від ще одного прострілу після нього.
38'
Жезус змістився зліва трішки ближче до центру і низом метрів з п'ятнадцяти пробив точно до рук Мельє.
35'
Фірпо після подачі та відскоку прийняв м'яча на лівому куті штрафного Ман Сіті, проте після обробки в площину не влучив.
34'
Инфо
Саме час нагадати, що Ман Сіті завдяки голу сьогодні вийшов на перше місце у онлайн-таблиці АПЛ.
33'
Инфо
Флешскор запевняє, що статистика за ударами у площину на цю хвилину - 0:1. Моментів ми поки насправді побачили небагато.
30'
Офсайд
Спробували "павичі" вибратися на чужу половину поля. Пішло закидання на Далласа на правий фланг, але він заліз у офсайд.
28'
Сіті продовжує тримати м'яч, Лідсу залишається працювати у глухій обороні.
25'
Уголовой
Лідс відбився від іще одного кутового Сіті. Поки верхову боротьбу "павичам" зазвичай вдається вигравати. Серйозна похибка була лише одного разу, і вона призвела до голу.
23'
Знову пауза у грі, але тепер вже більш коротка. Вболівальники з трибун закидали край поля якимись речами жовтого, синього та білого кольору - якщо що, це кольори Лідсу.
20'
П'ять хвилин тривала пауза, але все обійшлося. І Кох, і Ляпорт вже у грі.
19'
Кох і Ляпорт нарешті на своїх ногах. Але їх все ще перевіряють медики.
18'
Зінченко вже розминається. Ситуація все ще залишається незрозумілою.
18'
Дві з половиною хвилини вже пройшло, але обидва ще не підвелися з газону. Сподіваюсь, все добре, і гравці зможуть продовжити матч.
15'
Три майже поспіль подача у штрафний майданчик Сіті. Остання з них завершилась зіткненням головами Коха та Ляпорта. Обом потрібні медики.
14'
Желтая карточка
Гріліш втратив м'яч на своїй половині та лише за допомогою фолу зупинив Далласа. Жовта для представника Ман Сіті.
Насідали "городяни" з перших секунд, і гол мав прийти. Фоден з лівого флангу зі штрафного подав до штрафного, Родрі виграв верхову боротьбу і переправив м'яча під праву від себе стійку!
13'
Гоооол!!!
Ман Сіті відкриває рахунок!
11'
Уголовой
Стерлінг заробив для Сіті ще один кутовий. Тепер пішла подача на ближню стійку, яку теж нейтралізували гравці "павичів".
7'
Пішла подача зі стандарту у штрафний майданчик Лідсу, Аке в боротьбі намагався пробити головою, але відправив м'яча повз рамку.
6'
Желтая карточка
Фірмо за обійми Фодена отримав попередження. А Ман Сіті отримав штрафний.
3'
Опасный момент
І тут же після помилки Канселу Родріго підхопив м'яч та тікав майже сам на сам, проте швидкість нападника підвела і до чужого штрафного його вже встигли наздогнати суперники та накрити удар по воротах.
3'
Уголовой
Ман Сіті заробив перший кутовий у грі, проте господарі відбились.
1'
Свисток
Матч розпочався! Сіті розіграв із центру поля.
Що по таблиці. Ліверпуль завдяки своїй перемозі над Ньюкаслом сьогодні вийшов на першу сходинку АПЛ і випереджає Ман Сіті на два бали. Тобто "городян" сьогодні не влаштовує навіть нічия. У Лідса відносно комфортні шість очок від Евертона, але у "ірисок" ще є гра в запасі.
Як бачимо, Олександра Зінченка в основі сьогодні немає. Проте українець у заявці на гру. Можливо, Гвардіола дав Сашкові відпочинок, адже у трьох з чотирьох останніх матчах виходив на поле з перших хвилин. А вже найближчої середи Сіті очікує виїзд на другий півфінал ЛЧ до Реалу.
Инфо
Ман Сіті (старт): Едерсон - Аке, Ляпорт, Діаш, Канселу - Гюндоган, Родрі - Стерлінг, Фоден, Гріліш - Жезус.
Инфо
Лідс (старт): Мельє - Фірпо, Кліх, Стрейк, Ейлінг - Кох - Гаррісон, Філліпс, Даллас, Рафінья - Родріго.
Усім привіт і ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу 35-го туру АПЛ! Ще один претендент на перемогу в чемпіонаті, Ман Сіті, приїхав у гості до Лідсу.
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Анонс матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Сити" 30.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 30.04.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.12.2021 закончилось с таким счетом: 7:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Сити" можно посмотреть 30.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 25.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Реал - 26.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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