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Эвертон - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 мая 2022, 16:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
1 - 0
Матч завершен
Челси
Лондон
Ход матча
17' Антонио Рюдигер 36' Мэйсон Маунт 38' Сезар Аспиликуета 38' Коулмен, Шимус 45' Дельф, Фабиан
46' Жоржиньо Вышел: Матео Ковачич 46' Ришарлисон 68' Сезар Аспиликуета Вышел: Кристиан Пулишич 68' Тимо Вернер Вышел: Хаким Зиеш 71' Дельф, Фабиан Вышел: Аллан 76' Маркос Алонсо 80' Ришарлисон Вышел: Хосе Саломон Рондон 83' Хавертц, Кай 90' Грэй, Демарай Вышел: Деле Алли 90' Мейсон Холгейт
П1: 4.96 Х: 2.44 П2: 2.27
П1: 4.50 Х: 2.50 П2: 2.00
П1: 4.96 Х: 2.44 П2: 2.27
П1: 4.96 Х: 2.44 П2: 2.27
П1: 5.00 Х: 2.65 П2: 2.03
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Эвертон иЧелси, когда Эвертон играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Челси 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 33 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 12 раз, 11 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 43-39 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 68 встреч, команда Эвертон выиграла 13 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 108-69 в пользу команды Челси
  • Последняя гостевая победа Челси над Эвертон была в 2017
  • Игры прошлого года: 1-0 (Эвертон дома) и 2-0 (Челси дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 6% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Челси забил 24% голов между минутами 46-60?
  • Челси имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • В домашних матчах Эвертон не проигрывает Челси в последних 4 встречах.
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Эвертон не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Челси в сезоне 11-4-2
  • Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 8 голами. Mason Mount забил 10 раз за Челси
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Mason Mount лучший распасовщик Челси (9 передач)
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 19% матчей, Челси выигрывает в 42% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Челси выигрывает в 42%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.
  • Эвертон забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Челси - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Челси - 1.
  • Эвертон забивает 1.35 гола, играя дома, а Челси забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Richarlison получил больше всего желтых карточек (8) в Эвертон. Marcos Alonso получил 7 в Челси.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
8
Побед
23
Игр
11
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челси 2 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернли 3 - 2 Завершен Эвертон П
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челси 2 - 4 Завершен Арсенал П
Кубок Англии 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
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Новости команд
Главные события
Грэй, Демарай
Вышел: Деле Алли
90'
Мейсон Холгейт
90'
83'
Хавертц, Кай
Ришарлисон
Вышел: Хосе Саломон Рондон
80'
76'
Маркос Алонсо
Дельф, Фабиан
Вышел: Аллан
71'
68'
Сезар Аспиликуета
Вышел: Кристиан Пулишич
68'
Тимо Вернер
Вышел: Хаким Зиеш
46'
Жоржиньо
Вышел: Матео Ковачич
ГООЛ! Ришарлисон
46'
Дельф, Фабиан
45'
38'
Сезар Аспиликуета
Коулмен, Шимус
38'
36'
Мэйсон Маунт
17'
Антонио Рюдигер
П1: 4.96 Х: 2.44 П2: 2.27
П1: 4.50 Х: 2.50 П2: 2.00
П1: 4.96 Х: 2.44 П2: 2.27
П1: 4.96 Х: 2.44 П2: 2.27
П1: 5.00 Х: 2.65 П2: 2.03
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
19
Виталий Миколенко
4
Мейсон Холгейт
13
Йерри Мина
23
Коулмен, Шимус
17
Ивоби, Алекс
8
Дельф, Фабиан
16
Абдулайе Дукуре
11
Грэй, Демарай
7
Ришарлисон
24
Энтони Гордон
16
Эдуар Менди
28
Сезар Аспиликуета
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
12
Рубен Лофтус-Чик
5
Жоржиньо
3
Маркос Алонсо
19
Мэйсон Маунт
29
Хавертц, Кай
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
    90
  • 7
    Ришарлисон
    80 46
  • 24
    Энтони Гордон
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
    71 45
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
    90
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
    38
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    83
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    68
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
    36
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
    46
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
    76
  • 28
    Сезар Аспиликуета
    68 38
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
    17
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Томас Тухель
Статистика матча
14
Штрафные
9
9
Фолы
12
4
Удары мимо
4
22%
Владение мячом
78%
2
ЖК
5
3
Удары в створ
4
4
Сейвы
2
3
Угловые
8
1
Блокировано ударов
3
Офсайды
2
Трансляция
Эвертон забил свой гол в самом начале второго тайма и успешно сдержал наскоки Челси. Ирискам было больше нужно и они все-таки выстояли победу и улучшают свои шансы в борьбе за выживание. Для Челси, видимо, чемпионат уже завершен. Команда не очень уж и рвалась вперед. Отдельно отметим, что Миколенко отыграл весь матч, имел один отличный момент но дал мимо рамы.
90+8'
Свисток
Ну и все, финальный свисток. Отбился Эвертон и минимально побеждает 1:0!
90+7'
Рондон убежал в контру, долго тягал мяч, еще с полминуты убил.
90+6'
Желтая карточка
А Холгейту желтая
90+5'
Офсайд
Штрафной для лондонцев на фланге. Навес пошел, но в офсайде сразу пара игроков Челси.
90+4'
Замена
Деле Алли вместо Грея вышел у Эвертона.
90+2'
Опасный момент
Поддавливает Челси. Ковачича вывели на удар, но Пикфорд тянет!
90'
Инфо
7 минут арбитр накинул ко второму тайму. Нормально так.
89'
Ох Зиеш классно обыграл Миколенко, и прострелил хорошо, но Пикфорд страхует!
87'
Хаверц пытался проскочить Коулмэна, не получилось.
86'
Опасный момент
Ох какой момент! Грей развернулся и зряче крутил в девятку! Чуть не докрутил, очень рядом!
85'
Маунт прошел по флангу, но вот прострелил прямо в руки киперу Эвертона.
83'
Желтая карточка
Хаверц потолкался с Пикфордом и еще с кем-то из ирисок. Желтую получил.
80'
Замена
Рондон вместо Ришарлисона вышел у Эвертона.
79'
Опасный момент
А вот Лофтус-Чик хорошо приложился метров с 25-ти! Пикфорд хоть и на противоходе, ну кулаком выносит!
78'
Желтая карточка
А Алонсо, между тем, желтую получил. Правда пока что не совсем понятно за что.
78'
Уголовой
Отбились и после углового ириски.
77'
Штрафной заработали лондонцы на фланге. Зиеш вешает, но Миколенко от греха подальше на угловой разряжает.
74'
В порядке Ришарлисон, хоть и прихрамывает.
73'
А Ришарлисону оказывает помощь. Хотя, кажется, ничего серьезного.
72'
Уголовой
После углового мяч с рикошетами чуть не доскакал до Ришарлисона. Но чуть не считается, не дошло до удара дело.
71'
Замена
Аллан вместо Делфа – первая замена от Лэмпарда.
70'
Штрафной на фланге для Челси, но Зиеш не очень удачно навесил.
68'
Замена
Зиеш и Пулишич вышли у Челси вместо Аспиликуэты и Вернера.
67'
Затяжная атака Челси, Хавертц в итоге пробил, но выше. Намного выше.
63'
Уголовой
Угловой для ирисок, но Лофтус-Чик снимает навес во вртарскую.
62'
Вернулся Виталий в игру, все нормально.
61'
А Миколенко нужна помощь, за бровкой он ждет врачей.
60'
Опасный момент
И еще момент у Челси, но Пикфорд лицом отбивает удар!
59'
Опасный момент
Охохо! После удара Маунта мяч два раза попал в штанги, затем добивал Аспиликуэта, но уже Пикфорд! Вот первый момент у Челси!
57'
Штрафной на фланге для ирисок, но Гордон закручивает аж за лицевую.
56'
Пикфорд очень неспешно делает удар от ворот. Оно и понятно.
52'
Уголовой
Угловой для Челси. Рюдигер даже пробил головой после навеса, но очень уж неточно.
49'
Опасный момент
Ай яй! Раскатали атаку ириску, выкатили Миколенко под удар, Виталию оставалось только попасть в рамку, но он бьет выше! Какой моментище!
47'
Гоооол!!!
Гооол! Ришарлисон накрыл Аспиликуэту, обыгрался с партнером в стеночку и катнул в дальний угол! 1:0, интересное начало тайма!
46'
Замена
У Челси Ковачи вышел вместо Жоржиньо в перерыве.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Счет пока что полностью отображает происходящее на поле Челси имеет некоторое территориальное преимущество, но обострять не спешит. Эвертон больше сосредоточен на обороне и вперед бегает редко. В общем, счет по делу, моментов почти нети.
45+3'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 0:0 у нас пока что.
45+2'
Желтая карточка
Делфу желтая – очень неаккуратно он наступил на ногу Маунту.
45'
Опасный момент
2 минуты компенсировано к первому тайму
43'
Ах, вот неплохо гости разогнали фланговую атаку, но острый пас Вернера в штрафную был заблокирован.
41'
Хавертс уже после свистка придержал мяч. Ришарлисон очень недоволен таким поведением соперника.
37'
Желтая карточка
Потолкались ребята немного. Все вылилось еще и в желтые Аспиликуэте и Коулмэну.
36'
Желтая карточка
Маунту желтая. Больше даже не за фол, а за эмоции после свистка.
33'
А вот Гордон немного протянул и пробил по воротам. Не то чтобы очень опасно, но по такой игре и такой шанс для ирисок – неплохо.
32'
А вот Дукуре просочился с фланга и прострелил в штрафную, вот только партнеры не подсуетились.
31'
Эвертон сконцентрирован, заряжен на борьбу и пока что не ошибается в обороне.
29'
Джеймс на фланге накрутил Миколенко, но вот навес выдал не самый удачный, неудобный для партнеров
26'
А судья рассказывает что-то Хавертцу и Мине. Устное внушение
25'
Минуты три катали лондонцы мяч, так ничего интересного и не придумали.
22'
И снова все больше в центре поля. Неспешно.
20'
Уголовой
Угловой для гостей. Но после навеса ириски снимают верх.
17'
Желтая карточка
Рюдигер снес соперника. Первая желтая в матче
16'
Штрафной для гостей на фланге. Но Джеймс навесил прямо в руки Пикфорду
15'
Челсюки сходили в атаку. Но все никак не могут пробиться сквозь насыщенную оборону
11'
А вот Мина после борьбы за верховой мяч завалился в штрафной. Френд показывает, что нужно подниматься.
8'
Опасный момент
А вот Маунт хорошо приложился – метров с 25-ти, но чуть выше ворот, хотя и рядом!
5'
Ришарлисон ускорился, протянул мяч, но его зацепили. Обошлось без желтой.
4'
В целом, пока что все спокойно. Челси возит мяч на своей половине поля.
2'
Опасный момент
Гордон бьет со штрафного – выше!
1'
И сразу же хозяева заработали неплохой штрафной. Метров 20 до ворот.
1'
Свисток
Начался матч, хозяева начали с центра поля.
Выходят команды на поле
Как видим, украинский защитник ирисок Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе
Стартовый Челси: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Джеймс, Маунт, Вернер, Хаверц
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд, Колумэн, Мина, Холгейт, Миколенко, Дукуре, Делф, Ивоби, Гордон, Ришарлисон, Грей
Напомним, что Эвертон находится в зоне вылета, на 18-м месте. Имея в активе только 29 очков, ирискам нужно побеждать. Челси находится на 3-м месте (66) пунктов. За чемпионстов синие точно уже не поборются, да из зоны ЛЧ вряд ли вылетят.
Поединок начнется в 16:00, судить игру будет Кевин Френд.
Добрый день всем любителям футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 35-го тура АПЛ, в котором Эвертон примет Челси.
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Анонс матча Эвертон - Челси 01.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 01.05.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Челси в предыдущем футбольном матче 01.05.2022 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Челси можно посмотреть 01.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Челси - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Эвертон - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Эвертон - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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