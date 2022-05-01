Эвертон - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Эвертон - Челси 01.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 01.05.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Челси в предыдущем футбольном матче 01.05.2022 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Челси - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Эвертон - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

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