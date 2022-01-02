Барселона - Мальорка онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иМальорка, когда Барселона играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Барселона и Мальорка 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 12 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Мальорка. Разница голов 42-18 в пользу команды Барселона.

Во время последних 37 встреч, команда Барселона выиграла 25 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Мальорка выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-32 в пользу команды Барселона

Последняя гостевая победа Мальорка над Барселона была в 2008

В Ла Лига, Мальорка проиграла последние 8 выездных игр.

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Мальорка забил 34% голов между минутами 16-30?

Мальорка проиграл 8 выездных матчей подряд.

Мальорка без побед над Барселона в последних 8 играх.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Мальорка в последних 7 встречах.

Мальорка получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Барселона не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Мальорка не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Мальорка в сезоне 2-2-12

Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (9) в Барселона. Iddrisu Baba получил 9 в Мальорка.

Барселона выигрывает первый тайм в 32% матчей, Мальорка выигрывает в 29% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Мальорка выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Мальорка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Мальорка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Мальорка выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.

Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 3.8 гола за матч против команды Мальорка, а Мальорка забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Мальорка - 4.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Мальорка - 3.

Барселона забивает 1.72 гола, играя дома, а Мальорка забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).