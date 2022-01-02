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Барселона - Мальорка онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 мая 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 0
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33'
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Ход матча
25' Мемфис Депай
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
17%
Мальорка
42%
П1: 1.55 Х: 3.44 П2: 8.81
П1: 1.50 Х: 3.00 П2: 8.50
П1: 1.55 Х: 3.44 П2: 8.81
П1: 1.55 Х: 3.44 П2: 8.81
П1: 1.57 Х: 3.25 П2: 9.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иМальорка, когда Барселона играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Мальорка 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 12 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Мальорка. Разница голов 42-18 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 37 встреч, команда Барселона выиграла 25 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Мальорка выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-32 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Мальорка над Барселона была в 2008
  • В Ла Лига, Мальорка проиграла последние 8 выездных игр.
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Мальорка забил 34% голов между минутами 16-30?
  • Мальорка проиграл 8 выездных матчей подряд.
  • Мальорка без побед над Барселона в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Мальорка в последних 7 встречах.
  • Мальорка получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Барселона не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Мальорка не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Мальорка в сезоне 2-2-12
  • Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (9) в Барселона. Iddrisu Baba получил 9 в Мальорка.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 32% матчей, Мальорка выигрывает в 29% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Мальорка выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Мальорка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Мальорка выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 3.8 гола за матч против команды Мальорка, а Мальорка забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Мальорка - 4.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Мальорка - 3.
  • Барселона забивает 1.72 гола, играя дома, а Мальорка забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
Личные встречи
Барселона
6
Побед
6
Игр
0
Побед
Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2012/2013
06.04.2013 - 23:00 Барселона 5 - 0 Завершен Мальорка
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Кадис П
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Барселона 2 - 3 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Леванте 2 - 3 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
19.04.2022 - 20:00 Мальорка 2 - 1 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.04.2022 - 15:00 Эльче 3 - 0 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 17:15 Мальорка 1 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 15:00 Эспаньол 1 - 0 Завершен Мальорка П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Мемфис Депай
25'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
17%
Мальорка
42%
П1: 1.55 Х: 3.44 П2: 8.81
П1: 1.50 Х: 3.00 П2: 8.50
П1: 1.55 Х: 3.44 П2: 8.81
П1: 1.55 Х: 3.44 П2: 8.81
П1: 1.57 Х: 3.25 П2: 9.20
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
13
Даниэль Алвес
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
10
Мемфис Депай
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
25
Серхио Рико Гонсалес
5
Руссо, Франко
24
Мартин Вальент
21
Антонио Хосе Райлло Аренас
15
Пабло Маффео
10
Санчес, Антониу
16
Батталиа, Родриго
3
Olivan, Brian
14
Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
22
Родригез, Анхель
26
Фернандо Ниньо Родригез
Стартовый состав
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
    25
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 22
    Родригез, Анхель
    Нападающий
  • 26
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
  • 15
    Пабло Маффео
    Защитник
  • 10
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 16
    Батталиа, Родриго
    Полузащитник
  • 3
    Olivan, Brian
    Защитник
  • 5
    Руссо, Франко
    Защитник
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 21
    Антонио Хосе Райлло Аренас
  • 25
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Агуирре, Хавьер
Статистика матча
7
Штрафные
8
6
Фолы
6
3
Удары в створ
1
2
Угловые
1
1
Сейвы
2
70%
Владение мячом
30%
2
Офсайды
1
1
Удары мимо
1
Трансляция
28'
Замена
В связи с повреждением Пике покидает поле, Гарсия вступает в игру.
25'
Гоооол!!!
Барселона открывает счёт! Первым касанием Депай обработал верховую передачу, а вторым послал игровой снаряд в ближний угол. Высочайший класс!
23'
Офсайд
Араухо отправляет мяч в сетку, но гол засчитан не будет. Уругвайский защитник не выдержал линию офсайда.
19'
Опасный момент
Упускает стопроцентный момент Ниньо! Оказавшись перед пустыми воротами форвард Мальорки запустил мяч на трибуны.
14'
Офсайд
Ниньо оказался в положении вне игры.
11'
Торрес вышел на перспективную позицию, но в решающий момент утратил контроль над мячом.
5'
Опасный момент
Блестящий сейв совершает Рико! Парировать удар Обамеянга в противоход было непросто, но голкипер Мальорки справился с задачей.
4'
Не лучшим образом выполнили угловой удар гости.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген – Альба, Араухо, Пике, Алвеш – Гави, Бускетс (к), де Йонг – Депай, Обамеянг, Торрес.
Инфо
Стартовый состав Мальорки: Рико – Райльо (к), Вальент, Руссо – Оливан, Батталья, Санчес, Маффео, Родригес – Ниньо, Анхель.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура Ла Лиги между Барселоной и Мальоркой.
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Анонс матча "Барселона" - Мальорка 01.05.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 01.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Мальорка и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 02.01.2022 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Агуирре, Хавьер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Мальорка можно посмотреть 01.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Мальорка, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Райо Вальекано - 24.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Райо Вальекано.

Команда гостей

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий поединок команды Мальорка был сыгран против "Алавес" - 19.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Мальорка.

Следите за результатами матча "Барселона" - Мальорка онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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