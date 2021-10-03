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Реал - Эспаньол онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 30 апреля 2022, 17:15 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
19'
Эспаньол
Барселона
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Реал
38%
Ничья
31%
Эспаньол
31%
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.74 Х: 3.15 П2: 5.70
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иЭспаньол, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Эспаньол 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 27 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 23 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Эспаньол. Разница голов 70-17 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 55 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 40 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эспаньол выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 119-40 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Эспаньол над Реал Мадрид была в 1996
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эспаньол забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Эспаньол не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Эспаньол в последних 25 встречах.
  • Реал Мадрид не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Эспаньол не забивает в 6 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 11-4-1
  • Выездная статистика Эспаньол в сезоне 1-5-10
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 25 голами. Raul De Tomas забил 15 раз за Эспаньол
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 10 передачами. Sergi Darder лучший распасовщик Эспаньол (8 передач)
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эспаньол выигрывает в 25% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эспаньол выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эспаньол.
  • В их последнюю встречу команда Эспаньол победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эспаньол лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эспаньол проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эспаньол.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эспаньол's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эспаньол выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.
  • Команда Эспаньол выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Эспаньол, а Эспаньол забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эспаньол - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эспаньол - 1.6.
  • Реал Мадрид забивает 2 гола, играя дома, а Эспаньол забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Личные встречи
Реал
16
Побед
20
Игр
2
Побед
Эспаньол
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Эспаньол 2 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
28.06.2020 - 23:30 Эспаньол 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 14:00 Реал 2 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2018
27.01.2019 - 21:45 Эспаньол 2 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
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Последние матчи - Эспаньол
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 20:00 Эспаньол 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 17:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 17:15 Эспаньол 1 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 15:00 Эспаньол 1 - 0 Завершен Мальорка В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Реал
38%
Ничья
31%
Эспаньол
31%
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.74 Х: 3.15 П2: 5.70
Составы команд
1
Тибо Куртуа
12
Марсело
14
Карлос Каземиро
5
Хесус Вальехо
17
Лукас Васкес
19
Даниель Себальос
25
Эдуардо Камавинга
10
Лука Модрич
11
Марко Асенсио
24
Диаз, Мариано
21
Родриго
13
Диего Лопез
22
Алейкс Видаль
24
Гомез, Серхи
5
Фернандо Калеро
16
Леандро Кабрера
19
Вилхена, Тонни
25
Эррера Янгель
10
Серхи Дардер
14
Оскар Мелендо
18
Пуадо, Хави
15
Де Томаш, Рауль
Стартовый состав
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 18
    Пуадо, Хави
    Нападающий
  • 15
    Де Томаш, Рауль
    Нападающий
  • 19
    Вилхена, Тонни
    Полузащитник
  • 25
    Эррера Янгель
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
  • 14
    Оскар Мелендо
    Полузащитник
  • 22
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 24
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 5
    Фернандо Калеро
  • 16
    Леандро Кабрера
    Защитник
  • 13
    Диего Лопез
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Висенте Морено
Статистика матча
Штрафные
3
3
Фолы
1
Блокировано ударов
3
Угловые
2
1
Удары мимо
1
Трансляция
16'
Заблокована спроба Асенсіо зіграти з правого флангу до штрафного.
14'
Пуадо в контратаці зайшов на лівий фланг штрафного, проте чомусь вирішив невдало зіграти у відтяжку.
14'
Инфо
Ба більше — стійка приняла на себе удар Діаса в минулому епізоді.
13'
Опасный момент
Лопес виграв ближній бій у Діаса, на якого пішла скидка до лівої стійки, після подачі кутового!
11'
Де Томас із лівого флангу навісив прямо за лицьову в дальній стороні поля.
10'
Спробу Родріго пробігтися лівим флангом контратаки погасили ще на половині Реалу.
9'
У ноги де Томасу кинувся підкатом Каземіро на правому фланзі захисту.
8'
Навіс і кутового на правому фланзі завершував ударом головою Пуадо, проте Куртуа легко забрав м'яча.
7'
Захисник кинувся блокувати дальній постріл від Вільєни з лівого півфлангу.
5'
Себальос біля центральної лінії підбив ноги Мелендо.
3'
Пас Модріча з правого флангу штрафного знайшов у центрі Маріано, проте той пробив у захисника.
2'
Еррера отримав по ногах від Камавінги під час спроби розвернутися перед технічною зоною.
1'
Реал із початку матчу намагається втримувати м'яча на своїй половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Оєр, Гарсія, Ламбріх, Морланес, Ву, Меріда, Давід Лопес, Морон, Вілла, Дімата, Рібаудо, Ембарба.
Еспаньйол: Дієго Лопес — Відаль, Гомес, Калеро, Кабрера — Вільєна, Дардер, Еррера, Мелендо — Пуадо, де Томас.
Инфо
Мадридці посідають першу сходинку з 78 очками за 33 матчі, а Еспаньол за стільки ж ігор набрав 39 очок, тому йде 13-м.
Инфо
Якщо Реал сьогодні не програє, то стане чемпіоном.
Запасні: Лунін, Фуїдіас, Карвахаль, Кроос, Бензема, Вальверде, Вінісіус, Іско, Менді, Фуентес.
Реал: Куртуа — Васкес, Каземіро, Вальєхо, Марсело — Модріч, Камавінга, Себальос — Асенсіо, Діас, Родріго.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та каталонський Еспаньйол.
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Анонс матча Реал - Эспаньол 30.04.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Эспаньол (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 30.04.2022
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Эспаньол (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эспаньол, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Эспаньол и Реал в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Висенте Морено разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Эспаньол можно посмотреть 30.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Эспаньол, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено

Прошедший матч команды Эспаньол был сыгран против Райо Вальекано - 21.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Райо Вальекано.

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