Реал - Эспаньол онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иЭспаньол, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Эспаньол 2-0. 10 игры закончились с этим результатом.

За последние 27 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 23 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Эспаньол. Разница голов 70-17 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 55 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 40 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эспаньол выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 119-40 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя гостевая победа Эспаньол над Реал Мадрид была в 1996

Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эспаньол забил 22% голов между минутами 31-45?

Эспаньол не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Эспаньол в последних 25 встречах.

Реал Мадрид не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Эспаньол не забивает в 6 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 11-4-1

Выездная статистика Эспаньол в сезоне 1-5-10

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 25 голами. Raul De Tomas забил 15 раз за Эспаньол

Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 10 передачами. Sergi Darder лучший распасовщик Эспаньол (8 передач)

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эспаньол выигрывает в 25% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эспаньол выигрывает в 25%.

Победителем прошлой встречи была команда Эспаньол.

В их последнюю встречу команда Эспаньол победила в 1 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Эспаньол лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Эспаньол проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эспаньол.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эспаньол's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эспаньол выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.

Команда Эспаньол выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Эспаньол, а Эспаньол забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эспаньол - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эспаньол - 1.6.

Реал Мадрид забивает 2 гола, играя дома, а Эспаньол забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).