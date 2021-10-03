Реал - Эспаньол онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Эспаньол (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 30.04.2022
Время начала матча: 17:15
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Эспаньол (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эспаньол, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Эспаньол и Реал в предыдущем футбольном матче 03.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Висенте Морено разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено
Прошедший матч команды Эспаньол был сыгран против Райо Вальекано - 21.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Райо Вальекано.
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