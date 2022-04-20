Лестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иЭвертон, когда Лестер Сити играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Эвертон 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 15 встреч когда Лестер Сити команда играла дома, команда Лестер Сити выиграла 4 раз, 6 сыграли вничью и 5 победы команды Эвертон.

Во время последних 34 встреч, Лестер Сити выиграла 8 раз. также было 16 ничей, и Эвертон выиграла 10 раза.

Игры прошлого года: 0-2 (Лестер Сити дома) и 1-1 (Эвертон дома).

В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 7 выездных игр.

Вы знали, что Лестер Сити забил 27% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 76-90?

Лестер Сити без побед в последних 6 играх.

Лестер Сити не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Эвертон проиграл 8 выездных матчей подряд.

Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Лестер Сити не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 6 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-12

Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 10 голами. Richarlison забил 9 раз за Эвертон

Harvey Barnes отдал больше всего передач в Лестер Сити с 7 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Caglar Soyuncu получил больше всего желтых карточек (5) в Лестер Сити. Richarlison получил 8 в Эвертон.

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 1, команда Эвертон выиграла 2, 2 ничьи.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.

Команда Лестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Лестер Сити забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Эвертон - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Эвертон - 1.4.

Лестер Сити забивает 1.82 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.