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Лестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 мая 2022, 16:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
1 - 2
Обновить
32'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
6' Виталий Миколенко 11' Патсон Дака 19' Йерри Мина Вышел: Майкл Кин
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
31%
Ничья
38%
Эвертон
31%
П1: 2.69 Х: 2.69 П2: 3.29
П1: 2.63 Х: 2.38 П2: 3.20
П1: 2.69 Х: 2.69 П2: 3.29
П1: 2.69 Х: 2.69 П2: 3.29
П1: 3.00 Х: 2.44 П2: 3.05
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иЭвертон, когда Лестер Сити играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Эвертон 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 15 встреч когда Лестер Сити команда играла дома, команда Лестер Сити выиграла 4 раз, 6 сыграли вничью и 5 победы команды Эвертон.
  • Во время последних 34 встреч, Лестер Сити выиграла 8 раз. также было 16 ничей, и Эвертон выиграла 10 раза.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Лестер Сити дома) и 1-1 (Эвертон дома).
  • В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 7 выездных игр.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Лестер Сити без побед в последних 6 играх.
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Эвертон проиграл 8 выездных матчей подряд.
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Лестер Сити не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 6 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-12
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 10 голами. Richarlison забил 9 раз за Эвертон
  • Harvey Barnes отдал больше всего передач в Лестер Сити с 7 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Caglar Soyuncu получил больше всего желтых карточек (5) в Лестер Сити. Richarlison получил 8 в Эвертон.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 1, команда Эвертон выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.
  • Команда Лестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Лестер Сити забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Эвертон - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Эвертон - 1.4.
  • Лестер Сити забивает 1.82 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
Личные встречи
Лестер Сити
6
Побед
16
Игр
6
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 20:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Лестер Сити
Лига конференций 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Лестер Сити П
Лига конференций 2021/2022
28.04.2022 - 22:00 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Рома Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернли 3 - 2 Завершен Эвертон П
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Новости команд
Главные события
19'
Йерри Мина
Вышел: Майкл Кин
ГООЛ! Патсон Дака
11'
6'
Виталий Миколенко ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
31%
Ничья
38%
Эвертон
31%
П1: 2.69 Х: 2.69 П2: 3.29
П1: 2.63 Х: 2.38 П2: 3.20
П1: 2.69 Х: 2.69 П2: 3.29
П1: 2.69 Х: 2.69 П2: 3.29
П1: 3.00 Х: 2.44 П2: 3.05
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
27
Тимоти Кастань
6
Джонни Эванс
3
Уэсли Фофана
18
Амарти, Даниел
8
Юри Тилеманс
24
Нампалис Менди
29
Патсон Дака
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
17
Перез, Айозе
14
Келечи Ихеаначо
22
Джордан Пикфорд
17
Ивоби, Алекс
23
Коулмен, Шимус
13
Йерри Мина
4
Мейсон Холгейт
19
Виталий Миколенко
24
Энтони Гордон
21
Абдулайе Дукуре
8
Дельф, Фабиан
11
Грэй, Демарай
9
Ришарлисон
Стартовый состав
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
    11
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 9
    Ришарлисон
  • 24
    Энтони Гордон
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
    19
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
    6
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
4
Штрафные
3
2
Фолы
4
75%
Владение мячом
25%
1
Блокировано ударов
1
Угловые
1
1
Удары в створ
3
1
Офсайды
1
Сейвы
1
Удары мимо
Трансляция
30'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Евертон знову попереду! Шмайхель парирував перший удар гостей після подачі від кута поля, але з добиванням Холгейта вже нічого не можна було зробити.
28'
Перестарався Тілеманс (Лестер) з силою подачі у штрафний: запустив м'яч з центральної зони аж в ствір воріт - без проблем для Пікфорда.
26'
Знову навісив з лівого флангу Дьюсбері-Холл (Лестер) і знову не знайшов у штрафному свого партнера.
24'
Миколенко (Евертон) продовжив атаку гостей ліворуч по флангу, але Грей не зміг добре обробити м'яч і випустив його за бокову лінію.
21'
Делф (Евертон) закидав на Річарлісона, котрйи намагався вбігти за спини захисникам, але голкіпер випередив нападника і забрав м'яч до рук. Наразі ініціатива на боці гостей.
18'
Замена
Швидка заміна від Лемпарда. Міна не зможе продовжити гру через травму - замість нього вийшов Кін.
15'
Потужно пробив Амарті (Лестер) з метрів 25-ти, але вище воріт.
14'
Опасный момент
Грей (Евертон) пробіг лівим флангом і прострілив в центр, звідки пробив Дукуре. М'яч покотився під опорну ногу Шмайхелю, той зміг відбити, а потім круглий по-зрадницьки проходив по лінії воріт і влучив в стійку. Щоправда, Каспер забрав все-таки сферу до рук.
11'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Не довго музика грала. Лестер відразу ж відновлює паритет. Вийшло досить курйозно. Міна та Коулмен зіткнулися у верховій боротьбі і м'яч продовжив рух в напрямку воріт. Дака підхопив круглого, протягнув його і переграв Пікфорда ударом у лівий кут - без шансів для голкіпера.
9'
Пікфорд забрав до рук простріл Дьюсбері-Холла (Лестер) з лівого флангу. Багато півзахисник дріботів, але пас віддати вдало не вийшло.
Инфо
Звісно ж це дебютний м'яч Віталія в АПЛ і за Евертон загалом.
6'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! МИКОЛЕНКО! Яка краса! Івобі навісив з правого флангу, а Віталій відразу ж пробив з лету в дотик - м'яч полетів точно у правий кут!
2'
Опасный момент
І відразу моментище! Іхеаначо (Лестер) розрізною передачею вивів Дака на ударну позицію, той пробив повз голкіпера,але підкат Міни зупинив політ м'яча!
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед стартом поєдинку Евертон перебуває у зоні вильоту, в той час як Лестер іде на 14 місці.
Евертон: Пікфорд - Івобі, Коулмен, Міна, Холгейт, Миколенко - Гордон, Дукуре, Делф, Грей - Рішарлісон.
Лестер: Шмайхель - Амарті, Фофана, Еванс, Кастань - Менді, Тілеманс - Перес, Дьюсбері-Холл, Дака - Іхеаначо.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 36-го туру АПЛ, в якому Лестер зустрінеться з Евертоном.
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Анонс матча Лестер Сити - Эвертон 08.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 08.05.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 20.04.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Эвертон можно посмотреть 08.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Рома - 05.05.2022, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Челси - 01.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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