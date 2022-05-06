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Ливерпуль - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 07 мая 2022, 21:45 - Энфилд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
14'
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
42%
Ничья
33%
Тоттенхэм
25%
П1: 1.70 Х: 3.13 П2: 5.95
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.70 Х: 3.13 П2: 5.95
П1: 1.70 Х: 3.13 П2: 5.95
П1: 1.71 Х: 3.25 П2: 5.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иТоттенхэм Хотспур, когда Ливерпуль играет дома, 2- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • За последние 29 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 19 раз, 8 сыграла в ничью и 2 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 55-26 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 62 встреч, команда Ливерпуль выиграла 30 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-69 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Тоттенхэм Хотспур над Ливерпуль была в 2011
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 12 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 19% голов между минутами 61-75?
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 13 играх.
  • Ливерпуль выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 11 встречах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 6 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 14-3-0
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 22 голами. Son Heung-min забил 19 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 13 передачами. Harry Kane лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (9 передач)
  • Fabinho получил больше всего желтых карточек (6) в Ливерпуль. Cristian Romero получил 8 в Тоттенхэм Хотспур.
  • Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • У команды Тоттенхэм Хотспур серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 2 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Тоттенхэм Хотспур - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ливерпуль забивает 2.38 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
14
Побед
23
Игр
2
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
03.05.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Брентфорд 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 14:30 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 19:30 Астон Вилла 0 - 4 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.04.2022 - 18:30 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Ньюкасл В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
42%
Ничья
33%
Тоттенхэм
25%
П1: 1.70 Х: 3.13 П2: 5.95
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.70 Х: 3.13 П2: 5.95
П1: 1.70 Х: 3.13 П2: 5.95
П1: 1.71 Х: 3.25 П2: 5.80
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
5
Ибраима Конате
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
3
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
23
Луис Густаво Диас
10
Садио Мане
11
Мохамед Салах
1
Уго Льорис
4
Ромеро,Кристиан
15
Эрик Дайер
33
Бен Дэвис
12
Эмерсон
30
Родриго Бентанкур
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
19
Сессеньон, Райан
21
Деян Кулусевски
10
0Гарри Кейн
7
Сон Хын-Мин
Стартовый состав
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 21
    Деян Кулусевски
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 12
    Эмерсон
    Защитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 4
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Конте, Антонио
Статистика матча
1
Удары мимо
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
78%
Владение мячом
22%
1
Блокировано ударов
1
1
Угловые
Трансляция
12'
Опасный момент
Ух, а вот Кейна хорошо вывели на удар, было бы очень остро, но Робертсон успел заблокировать выстрел!
11'
Уголовой
Робертсон навесил с угла поля – без удара
10'
Ливер ответил – Салах сместился с фланга, подработал и пробил, но его удар накрыли – угловой.
9'
Кейн пытался убежать по флангу, но от Трента так просто не убежишь.
7'
Опасный момент
Ох, а вот шпоры классную контру разогнали – после прострела с фланга мяч до Сона не дошел, но Бентанкур вторым темпом метров с 15-ти приложился – Алиссон на месте!
5'
Катают красные мяч, но шпоры используют довольно активный низкий прессинг.
2'
Ливерпуль неплохую веерную атаку разыграл – потенциально опасно, но без завершающего удара.
1'
Свисток
Начался матч!
На поле уже команды, звучит незабвенный гимн Ливерпуля.
Напомним, что Ливерпуль продолжает чемпионскую гонку (2 место), отставая от Манчестер Сити на 1 пункт. Тоттенхэм на 5-м месте в таблице (61 очко).
Инфо
Стартовый состав Тоттенхэма: Уго Льорис, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Эмерсон, Эрик Дайер, Райан Сесеньон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Гарри Кейн
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Луис Диас, Садио Мане, Мохамед Салах
Инфо
Начнется поединок в 21:45, судить игру будет Майкл Оливер.
Добрый вечер всем любителям английского футбола. На этих выходных в Англии проходят матчи 36-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча, в котором Ливерпуль примет Тоттенхэм.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 07.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 07.05.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 07.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вильярреал - 03.05.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лестер Сити - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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