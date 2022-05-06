Ливерпуль - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 07.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 07.05.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вильярреал - 03.05.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лестер Сити - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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