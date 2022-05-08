Манчестер Сити - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Ньюкасл 08.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 08.05.2022

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Реал - 04.05.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)

Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Страна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против "Ливерпуль" - 30.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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