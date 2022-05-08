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Манчестер Сити - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 мая 2022, 18:30 - Этихад
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 0
Обновить
34'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
19' Рахим Стерлинг 31' Bruno Guimaraes
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
40%
Ничья
27%
Ньюкасл
33%
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.36 Х: 3.60 П2: 9.50
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.42 Х: 3.90 П2: 11.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иНьюкасл Юнайтед, когда Манчестер Сити играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Ньюкасл Юнайтед 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 22 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 16 раз, 4 сыграла в ничью и 2 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 52-15 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 46 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 28 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-42 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Манчестер Сити была в 2014
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (2-0 дома и 4-3 на выезде)
  • Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 20% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 38% голов между минутами 31-45?
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Манчестер Сити выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Сити в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 6 встречах.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 5 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 13-2-2
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 8 передачами. Allan Saint-Maximin лучший распасовщик Ньюкасл Юнайтед (4 передач)
  • Joao Cancelo получил больше всего желтых карточек (7) в Манчестер Сити. Joelinton получил 8 в Ньюкасл Юнайтед.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 28% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 4 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 3.4 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Ньюкасл Юнайтед - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Ньюкасл Юнайтед - 2.
  • Манчестер Сити забивает 2.97 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
17
Побед
20
Игр
1
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
17.04.2022 - 16:15 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.04.2022 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
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Новости команд
Главные события
31'
Bruno Guimaraes
ГООЛ! Рахим Стерлинг
19'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
40%
Ничья
27%
Ньюкасл
33%
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.36 Х: 3.60 П2: 9.50
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.42 Х: 3.90 П2: 11.00
Составы команд
31
Эдерсон
17
Александр Зинченко
14
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
21
Илкай Гюндоган
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
10
Джек Грилиш
9
Жезус, Габриэль
7
Рахим Стерлинг
1
Мартин Дубравка
17
Эмиль Крафт
6
Ласкеллес, Джамаал
33
Дэниел Бёрн
13
Мэтт Таргетт
39
Bruno Guimaraes
36
Шон Лонгстафф
7
Жоэлинтон
24
Мигель Альмирон
20
Крис Вуд
10
Сен-Максимен, Аллан
Стартовый состав
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    19
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 20
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 39
    Bruno Guimaraes
    Полузащитник
    31
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 7
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
  • 13
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Эдди Хау
Статистика матча
7
Штрафные
1
1
Фолы
5
3
Удары мимо
2
Удары в створ
1
2
Угловые
1
1
Сейвы
1
54%
Владение мячом
46%
ЖК
1
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
2
Трансляция
32'
Опасный момент
Не вийшов удар головою в Жезуса з дальньої стійки, після подачі з правого флангу, після чого Лассельс зняв м'яча в аут.
31'
Желтая карточка
Гімараєс трохи раніше підчепив ноги Гріліша фолом у центрі поля.
30'
Опасный момент
Гюндоган підготував дальній постріл із лівого флангу, проте вгатив повз дальню стійку!
28'
Другим поверхом грузили м'яча на правий фланг атаки на Стерлінга, проте той не зачепився.
26'
Опасный момент
Постріл від Канселу з правого флангу штрафного в ближній кут Дубравка спрямував на кутовий.
24'
Офсайд
Вуду вдалося спрямувати м'яча у ворота, після серії рикошетів у воротарському від Гімараєша, який прийняв на себе удар головою від Лассельса на завершення кутового з правого флангу на дальній стійці, але знаходився при цьому в офсайді.
23'
В дальній кутовий скинув Зінченко подачу з лівого флангу від Лассельса.
22'
Гюндоган виконав переведення на лівий фланг атаки на Гріліша, але той пізно стартував.
21'
Дубравка забрав до рук подачу з лівого флангу від де Брюйне.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Довге закидання на правий фланг штрафного на Канселу від Гюндогана продовжилося скиданням на дальню стійку на Стерлінга!
17'
Де Брюйне зіграв на лівий фланг атаки на хід Стерлінгу, проте того рукою по обличчю задів Лассельс. Арбітри не побачили.
16'
Опасный момент
Канселу в дотик замикав подачу з лівого фланга від Зічненка, але зльоту пробив так само погано, як і Ляпорт раніше.
15'
Гріліш влучив собі у ногу, коли на лівому фланзі намагався п'ятою залишити м'яч Стерлінгу.
13'
Родрі атакував із фолом Гімараєса в центрі поля.
11'
Бьорн перед власним штрафним у боротьбі відправив у нокдаун де Брюйне.
10'
Опасный момент
Ляпорт замикав у центральній зоні подачу з кутового на лівому фланзі, проте з межі воротарського запустив м'яча над воротами!
9'
Опасный момент
Вуд не дав пробити зльоту Жоелінтону на дальній стійці, замикаючи подачу з правого флангу, проте сам лише скинув м'яча в руки Едерсону.
8'
Діаш у центрі штрафного перехопив простріл із правого флангу.
6'
Зінченко з лівого флангу штрафного прострілив низом до воротарського, проте там був тільки Дубравка.
5'
Зі штрафного на лівому фланзі де Брюйне закрутив повз ближню стійку.
4'
Дриблінг Гріліша біля лівого кута штрафного завершився фолом Гімараєса.
3'
Жоелінтон прискорився під закидання з глибини на лівий фланг атаки, однак Канселу був першим на перехоплені.
2'
Не пройшло й хвилини, як Бьорн зупинив ривок Гюндогана на правий фланг штрафного.
1'
Закинули м'яча на правий фланг атаки на хід Жезусу, проте Бьорн був на м'ячі першим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Манчестер Сіті розташовується на другій сходинці з 83 очками за 34 матчі, тоді як Ньюкасл іде з 43 балами за 35 ігор.
Запасні: Дарлоу, Дамметт, Шер, Тріппьє, Манкільо, Рітчі, Мьорфі, Вілсон, Гейл.
Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Лассельс, Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон, Вуд, Сен-Максімен.
Запасні: Стеффен, Іган-Райлі, Аке, Мбете, Бернарду Сілва, Фернандіньо, Фоден, Палмер, Марез.
Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Діаш, Ляпорт, Зінченко — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Стерлінг, Габріель Жезус, Гріліш.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Ньюкасл.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Ньюкасл 08.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 08.05.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Ньюкасл можно посмотреть 08.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Реал - 04.05.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против "Ливерпуль" - 30.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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