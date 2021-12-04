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Бетис - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 07 мая 2022, 22:00 - Бенито Вильямарин
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Бетис
Севилья
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
31%
Ничья
31%
Барселона
38%
П1: 3.24 Х: 2.75 П2: 2.48
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.50
П1: 3.24 Х: 2.75 П2: 2.48
П1: 3.24 Х: 2.75 П2: 2.48
П1: 3.25 Х: 2.85 П2: 2.41
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Бетис иБарселона, когда Реал Бетис играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Барселона 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 25 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 13 победы команды Барселона. Разница голов 58-34 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 51 встреч, команда Реал Бетис выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 138-66 в пользу команды Барселона
  • Последняя домашняя победа Реал Бетис над Барселона была в 2011
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Бетис (5-2 дома и 3-2 на выезде)
  • Вы знали, что Реал Бетис забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Реал Бетис не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 8-7-2
  • Juanmi лучший бомбардир Реал Бетис с 14 голами. Memphis Depay забил 11 раз за Барселона
  • Nabil Fekir отдал больше всего передач в Реал Бетис с 6 передачами. Ousmane Dembele лучший распасовщик Барселона (10 передач)
  • Реал Бетис выигрывает первый тайм в 38% матчей, Барселона выигрывает в 33% матчей.
  • Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Барселона выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Бетис.
  • В их последнюю встречу команда Реал Бетис победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.
  • Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Реал Бетис забивает 1.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Реал Бетис (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Барселона - 5.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Барселона - 1.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Бетис забивает 1.73 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Бетис
2
Побед
19
Игр
15
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 Барселона 5 - 2 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона
Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Бетис Н
Кубок Испании 2021/2022
23.04.2022 - 23:00 Бетис 1 - 1 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Бетис 0 - 1 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2021/2022
15.04.2022 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 15:00 Кадис 1 - 2 Завершен Бетис В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Кадис П
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Барселона 2 - 3 Завершен Айнтрахт П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
31%
Ничья
31%
Барселона
38%
П1: 3.24 Х: 2.75 П2: 2.48
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.50
П1: 3.24 Х: 2.75 П2: 2.48
П1: 3.24 Х: 2.75 П2: 2.48
П1: 3.25 Х: 2.85 П2: 2.41
Составы команд
25
Клаудио Браво
15
Морено Алекс
5
Марк Бартра
16
Пеццелла, Герман
23
Юссуф Сабали
18
Андрес Гуардадо
21
Родригес Гидо
7
Хуанми
8
Набиль Фекир
10
Серхио Каналес
9
Борха Иглесиас
13
Нето
13
Даниэль Алвес
19
Араухо, Рональд
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
7
Усман Дембеле
19
Ферран Торрес
10
Мемфис Депай
Стартовый состав
  • 9
    Борха Иглесиас
    Нападающий
  • 7
    Хуанми
    Нападающий
  • 8
    Набиль Фекир
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Полузащитник
  • 21
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 5
    Марк Бартра
    Защитник
  • 16
    Пеццелла, Герман
    Защитник
  • 23
    Юссуф Сабали
    Защитник
  • 25
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мануэль Пеллегрини
  • Xavi
Трансляция
Инфо
Бетіс іде п'ятим у турнірній таблиці з 58 очками за 34 матчі, а Барселона здобула 66 бали за стільки ж ігор, тому розташовується на другій позиції.
Запасні: Тенас, Пуч, Фаті, Траоре, Брайтвейт, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса, Умтіті, Обамеянг.
Барселона: Нето — Дани Алвес, Араухо, Гарсія, Бускетс — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Дембеле, Депай, Ферран.
Запасні: Сілва, Міранда, Руїс, Гонсалес, Карвальо, Санчес, Руїбаль, Хоакін, Акуоку, Тельо, Вілліан.
Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Бартра, Морено — Гуардадо, Родрігес — Каналес, Фекір, Хуанмі — Іглесіас.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Антоніо Мігель Матеу Лаос (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Беніто Вільямарін (Севілья, Іспанія) зіграють севільський Бетіс та каталонська Барселона.
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Анонс матча Бетис - "Барселона" 07.05.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 07.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бетис, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Бетис в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бетис - "Барселона" можно посмотреть 07.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Бетис - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший матч команды Бетис был сыгран против Хетафе - 02.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Мальорка - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Бетис - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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