Бетис - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Реал Бетис иБарселона, когда Реал Бетис играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Барселона 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 25 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 13 победы команды Барселона. Разница голов 58-34 в пользу команды Барселона.

Во время последних 51 встреч, команда Реал Бетис выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 138-66 в пользу команды Барселона

Последняя домашняя победа Реал Бетис над Барселона была в 2011

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Бетис (5-2 дома и 3-2 на выезде)

Вы знали, что Реал Бетис забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 22% голов между минутами 76-90?

Барселона не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Реал Бетис не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Барселона в сезоне 8-7-2

Juanmi лучший бомбардир Реал Бетис с 14 голами. Memphis Depay забил 11 раз за Барселона

Nabil Fekir отдал больше всего передач в Реал Бетис с 6 передачами. Ousmane Dembele лучший распасовщик Барселона (10 передач)

Реал Бетис выигрывает первый тайм в 38% матчей, Барселона выигрывает в 33% матчей.

Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Барселона выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Бетис.

В их последнюю встречу команда Реал Бетис победила в 1 гол(а).

Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.

Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.

Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Реал Бетис забивает 1.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Реал Бетис (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Барселона - 5.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Барселона - 1.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".