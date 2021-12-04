Бетис - Барселона онлайн трансляция матча

Матч между командой Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Бенито Вильямарин.
Дата проведения матча: 07.05.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Бетис (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Бетис, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Бетис в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший матч команды Бетис был сыгран против Хетафе - 02.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Мальорка - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
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