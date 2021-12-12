Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.

За последние 32 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 5 раз, 10 сыграла в ничью и 17 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 53-29 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 71 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 36 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-69 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя домашняя победа Атлетико Мадрид над Реал Мадрид была в 2017

Игры прошлого года: 1-1 (Атлетико Мадрид дома) и 2-0 (Реал Мадрид дома).

Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Атлетико Мадрид получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Атлетико Мадрид не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 11-4-2

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 13-2-2

Stefan Savic получил больше всего желтых карточек (10) в Атлетико Мадрид. Casemiro получил 11 в Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 25% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

У команды Атлетико Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Атлетико Мадрид забивает 0.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 1.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 0.6.