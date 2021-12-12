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Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 08 мая 2022, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
31%
Ничья
31%
Реал
38%
П1: 2.44 Х: 2.52 П2: 3.72
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 2.44 Х: 2.52 П2: 3.72
П1: 2.44 Х: 2.52 П2: 3.72
П1: 2.41 Х: 2.60 П2: 3.65
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 32 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 5 раз, 10 сыграла в ничью и 17 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 53-29 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 71 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 36 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-69 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя домашняя победа Атлетико Мадрид над Реал Мадрид была в 2017
  • Игры прошлого года: 1-1 (Атлетико Мадрид дома) и 2-0 (Реал Мадрид дома).
  • Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Атлетико Мадрид не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 11-4-2
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 13-2-2
  • Stefan Savic получил больше всего желтых карточек (10) в Атлетико Мадрид. Casemiro получил 11 в Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 25% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • У команды Атлетико Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Атлетико Мадрид забивает 0.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид - 0.6.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.54 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2.13 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Атлетико
8
Побед
35
Игр
14
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 22:00 Атлетик 2 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 20:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 17:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Эспаньол В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 17:15 Мальорка 1 - 0 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершен Эспаньол В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Реал В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
31%
Ничья
31%
Реал
38%
П1: 2.44 Х: 2.52 П2: 3.72
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 2.44 Х: 2.52 П2: 3.72
П1: 2.44 Х: 2.52 П2: 3.72
П1: 2.41 Х: 2.60 П2: 3.65
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Облак – Мандава, Хименес, Савич, Врсалько – Карраско, Кондогбия, Коке (к), Льоренте – Кунья, Корреа.
Инфо
Стартовый состав Реала: Лунин – Начо (к), Вальехо, Милитан, Лукас – Камавинга, Каземиро, Кроос – Родриго, Диас, Асенсио.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Ла Лиги Атлетико – Реал.
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Последние матчи
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Анонс матча "Атлетико" - Реал 08.05.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 08.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Реал можно посмотреть 08.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Атлетик - 30.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Манчестер Сити" - 04.05.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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