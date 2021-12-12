Атлетико - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 08.05.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 12.12.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Атлетик - 30.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Манчестер Сити" - 04.05.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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