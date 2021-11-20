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Специя - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 08 мая 2022, 13:30 - Стадион Альберто Пикко
Главный судья: Фабио Марешка
Рейтинг матча:
Специя
Специя
0 - 0
Обновить
12'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Специя
38%
Ничья
31%
Аталанта
31%
П1: 5.89 Х: 3.32 П2: 1.74
П1: 5.50 Х: 3.10 П2: 1.73
П1: 5.89 Х: 3.32 П2: 1.74
П1: 5.89 Х: 3.32 П2: 1.74
П1: 5.70 Х: 3.30 П2: 1.75
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-0 (Специя дома) и 3-1 (Аталанта дома).
  • Специя проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Специя забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Специя забил 3% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Аталанта забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Специя проиграл 3 матчей подряд.
  • Специя без побед в последних 4 играх.
  • Специя не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 4 из их 17 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Daniele Verde лучший бомбардир Специя с 6 голами. Mario Pasalic забил 12 раз за Аталанта
  • Daniele Verde отдал больше всего передач в Специя с 6 передачами. Luis Muriel лучший распасовщик Аталанта (7 передач)
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Специя выигрывает первый тайм в 21% матчей, Аталанта выигрывает в 36% матчей.
  • Специя выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Аталанта выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).
  • Когда Специя лидирует 1-0 дома, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Специя проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Специя выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Специя.
  • Команда Специя выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Специя забивает 0.75 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.5 гола против команды Специя (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Специя и Аталанта - 3.25.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Специя и Аталанта - 1.25.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Специя забивает 1.29 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 72 очками. Сейчас они на 8 месте с 56 очками.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • Emmanuel Gyasi получил больше всего желтых карточек (9) в Специя. Jose Luis Palomino получил 9 в Аталанта.
Личные встречи
Специя
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя
Чемпионат Италии 2020/2021
12.03.2021 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершен Специя
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 19:00 Специя 0 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
21.11.2020 - 18:45 Специя 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
30.04.2022 - 21:45 Специя 3 - 4 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 16:00 Торино 2 - 1 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
15.04.2022 - 20:00 Специя 1 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.04.2022 - 16:00 Эмполи 0 - 0 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2021/2022
02.04.2022 - 16:00 Специя 1 - 0 Завершен Венеция В
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
02.05.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Аталанта 4 - 4 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 16:00 Венеция 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Эллас Верона П
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 19:45 Аталанта 0 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Специя
38%
Ничья
31%
Аталанта
31%
П1: 5.89 Х: 3.32 П2: 1.74
П1: 5.50 Х: 3.10 П2: 1.73
П1: 5.89 Х: 3.32 П2: 1.74
П1: 5.89 Х: 3.32 П2: 1.74
П1: 5.70 Х: 3.30 П2: 1.75
Составы команд
94
Иван Проведель
20
Bastoni, Simone
43
Николау, Димитрис
28
Мартин Эрлич
15
Петко Христов
27
Кельвен Амьен-Аду
11
Геяси, Эммануэль
25
Maggiore, Giulio
14
Кивёр, Якуб
33
Agudelo Ardila Kevin Andres
10
Даниэле Верде
12
Муссо, Хуан
15
Мартен де Роон
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
5
Мехле, Йоаким
11
Фреулер, Ремо
20
Копмейнерс, Теун
77
Заппакоста, Дэвид
18
Руслан Малиновский
9
Луис Муриэль
88
Марио Пашалич
Стартовый состав
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 33
    Agudelo Ardila Kevin Andres
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
  • 43
    Николау, Димитрис
    Защитник
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Тьяго Мотта
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
Угловые
1
Трансляция
6'
Спроба Фройлера м'яко закинути на дальню стійку з правого краю теж виявилась невдалою. Аталанта тримає м'яч у ці хвилини.
5'
Маліновський виконав подачу до штрафного майданчика, проте Спеція легко відбилась.
3'
Неспішно розвиваються перші хвилини. Обидві команди входять у гру та поки лише подумки підходили до воріт.
1'
Свисток
Поїхали! Аталанта розіграла з центру поля.
Аталанта зараз лише восьма у таблиці та ділить із Фіорентиною сьоме місце, яке дає право зіграти у Лізі конференцій наступного сезону. Бергамці з п'яти останніх матчів виграли лише один. Спеція у п'яти очках від зони вильоту і програла три останні поєдинки.
Як бачимо, Коваленка немає у старті Спеції. Проте він знаходиться у запасі на гру, тому зможе вийти на другий тайм. До речі, нагадаємо, що контракт Віктора належить як раз Аталанті, а у Спеції він виступає в оренді.
Инфо
Аталанта (старт): Муссо - Паломіно, Джимсіті, де Рон - Дзаппакоста, Копмайнерс, Фройлер, Меле - Пашаліч, Муріель, Маліновський.
Инфо
Спеція (старт): Проведел - Бастоні, Ніколау, Ерліч, Хрістов, Аду - Г'ясі, Маджоре, Ківьор, Агудело - Верде.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію матчу Серії А між Сецією та Аталантою. Команда Віктора Коваленка зустрінеться із командою Руслана Маліновського.
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Последние матчи
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Анонс матча "Специя" - "Аталанта" 08.05.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Специя" (Специя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Альберто Пикко.

Дата проведения матча: 08.05.2022
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Специя" (Специя) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Специя" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Специя" в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось со следующими результатом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Тьяго Мотта и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Специя" - "Аталанта" можно посмотреть 08.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Специя" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Предыдущий матч команды "Специя" был сыгран против Лацио - 30.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Салернитана" - 02.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Специя" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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