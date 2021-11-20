Специя - Аталанта онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-0 (Специя дома) и 3-1 (Аталанта дома).

Специя проиграл последние 3 матчи в Серия А.

Вы знали, что Специя забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Специя забил 3% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Аталанта забил 31% голов между минутами 76-90?

Специя проиграл 3 матчей подряд.

Специя без побед в последних 4 играх.

Специя не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 4 из их 17 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Daniele Verde лучший бомбардир Специя с 6 голами. Mario Pasalic забил 12 раз за Аталанта

Daniele Verde отдал больше всего передач в Специя с 6 передачами. Luis Muriel лучший распасовщик Аталанта (7 передач)

Аталанта пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Специя выигрывает первый тайм в 21% матчей, Аталанта выигрывает в 36% матчей.

Специя выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Аталанта выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).

Когда Специя лидирует 1-0 дома, они побеждают в Специя% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Специя проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Специя% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Специя выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Специя.

Команда Специя выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Специя забивает 0.75 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.5 гола против команды Специя (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Специя и Аталанта - 3.25.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Специя и Аталанта - 1.25.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Специя забивает 1.29 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 72 очками. Сейчас они на 8 месте с 56 очками.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Специя's.