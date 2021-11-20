Специя - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой "Специя" (Специя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Альберто Пикко.
Дата проведения матча: 08.05.2022
Время начала матча: 13:30
История противостояний между командами "Специя" (Специя) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Специя" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Специя" в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось со следующими результатом: 5:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Тьяго Мотта и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Предыдущий матч команды "Специя" был сыгран против Лацио - 30.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Салернитана" - 02.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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