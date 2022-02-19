Шахтер - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпиакос (Пирей) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 09.04.2022
Время начала матча: 20:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Рига - 19.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва
Прошедший поединок команды Олимпиакос был сыгран против "Аталанта" - 24.02.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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