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Шахтер - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 09 апреля 2022, 20:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
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40'
Олимпиакос
Пирей
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
38%
Ничья
31%
Олимпиакос
31%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Рига Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Астана В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Црвена Звезда В
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Последние матчи - Олимпиакос
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Олимпиакос 0 - 3 Завершен Аталанта П
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Ройял Антверпен 1 - 0 Завершен Олимпиакос П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Олимпиакос 1 - 0 Завершен Фенербахче В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Олимпиакос 1 - 2 Завершен Айнтрахт П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
38%
Ничья
31%
Олимпиакос
31%
Трансляция
37'
Греки опасно атаковали, но защита Шахтёра нивелировала угрозу. Рябчук был вытеснен из штрафной площади.
36'
Ещё один сейв совершает Кристинссон. На этот раз исландский вратарь справился с ударом Мудрика.
34'
Булеза подключился к атаке и здорово пробил в ближний угол. Голкипер потащил непростой мяч.
31'
Стасюк ворвался из глубины и без лишних раздумий пробил по воротам. Мяч ушёл на угловой.
28'
Офсайд
Мудрик исполнил отличный черпачок на Мишнёва, но тот оказался в положении вне игры.
27'
Замена
Ещё одну вынужденную замену мы увидим. Камара выйдет на поле вместо травмированного Бухалакиса.
23'
Замена
Конопля получил мышечное повреждение и не сможет продолжить игру. Вместо него на поле вышел Стасюк.
22'
Гоооол!!!
Олимпиакос открывает счёт! Соареш здорово сыграл на добивании, головой переправив мяч в открытый угол.
20'
Наступление Шахтёра развивалось стремительно, но никто из партнёров не открылся под передачу Конопли. Ефим решил бить с дальней дистанции, Кристинссон забрал мяч в руки без особого труда.
17'
Бондарь выиграл верховую борьбу у Соареша и вынес мяч на угловой.
13'
Олимпиакос провёл быструю контратаку, которую ударом с дальней дистанции завершал Фортунис. Трубин контролировал ситуацию и проводил мяч взглядом.
9'
Простреливал вдоль ворот Мудрик, но никто из партнёров не успел замкнуть передачу на дальней штанге.
7'
Мудрик на высокой скорости вошёл в штрафную площадь соперника, но Манолас остановил Михаила, в подкате выбив мяч за пределы поля.
5'
Команды осторожно начинают матч. Сперва Олимпиакос взял мяч под контроль, теперь «горняки» пытаются комбинировать.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин – Булеза, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (к), Мишнёв, Бондаренко – Мудрик, Борячук, Топалов.
Инфо
Стартовый состав Олимпиакоса: Кристинссон – Рябчук, Пападопулос (к), Манолас, Врусай – Бухалакис, Кунде, Фортунис – Вальбуена, Соареш, Масурас.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция благотворительного матча между Шахтёром и Олимпиакосом.
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Анонс матча Шахтер - Олимпиакос 09.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпиакос (Пирей) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 09.04.2022
Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Олимпиакос можно посмотреть 09.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Олимпиакос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Рига - 19.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команды Олимпиакос был сыгран против "Аталанта" - 24.02.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

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