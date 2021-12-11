Астон Вилла - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Ливерпуль 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 28 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 16 победы команды Ливерпуль. Разница голов 45-31 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 55 встреч, команда Астон Вилла выиграла 13 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-60 в пользу команды Ливерпуль

Игры прошлого года: 7-2 (Астон Вилла дома) и 2-1 (Ливерпуль дома).

Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Астон Вилла забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 14 играх.

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Астон Вилла без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Астон Вилла не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 1 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 11-4-2

Ollie Watkins лучший бомбардир Астон Вилла с 10 голами. Mohamed Salah забил 22 раз за Ливерпуль

Danny Ings отдал больше всего передач в Астон Вилла с 6 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (13 передач)

Tyrone Mings получил больше всего желтых карточек (9) в Астон Вилла. Fabinho получил 7 в Ливерпуль.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Астон Вилла выигрывает первый тайм в 37% матчей, Ливерпуль выигрывает в 51% матчей.

Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Ливерпуль выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Астон Вилла забивает 1.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.2 гола против команды Астон Вилла (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Ливерпуль - 4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Ливерпуль - 1.6.