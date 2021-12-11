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Астон Вилла - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 10 мая 2022, 22:00 - Вилла Парк
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
1 - 1
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48'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
3' Луиз, Дуглас 6' Жоэль Матип 30' Фабиньо Вышел: Джордан Хендерсон
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
27%
Ничья
40%
Ливерпуль
33%
П1: 6.91 Х: 3.29 П2: 1.67
П1: 6.50 Х: 3.10 П2: 1.57
П1: 6.91 Х: 3.29 П2: 1.67
П1: 6.91 Х: 3.29 П2: 1.67
П1: 5.40 Х: 2.90 П2: 1.85
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Ливерпуль 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 28 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 16 победы команды Ливерпуль. Разница голов 45-31 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 55 встреч, команда Астон Вилла выиграла 13 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-60 в пользу команды Ливерпуль
  • Игры прошлого года: 7-2 (Астон Вилла дома) и 2-1 (Ливерпуль дома).
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 14 играх.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Астон Вилла без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Астон Вилла не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 11-4-2
  • Ollie Watkins лучший бомбардир Астон Вилла с 10 голами. Mohamed Salah забил 22 раз за Ливерпуль
  • Danny Ings отдал больше всего передач в Астон Вилла с 6 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (13 передач)
  • Tyrone Mings получил больше всего желтых карточек (9) в Астон Вилла. Fabinho получил 7 в Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 37% матчей, Ливерпуль выигрывает в 51% матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Ливерпуль выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Астон Вилла забивает 1.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.2 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Ливерпуль - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Ливерпуль - 1.6.
  • Астон Вилла забивает 1.63 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.47 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Астон Вилла
5
Побед
18
Игр
11
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Кубок Англии 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 21:15 Астон Вилла 7 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Бернли 1 - 3 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Астон Вилла 2 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 19:30 Астон Вилла 0 - 4 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.05.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон В
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Главные события
30'
Фабиньо
Вышел: Джордан Хендерсон
6'
Жоэль Матип ГООЛ!
ГООЛ! Луиз, Дуглас
3'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
27%
Ничья
40%
Ливерпуль
33%
П1: 6.91 Х: 3.29 П2: 1.67
П1: 6.50 Х: 3.10 П2: 1.57
П1: 6.91 Х: 3.29 П2: 1.67
П1: 6.91 Х: 3.29 П2: 1.67
П1: 5.40 Х: 2.90 П2: 1.85
Составы команд
23
Эмилиано Мартинес
27
Люка Динь
5
Тайрон Мингс
4
Эзри Конса
2
Кэш, Мэтти
6
Луиз, Дуглас
19
Накамба, Марвелос
7
Джон МакГинн
23
Филиппе Коутиньо
11
Олли Уоткинс
20
Ингз, Дэнни
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
21
Константинос Цимикас
8
Наби Кейта
15
Фабиньо
17
Кертис Джонс
23
Луис Густаво Диас
20
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
  • 23
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
    3
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 27
    Люка Динь
    Защитник
  • 5
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 23
    Эмилиано Мартинес
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 20
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
    30
  • 17
    Кертис Джонс
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
    6
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Джеррард, Стивен
  • Юрген Клопп
Статистика матча
2
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
45%
Владение мячом
55%
6
Штрафные
7
6
Фолы
5
3
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
1
Угловые
1
1
Офсайды
1
Трансляция
Обидві команди у першій половині зустрічі не цуралися ходити в атаку, але все-таки більш активно це робили гості. Ліверпуль відразу зміг відігратися після пропущеного, та ще й потім не один раз мав можливість вийти вперед. Вілла теж не пасе задніх - захисту Ліверпуля не легко, проте дві сторони витримали.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+4'
Фінальний штрих тайму: кутовий від гостей, котрий завершився фолом в атаці.
45+1'
Джонс (Ліверпуль) підлаштував собі м'яч під праву і знову завдав дальнього удару - цього разу вище воріт.
45'
Инфо
Три хвилини одав арбітр до першого тайму.
44'
Закидання вперед на Жоту: Мінгс жорстко діяв корпусом проти португальця, але не відпустив його вийти сам на сам. Мартінес гарно підчистив і виніс м'яч.
43'
Джонс (Ліверпуль) з-за меж штрафного намагався викрутити стопою м'яч, але пробив по центру - легка робота для Мартінеса.
38'
Трохи зменшили темп команди - гра перейшла в центр поля.
35'
Опасный момент
Трент (Ліверпуль) постарався і виклав для Кейта прекрасний простріл, одна півзахисник просто не влучив по м'ячу з росзтрільної позиції...
33'
Офсайд
Мане (Ліверпуль) забив, проте під час його комбінації з Луїсом колумбієць був в офсайді.
30'
Замена
Не зможе Фабінью продовжити гру. Його замінить Хендерсон (Ліверпуль).
29'
Фабінью на газоні - смикнув м'яз задньої поверхні бедра. В Клоппа усмішка, і не іронічна.
27'
Коутінью (Астон Вілла) класно розігнав атаку в центрі поля, втікши від Фабінью, але занадто сильно віддав на Інгса - той до м'яча не дістав.
26'
Ван Дейк виніс м'яч подалі від воріт "мерсісайдців", розрядивши ситуацію під час наступу господарів.
24'
Опасный момент
І ще момент біля воріт Ліверпуля! Перший кутовий у матчі привів до близького розіграшу, потім подачі, а далі удару Інгса, котрий випередив голкіпера, але головою пробив вище цілі.
21'
Опасный момент
Ох Аліссон міг привезти! Фабінью відпасував йому назад, Беккер в дотик хотів повернути, але влучив у Воткінса, котрий пресингував. Щоправда, м'яч знову відлетів до голкіпера і той зміг його відпасувати на партенра. Пронесло гостей.
19'
Опасный момент
Мане (Ліверпуль) несподівано виграв верхову боротьбу у штрафному гостей і після прекрасного навісу з лівого флангу від Цімікаса пробив зовсім поруч із лівою стійкою.
18'
Жота (Ліверпуль) спробував пробити з-під захисника, але Нгойо заблокував спробу.
13'
Простріл від Мане (Ліверпуль) у штрафний майданчик адресата не знайшла.
12'
Дінь (Астон Вілла) з підбирання пробив ну дуже високо. Миколенко може йому показати, як правильно це потрібно робити.
9'
А ось тепер Аліссон у грі: голкіпер забрав до рук подачу Кеша на Інгса.
8'
Підступно подавав Цімікас (Ліверпуль) з лівого флангу за комірець голкіперу, але Мартінес все-таки забрав м'яч до рук.
Инфо
Для обох гравців ці голи стали другими у поточному розіграші чемпіонату. Цікаво, що упродовж всього свого періоду в Ліверпулі Матіп відзначався у сезоні АПЛ строго один раз.
6'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Відразу ж Ліверпуль забиває у відповідь! Гостям допоміг стандарт. Мінгс не зміг винести м'яч, котрий заметушився до штрафній. Зрештою, круглого підхопив ван Дейк, прострілив на Матіпа, а той влучив уже в порожні ворота.
3'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ох і старт! Вілла відкриває рахунок! Аліссон парирував небезпечний удар Луїса після навісу Діня з флангу, але на добиванні першим був знову ж таки Дуглас - він переправив м'яч повз Беккера.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед стартом зустрічі Астон Вілла розташувалася на 11 місці, а Ліверпуль перебуває на другій позиції у трьох очках від лідера Манчестер Сіті.
Инфо
Наставник господарів Стівен Джеррард проведе у ролі тренера уже другий матч проти своєї рідної команди. У першому колі його підопічні поступилися на "Енфілді" з рахунком 0:1 через гол Салаха з пенальті.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас - Кейта, Фабінью, Джонс - Діас, Жота, Мане.
Астон Вілла: Мартінес - Кеш, Нгойо, Мінгс, Дінь - Макгінн, Накамба, Луїз - Коутіньйо, Інгс - Воткінс.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію перенесеного матчу 33-го туру АПЛ, в якому Астон Вілла прийме Ліверпуль.
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Анонс матча Астон Вилла - "Ливерпуль" 10.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 10.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 11.12.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джеррард, Стивен и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - "Ливерпуль" можно посмотреть 10.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Прошедший матч команды Астон Вилла был сыгран против "Бернли" - 07.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Тоттенхэм" - 07.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Астон Вилла - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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