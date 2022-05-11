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Уотфорд - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 мая 2022, 21:45 - Викарадж Роуд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Уотфорд
Уотфорд
0 - 0
Обновить
49'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
18' Мейсон Холгейт
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
25%
Ничья
33%
Эвертон
42%
П1: 6.18 Х: 2.66 П2: 1.96
П1: 6.00 Х: 2.38 П2: 1.91
П1: 6.18 Х: 2.66 П2: 1.96
П1: 6.18 Х: 2.66 П2: 1.96
П1: 5.40 Х: 2.55 П2: 2.04
Интересные факты
  • За последние 7 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 3 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Эвертон. Разница голов 12-9 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 16 встреч, команда Уотфорд выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-23 в пользу команды Эвертон
  • Уотфорд проиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Эвертон проиграла последние 7 выездных игр.
  • Вы знали, что Уотфорд забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Уотфорд забил 3% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Уотфорд проиграл 6 матчей подряд.
  • Уотфорд имеет проигрышную серию из 11 матчей дома
  • Эвертон проиграл 8 выездных матчей подряд.
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Уотфорд не забивает в 7 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 6 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Уотфорд в сезоне 2-1-14
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 2-3-12
  • Emmanuel Dennis лучший бомбардир Уотфорд с 10 голами. Richarlison забил 9 раз за Эвертон
  • Emmanuel Dennis отдал больше всего передач в Уотфорд с 6 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Emmanuel Dennis получил больше всего желтых карточек (7) в Уотфорд. Richarlison получил 8 в Эвертон.
  • Уотфорд пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Уотфорд выигрывает первый тайм в 12% матчей, Эвертон выигрывает в 19% матчей.
  • Уотфорд выигрывает первую половину матча в 12% случаев, Эвертон выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Уотфорд.
  • В их последнюю встречу команда Уотфорд победила в 3 гол(а).
  • Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.
  • Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 2, команда Эвертон выиграла 3, 0 ничьи.
  • Уотфорд забивает 1.6 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.6 гола против команды Уотфорд (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Эвертон - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Эвертон - 1.4.
  • Уотфорд забивает 0.9 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Уотфорд
4
Побед
11
Игр
4
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 5 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Уотфорд 2 - 3 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.08.2019 - 16:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2018
09.02.2019 - 16:45 Уотфорд 1 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 0 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Уотфорд 1 - 2 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Уотфорд 1 - 2 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 3 Завершен Лидс Юнайтед П
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Главные события
18'
Мейсон Холгейт
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
25%
Ничья
33%
Эвертон
42%
П1: 6.18 Х: 2.66 П2: 1.96
П1: 6.00 Х: 2.38 П2: 1.91
П1: 6.18 Х: 2.66 П2: 1.96
П1: 6.18 Х: 2.66 П2: 1.96
П1: 5.40 Х: 2.55 П2: 2.04
Составы команд
1
Бен Фостер
11
Адам Масина
22
Самир
27
Кабаселе, Кристиан
2
Ngakia, Jeremy
16
Дэн Гослинг
39
Эдо Кайембе
19
Мусса Сиссоко
28
Самуэль Калу Оджим
10
João Pedro Costa Gamboa
12
Кен Сема
22
Джордан Пикфорд
17
Ивоби, Алекс
23
Коулмен, Шимус
5
Майкл Кин
4
Мейсон Холгейт
19
Виталий Миколенко
24
Энтони Гордон
21
Абдулайе Дукуре
8
Дельф, Фабиан
11
Грэй, Демарай
9
Ришарлисон
Стартовый состав
  • 28
    Самуэль Калу Оджим
    Нападающий
  • 10
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 12
    Кен Сема
    Полузащитник
  • 16
    Дэн Гослинг
    Полузащитник
  • 39
    Эдо Кайембе
  • 19
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 11
    Адам Масина
    Защитник
  • 22
    Самир
    Защитник
  • 27
    Кабаселе, Кристиан
    Защитник
  • 2
    Ngakia, Jeremy
    Защитник
  • 1
    Бен Фостер
    Вратарь
  • 9
    Ришарлисон
  • 24
    Энтони Гордон
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
    18
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ходжсон, Рой
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матча
7
Штрафные
4
3
Фолы
7
52%
Владение мячом
48%
1
Офсайды
Угловые
4
ЖК
1
Блокировано ударов
3
3
Удары мимо
1
Трансляция
48'
Уголовой
Вже п'ятий кутовий для Евертона за сьогодні знову завершився без будь-якої загрози воротам Вотфорда.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
Без гострих моментів та без ударів у площину воріт. Навряд чи вартувало очікувати інший футбол від другого та п'ятого з кінця колективів АПЛ. Типовий футбол аутсайдерів. Миколенко на загальному фоні виглядає непогано. Щонайменше він не псує гру своєї команди. До того ж, запам'ятався декількома непоганими діями в атаці.
45'
Свисток
Без доданого часу в першому таймі. Перерва.
45'
Калу зі стандарта з району лівого кута штрафного закрутив м'яч на воротами.
43'
Подача з правого краю до ближнього кута воротарського, Миколенко головою вибиває, хтось із гравців Вотфорду з-за меж штрафного з підбирання вгатив настільки неточно, що його ім'я навіть не варте згадки.
42'
Миколенко порушив правила на Нгакія. Партнер Віталія проґавив забігання свого опонента, тому українцеві довелося зупиняти атаку фолом.
41'
Инфо
До речі. Статистика ударів у площину у нас все ще 0:0. Не здивуюсь, якщо перше ж влучання у рамку стане сьогодні гольовим.
39'
Все виявилось дуже банально: подача та боротьба за м'яч на користь гравців Вотфорду.
38'
Ще одне єдиноборство між Рішарлісоном та Саміром завершилося цього разу на користь представника Евертону. Стандарт для господарів від правого кута штрафного.
37'
Евертон став активніше загравати Миколенка та більше атакувати через лівий фланг. Але до ударів чи якихось інших загроз справа поки не доходить.
34'
Уголовой
Кутовий на користь Евертона, який для команди заробив Миколенко. Проте подача знову виявилася на користь захисників.
33'
Инфо
У паралельному матчі Лідс вже програє Челсі 0:1 та ще й грає удесятьох. Нагадаємо, що це прямий конкурент Евертону в боротьбі за виживання. Тому команді Віталія Миколенка вигідні поразки Лідса та Бернлі (він сьогодні вихідний) в усіх матчах до кінця чемпіонату.
30'
Здається, Делф зльоту пробивав вже з меж штрафного Вотфорда, одначе його постріл теж заблокували. По ударах у площину у нас поки сумні нулі.
28'
Рішарлісон хутко домчав до чужого штрафного майданчика, але майже на лінії впав у боротьбі. Рефері проігнорував цей епізод.
26'
Декілька спокійних хвилин від команд. Без загострення та виключно у середині поля.
24'
Уголовой
Після кутового й відскоку Миколенко пробивав у дотик. Його удар заблокували.
23'
Якою ж класною передачею Рішарлісон вивів Івобі на вільну зону правим краєм. Але кут був гострим для удару, а атаку з глибини підтримав лише Миколенко, який був прикритим.
22'
Миттєва контратака від Евертона у відповідь, але Вотфорд був до неї готовий. Так само він був готовий до удару Миколенка майже без підготовки з двадцяти метрів трішки правіше центру.
21'
Три хвилини пройшли у володінні м'ячем Вотфордом. Проте єдине, що вдалося з цього витиснути, це діагональ з правого флангу до лівої стійки у руки Пікфорду.
18'
Було цікаво! Зі штрафного, який заробив Сем, пішла подача, Пікфорд м'яч кулаками відбив за межі штрафного. Але підбирання виявилося за господарями, вільний Калу отримав передачу на правому куті штрафного і без тиску пробив над воротами.
18'
Желтая карточка
Холгейт у підкаті не дотягнувся до м'яча і просто зрізав Сема. Захисник Евертона отримує за цей фол жовту.
16'
Уголовой
Вотфорд без труднощів відбився й від другого кутового поспіль, але володіння залишається за Евертоном.
16'
Уголовой
Купа-мала у штрафному Вотфорда призводить до заблокованого удару Рішарлісона та ще одного кутового за мить.
15'
Непоганий прохід Гордона правим флангом, Миколенко набігав на дальню стійку, але простріл у його партнера взагалі не вийшов. Проте буде кутовий.
14'
Евертон намацує варіанти біля чужих воріт та активно використовує фланги. Після закидання з правого крила Рішарлісон не зміг головою приборкати м'яча, а після переведення атаки на лівий перемудрили із перепасовкою.
11'
Миколенко нагадав про себе. Віталій добіг до чужого штрафного, пресингуючи суперника, і не дав супернику розпочати атаку.
10'
Евертон нарешті добіг до чужих воріт. Після вкидання з-за бокової на правому фланзі гості розіграли комбінацію у декілька передач. Грей змістився з краю ближче до центру, але з двадцяти метрів його удар заблокували.
8'
Перша спроба удару від господарів. Після прострілу з лівого флангу мяч від Калу (не вдалося обробити м'яча) відскочив у бік воріт, але Пікфорд без проблем забрав. Формально це не удар у площину, а рикошет.
6'
Продовжується футбол без воріт, але зараз контроль м'яча за Вотфордом став більш очевидним. "Ірисок", схоже, такий розвиток подій влаштовує. Також гра, як і раніше, триває без ударів.
3'
Йде боротьба за ініціативу між суперниками. Краще себе у стартовій боротьбі почувають господарі, які вже провели декілька перспективних атак із фланговими подачами до штрафного. Але все без ударів.
1'
Свисток
Матч стартував! Евертон розіграв із центру поля.
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Комментарии(1)
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avatar
vismut (Запорожье)
11.05.2022 в 21:05
Ну вот и решающий матч для Эвертона. За выживание!
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Анонс матча Уотфорд - Эвертон 11.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Уотфорд (Уотфорд) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Викарадж Роуд.

Дата проведения матча: 11.05.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Уотфорд (Уотфорд) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Уотфорд, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Уотфорд в предыдущем футбольном матче 23.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ходжсон, Рой и Лэмпард, Фрэнк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уотфорд - Эвертон можно посмотреть 11.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Уотфорд - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Клаудио Раньери

Прошедший поединок команды Уотфорд был сыгран против Кристал Пэлас - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Лестер Сити - 08.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Уотфорд - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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