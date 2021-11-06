Барселона - Сельта онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 10.05.2022
Время начала матча: 22:30
История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сельта и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 06.11.2021 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Xavi и Coudet, Eduardo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет
Предыдущий матч команды Сельта был сыгран против "Алавес" - 07.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Сельта.
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