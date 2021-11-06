Барселона - Сельта онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иСельта, когда Барселона играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Барселона и Сельта 2-2. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 23 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Сельта. Разница голов 55-22 в пользу команды Барселона.

Во время последних 47 встреч, команда Барселона выиграла 23 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-59 в пользу команды Барселона

Игры прошлого года: 1-2 (Барселона дома) и 0-3 (Сельта дома).

Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Сельта забил 24% голов между минутами 61-75?

Барселона не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Сельта не забивает в 9 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 11 голами. Iago Aspas забил 16 раз за Сельта

Барселона выигрывает первый тайм в 33% матчей, Сельта выигрывает в 31% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Сельта выигрывает в 31%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Сельта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Сельта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Сельта выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.

Команда Сельта выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 2.6 гола за матч против команды Сельта, а Сельта забивает 1.6 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Сельта - 4.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Сельта - 2.