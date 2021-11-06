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Барселона - Сельта онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 10 мая 2022, 22:30 - Камп Ноу
Главный судья: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
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33'
Сельта
Виго
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Сельта
33%
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.82 Х: 3.10 П2: 5.40
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иСельта, когда Барселона играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Сельта 2-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Сельта. Разница голов 55-22 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 47 встреч, команда Барселона выиграла 23 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-59 в пользу команды Барселона
  • Игры прошлого года: 1-2 (Барселона дома) и 0-3 (Сельта дома).
  • Вы знали, что Барселона забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Сельта забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Барселона не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Сельта не забивает в 9 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 11 голами. Iago Aspas забил 16 раз за Сельта
  • Барселона выигрывает первый тайм в 33% матчей, Сельта выигрывает в 31% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Сельта выигрывает в 31%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Сельта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Сельта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Сельта выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.
  • Команда Сельта выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 2.6 гола за матч против команды Сельта, а Сельта забивает 1.6 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Сельта - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Сельта - 2.
  • Барселона забивает 1.79 гола, играя дома, а Сельта забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Барселона
10
Побед
22
Игр
5
Побед
Сельта
Чемпионат Испании 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетис 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Кадис П
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Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Сельта 4 - 0 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.05.2022 - 17:15 Гранада 1 - 1 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 21:00 Сельта 0 - 2 Завершен Хетафе П
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 19:30 Атлетик 0 - 2 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 17:15 Эспаньол 1 - 0 Завершен Сельта П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Сельта
33%
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 4.75
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.82 Х: 3.10 П2: 5.40
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
19
Араухо, Рональд
13
Даниэль Алвес
10
Мемфис Депай
21
Френки де Йонг
30
Whyte Gavin
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
7
Усман Дембеле
1
Дитуро, Матиас
20
Васкес, Кевин
15
Джозеф Айду
4
Нестор Араухо
17
Галан, Хави
8
Белтран, Фран
23
Браис Мендес
18
Суарез, Денис
11
Эмануэль Серви, Франко
7
Гальярдо, Тьяго
10
Яго Аспас
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 7
    Гальярдо, Тьяго
    Полузащитник
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 23
    Браис Мендес
  • 18
    Суарез, Денис
    Полузащитник
  • 11
    Эмануэль Серви, Франко
    Полузащитник
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 20
    Васкес, Кевин
    Защитник
  • 15
    Джозеф Айду
    Защитник
  • 4
    Нестор Араухо
    Защитник
  • 17
    Галан, Хави
    Защитник
  • 1
    Дитуро, Матиас
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Coudet, Eduardo
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
3
Штрафные
6
Угловые
2
6
Фолы
2
1
Удары мимо
Офсайды
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Блокировано ударов
1
Трансляция
29'
Гоооол!!!
Барселона открывает счёт!
22'
Гарсия выносит мяч за пределы поля после прострела Серви.
14'
Опасный момент
Гости не воспользовались ещё одним стопроцентным моментом! Аспас сыграл отвратительно, позволив Араухо исправить собственную ошибку.
11'
Опасный момент
Гальярдо упускает превосходный шанс забить! Оказавшись перед пустыми воротами, бразильский форвард Сельты не сумел отправить мяч в сетку.
8'
Дитуро играет на выходе, перехватывая проникающий пас Депая в штрафную площадь.
5'
Начало поединка проходит за небольшим преимуществом хозяев поля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген – Альба (к), Гарсия, Араухо, Алвеш – де Йонг, Гави, Депай – Торрес, Обамеянг, Дембеле.
Инфо
Стартовый состав Сельты: Дитуро – Галан, Араухо, Айду, Васкес – Бельтран, Серви, Суарес, Мендес – Аспас (к), Гальярдо.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура Ла Лиги между Барселоной и Сельтой.
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Анонс матча "Барселона" - Сельта 10.05.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 10.05.2022
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Сельта и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 06.11.2021 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Coudet, Eduardo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Сельта можно посмотреть 10.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Сельта, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет

Предыдущий матч команды Сельта был сыгран против "Алавес" - 07.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Сельта.

Следите за результатами матча "Барселона" - Сельта онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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