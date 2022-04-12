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Динамо - Галатасарай онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 14 апреля 2022, 17:05
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
4'
Галатасарай
Стамбул
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
59%
Ничья
18%
Галатасарай
23%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.04.2022 - 21:35 Динамо 3 - 1 Завершен Легия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Валмиера В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Кайрат В
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Последние матчи - Галатасарай
Чемпионат Турции 2021/2022
10.04.2022 - 20:30 Фенербахче 2 - 0 Завершен Галатасарай П
Чемпионат Турции 2021/2022
02.04.2022 - 20:30 Галатасарай 2 - 0 Завершен Фатих Карагюмрюк В
Чемпионат Турции 2021/2022
20.03.2022 - 15:00 ФК Газиантеп 3 - 1 Завершен Галатасарай П
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Галатасарай 1 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Турции 2021/2022
14.03.2022 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершен Бешикташ В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
59%
Ничья
18%
Галатасарай
23%
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Попов, Караваев – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Антюх, Беседин, Цыганков.
Инфо
Стартовый состав Галатасарая: Пенья, Альпаслан, Пульгар, Байрам, Моруцан, Йылмаз, Кылынч, Туран (к), Дервисоглу, Кая, Бой.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция благотворительного матча между киевским Динамо и стамбульским Галатасараем.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Галатасарай 14.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Галатасарай (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.04.2022
Время начала матча: 17:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Галатасарай можно посмотреть 14.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Галатасарай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Легия - 12.04.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Галатасарай (Стамбул)
Год основания Галатасарай (Стамбул): 1905
Страна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Предыдущий поединок команды Галатасарай был сыгран против Фенербахче - 10.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фенербахче.

Следите за результатами матча Динамо - Галатасарай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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