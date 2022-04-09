  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Лехия Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Лехия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 14 апреля 2022, 20:35
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Лехия
Гданьск
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
38%
Ничья
31%
Лехия
31%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
09.04.2022 - 20:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Олимпиакос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Рига Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Астана В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Шахтер В
Показать больше
Последние матчи - Лехия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.01.2022 - 16:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Лехия П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.01.2020 - 11:00 Лехия 2 - 1 Завершен Середь В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.01.2020 - 15:30 Динамо 0 - 2 Завершен Лехия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.01.2020 - 16:00 Лехия 1 - 0 Завершен Берое В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.01.2020 - 13:45 Рубин 1 - 0 Завершен Лехия П
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
38%
Ничья
31%
Лехия
31%
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин – Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Стасюк – Степаненко (к), Мишнёв, Бондаренко – Мудрик, Борячук, Топалов.
Инфо
Стартовый состав Лехии: Куцяк (к) – Петжак, Малоча, Тоберс, Стец – Гайос, Дурмуш, Криезиу, Диабате – Зволинский, Сезоненко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию благотворительного матча Шахтёр – Лехия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 17:05 - Сегодня Динамо Динамо 3 Галатасарай Галатасарай 1 Завершен 05:00 - Сегодня Индепендиенте дел Валле Индепендиенте дел Валле 2 Депортес Толима Депортес Толима 2 Завершен 03:00 - Сегодня Коринтианс Паулиста Коринтианс Паулиста 1 Депортиво Кали Депортиво Кали 0 Завершен 03:00 - Сегодня Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1 Америка Минейро Америка Минейро 1 Завершен 03:00 - Сегодня Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0 Эстудиантес Эстудиантес 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - Лехия 14.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.04.2022
Время начала матча: 20:35

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Лехия можно посмотреть 14.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Лехия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Олимпиакос - 09.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Олимпиакос.

Команда гостей

Название: Лехия (Гданьск)
Страна: Польша

Предыдущий матч команды Лехия был сыгран против Черноморец - 18.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Шахтер - Лехия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен