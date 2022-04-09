Шахтер - Лехия онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 14.04.2022
Время начала матча: 20:35
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Олимпиакос - 09.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Олимпиакос.
Название: Лехия (Гданьск)
Страна: Польша
Предыдущий матч команды Лехия был сыгран против Черноморец - 18.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.
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