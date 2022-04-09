Шахтер - Лехия онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Лехия 14.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Лехия (Гданьск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.04.2022

Время начала матча: 20:35

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Олимпиакос - 09.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Олимпиакос.

Команда гостей

Название: Лехия (Гданьск)

Страна: Польша



Предыдущий матч команды Лехия был сыгран против Черноморец - 18.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

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