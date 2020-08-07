Манчестер Сити - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 26.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Реал в предыдущем футбольном матче 07.08.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Уотфорд - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Осасуна - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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