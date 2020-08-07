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Манчестер Сити - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 26 апреля 2022, 22:00 - Этихад
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
2 - 0
Обновить
16'
Реал
Мадрид
Ход матча
2' Де Брeйне, Кевин
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
49%
Ничья
23%
Реал
28%
П1: 1.92 Х: 2.94 П2: 5.34
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.92 Х: 2.94 П2: 5.34
П1: 1.92 Х: 2.94 П2: 5.34
П1: 1.90 Х: 2.95 П2: 5.40
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-12 в пользу команды Манчестер Сити
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде
  • Реал Мадрид без побед над Манчестер Сити в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Реал Мадрид в последних 3 встречах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 38% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Сити.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Реал Мадрид выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 1.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Реал Мадрид - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Реал Мадрид - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Манчестер Сити забивает 2.91 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
Личные встречи
Манчестер Сити
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
04.05.2016 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
26.04.2016 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
2'
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
49%
Ничья
23%
Реал
28%
П1: 1.92 Х: 2.94 П2: 5.34
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.92 Х: 2.94 П2: 5.34
П1: 1.92 Х: 2.94 П2: 5.34
П1: 1.90 Х: 2.95 П2: 5.40
Составы команд
31
Эдерсон
17
Александр Зинченко
14
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
5
Джон Стоунз
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
47
Филип Фоден
9
Жезус, Габриэль
26
Махрез, Рияд
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
4
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
15
Федерико Вальверде
8
Тони Кроос
10
Лука Модрич
21
Родриго
9
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    2
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
2
Удары в створ
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
11'
Гоооол!!!
Горожане удваивают преимущество! Жезус принял передачу де Брёйне, развернул Алабу и поразил дальний угол ворот. Мощное начало от пврней Гвардиолы!
6'
Зинченко нивелирует угрозу воротам своей команды, блокируя удар Родриго.
2'
Гоооол!!!
Есть первый гол! Манчестер Сити открывает счёт в дебюте встречи! Де Брёйне головой отправляет мяч в сетку после навеса в исполнении Мареза!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Ляпорт, Диаш (к), Стоунс – Силва, Родри, де Брёйне – Фоден, Жезус, Марез.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Милитан, Карвахаль – Модрич, Кроос, Вальверде – Винисиус, Бензема (к), Родриго.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Реал 26.04.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 26.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Реал в предыдущем футбольном матче 07.08.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Реал можно посмотреть 26.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Уотфорд - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Осасуна - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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