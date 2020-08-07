Манчестер Сити - Реал онлайн трансляция матча

Во время последних 8 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-12 в пользу команды Манчестер Сити

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде

Реал Мадрид без побед над Манчестер Сити в последних 3 играх.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Реал Мадрид в последних 3 встречах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 38% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Сити.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Мадрид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Реал Мадрид выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивает 1.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Реал Мадрид - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Реал Мадрид - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Манчестер Сити забивает 2.91 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).