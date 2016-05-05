Ливерпуль - Вильярреал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 27.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вильярреал (Вильярреаль):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 05.05.2016 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Эвертон - 24.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против "Валенсия" - 19.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.
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