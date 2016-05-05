Ливерпуль - Вильярреал онлайн трансляция матча

Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.

Вильярреал не проигрывает в последних 5 играх.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Вильярреал выигрывает в 39% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Вильярреал выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Из последних 3 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Вильярреал выиграла 1, 1 ничьи.

Ливерпуль забивает 1 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.33 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Вильярреал - 1.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Вильярреал - 0.33.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ливерпуль забивает 2.39 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).