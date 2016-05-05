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Ливерпуль - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 27 апреля 2022, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
перерыв
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
32' Вирджил ван Дейк
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
45%
Ничья
30%
Вильярреал
25%
П1: 1.48 Х: 3.57 П2: 11.00
П1: 1.40 Х: 3.25 П2: 10.00
П1: 1.48 Х: 3.57 П2: 11.00
П1: 1.48 Х: 3.57 П2: 11.00
П1: 1.53 Х: 3.35 П2: 8.60
Интересные факты
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.
  • Вильярреал не проигрывает в последних 5 играх.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Вильярреал выигрывает в 39% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Вильярреал выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Из последних 3 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Вильярреал выиграла 1, 1 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 1 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.33 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Вильярреал - 1.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Вильярреал - 0.33.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ливерпуль забивает 2.39 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Ливерпуль
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Вильярреал
Лига Европы 2015/2016
05.05.2016 - 22:05 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Вильярреал
Лига Европы 2015/2016
28.04.2016 - 22:05 Вильярреал 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
13.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
19.04.2022 - 22:30 Вильярреал 2 - 0 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.04.2022 - 22:00 Хетафе 1 - 2 Завершен Вильярреал В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Бавария 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 19:30 Вильярреал 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Бавария В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Вирджил ван Дейк
32'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
45%
Ничья
30%
Вильярреал
25%
П1: 1.48 Х: 3.57 П2: 11.00
П1: 1.40 Х: 3.25 П2: 10.00
П1: 1.48 Х: 3.57 П2: 11.00
П1: 1.48 Х: 3.57 П2: 11.00
П1: 1.53 Х: 3.35 П2: 8.60
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
6
Ибраима Конате
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
15
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
23
Луис Густаво Диас
10
Садио Мане
11
Мохамед Салах
23
Херонимо Рульи
8
Хуан Маркос Фойт
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
12
Эступиньян, Первис
11
Чуквуезе, Самуэль
5
Даниэль Парехо
6
Этьен Капу
19
Кукелин, Франсис
20
Ло Сельсо, Джовани
15
Груневелд, Арнаут
Стартовый состав
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
    32
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 11
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 23
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Унаи Эмери
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
8
Удары мимо
1
6
Угловые
1
3
Штрафные
9
2
Офсайды
2
3
Удары в створ
Сейвы
3
7
Фолы
1
1
Блокировано ударов
1
ЖК
Трансляция
Хороший атакуючий натиск від Ліверпуля і відповідна хороша гра в захисті від Вільярреалу. Шансів в атаці в гостей майже нема - туди вони вибігали дуже малою чисельністю. А ось господарі повинні були забити хоча б один гол. Можливо, залишили на другий тайм.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину компенсував арбітр до першого тайму.
42'
Опасный момент
Охх, в сантиметрах ми були від краси! В сантиметрах! Тьяго метрів з 25-ти пробив щільним ударом в ліву дев'ятку, але м'яч падаючим ударом влучив у хрестовину!
40'
Вільярреалу не вдається вибігати в контратаку. Гості ідуть в наступ малими силами, проте зустрічають потужний опір.
Инфо
Перша жовта для Ван Дейка за останні два сезони Ліги чемпіонів.
35'
Опасный момент
Над правою ногою потрібно попрацювати. Александер-Арнольд прострілив у штрафну, а вільний Салах нерідною правою пробив вище воріт.
33'
Опасный момент
Удар Мане (Ліверпуль) з-за меж штрафного з невеличким рикошетом пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.
32'
Желтая карточка
Жовта для Ван Дейка (Ліверпуль) за зрив контратаки.
31'
Ще одна спроба від Діаса (Ліверпуль) пробити після зміщення в центр - цього разу Рульї був змушений відбивати.
29'
Ще більше невдалим цей стандарт був для Торреса. Йому знадобилася допомога медиків після влучання в голову, але на поле він зможе повернутися.
29'
Александер-Арнольд (Ліверпуль) заробив небезпечний стандарт в 20-ти метрах від воріт іспанців, і сам його і виконав. Вийшло невдало - влучив у стійку.
27'
Мане (Ліверпуль) скинув під удар Салаху, а той пробив у дотик вище воріт. Занадто сильно єгиптянин провалився корпусом під м'яч.
26'
Салах з Діасом (Ліверпуль) намагалися розіграти комбінацію поблизу штрафного гостей, але колумбієць віддав занадто сильний пас на третього, Хендерсона. М'яч вийшов за лицьову.
24'
Уголовой
Черговий кутовий господарів завершився цього разу фолом в атаці.
22'
Опасный момент
Тьяго (Ліверпуль) виконав радіокерований верховий пас у праву частину штрафного майданчика на Хендерсона, а капітан господарів, намагаючись прострілити в дотик, влучив у праву стійку. Рульї показав, що все контролював. Повіримо йому.
17'
Спроба вибігти Вільярреал в контратаку завершилася неточним пасом Данджуми.
16'
Офсайд
Тьяго (Ліверпуль) пробив з підбирання з-за меж штрафного, але Рульї вибив м'яч кулаками. Хоча у Ван Дейка все одно був зафіксований офсайд - він заважав голкіперу гостей.
14'
Рульї забрав до рук удар з-за меж штрафного від Діаса (Ліверпуль). Вдалося колумбійцю розхитати Капу.
12'
Опасный момент
Швидка контратака "мерсісайдців" завершилася м'яким навісом з правого флангу від Салаха на Мане, але сенегалець з позиції сам на сам перед голкіпером не змііг вдало пробити головою - м'яч полетів повз ворота.
10'
Офсайд
Ван Дейк виніс простріл від Данджуми (Вільярреал), проте все одно у вінгера зафіксували офсайд.
9'
Уголовой
Тепер після кутового у виконання Трента Салах пробив потилицею, але повз ворота.
8'
Уголовой
Подача Робертсона від кута поля спричинила метушню в воротарському майданчику, але захисники гостей винесли м'яч.
3'
Старт за Ліверпулем. Господарі контролюють м'яч і намагаються побудувати атаку.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У попередніх раундах плей-оф Ліверпуль пройшов Інтер та Бенфіку, а Вільярреал був сильнішим за Ювентус та Баварію.
Запасні гостей: Асенхо, Йоргенсен, Педраса, Гомес, Діа, Іборра, Манді, Гаспар, Ор'є, Алькасер, Пенья, Трігерос.
"Вільярреал" (Віла-Реал, Іспанія): Рульї - Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян - Чуквуезе, Парехо, Капу, Кокелен - Ло Чельсо, Данджума.
Запасні господарів: Адріан, Келлехер, Вільямс, Гомес, Жота, Елліот, Кейта, Матіп, Мілнер, Мінаміно, Окслейд-Чемберлен, Орігі.
"Ліверпуль" (Ліверпуль, Англія): Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Салах, Мане, Діаз.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію півфінального матчу Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль зустрінеться з Вільярреалом.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Вильярреал 27.04.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 27.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 05.05.2016 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Вильярреал можно посмотреть 27.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Эвертон - 24.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против "Валенсия" - 19.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

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