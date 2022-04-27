Вильярреал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Вильярреал не проигрывает в последних 5 играх.

Вильярреал не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 12 играх.

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

Результат первой игры Ливерпуль - Вильярреал 2-0.

Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 37% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Из последних 4 встреч команда Вильярреал выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 1 ничьи.

Вильярреал забивает 0.25 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.25 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Ливерпуль - 1.5.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Ливерпуль - 0.25.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Вильярреал забивает 1.96 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.45 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.