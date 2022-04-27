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Вильярреал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 мая 2022, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
2 - 0
Обновить
перерыв
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
3' Диа, Булайе 41' Кукелин, Франсис
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
27%
Ничья
31%
Ливерпуль
42%
П1: 5.85 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.00 Х: 2.50 П2: 1.91
П1: 5.85 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.85 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 4.70 Х: 2.80 П2: 2.08
Интересные факты
  • Вильярреал не проигрывает в последних 5 играх.
  • Вильярреал не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 12 играх.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Результат первой игры Ливерпуль - Вильярреал 2-0.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 37% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Из последних 4 встреч команда Вильярреал выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 1 ничьи.
  • Вильярреал забивает 0.25 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.25 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Ливерпуль - 1.5.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Ливерпуль - 0.25.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вильярреал забивает 1.96 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
Личные встречи
Вильярреал
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал
Лига Европы 2015/2016
05.05.2016 - 22:05 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Вильярреал
Лига Европы 2015/2016
28.04.2016 - 22:05 Вильярреал 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 15:00 Алавес 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
19.04.2022 - 22:30 Вильярреал 2 - 0 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.04.2022 - 22:00 Хетафе 1 - 2 Завершен Вильярреал В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Бавария 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Кукелин, Франсис
41'
ГООЛ! Диа, Булайе
3'
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
27%
Ничья
31%
Ливерпуль
42%
П1: 5.85 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.00 Х: 2.50 П2: 1.91
П1: 5.85 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.85 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 4.70 Х: 2.80 П2: 2.08
Составы команд
23
Херонимо Рульи
12
Эступиньян, Первис
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
19
Кукелин, Франсис
6
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
20
Ло Сельсо, Джовани
16
Диа, Булайе
7
Жерар Морено
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Ибраима Конате
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Наби Кейта
15
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
10
Садио Мане
20
Диого Жота
Стартовый состав
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
    3
  • 7
    Жерар Морено
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 23
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 20
    Диого Жота
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Юрген Клопп
Статистика матча
11
Штрафные
11
8
Фолы
9
2
Удары в створ
56%
Владение мячом
44%
1
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
3
Офсайды
2
Трансляция
45+2'
Свисток
Лунає свисток, що сповіщає про завершення першої 45-хвилинки.
45'
Дві хвилини додає рефері до основного часу першого тайму.
41'
Гоооол!!!
Забиває другий гол клуб Емері! Торрес закидає з глибини, а Капу приймає на правому фланзі та навішує прямо на голову Коклену. Той влучає чітко в ближню дев'ятку.
37'
Опасный момент
Ло Чельсо отримав м'яч у штрафному майданчику та намагався обіграти Алісона, але бразильський голкіпер кинувся в ноги півзахиснику Вільярреала і вибив круглого вбік.
33'
Морено в дотик зробив класний на Діа, але той не зумів нормально обробити круглого. Підбір залишився за Конате, який розрядив ситуацію виносом.
29'
Капу неподалік чужого штрафного класно прибрав на замаху Фабіньо, який слідом вдарив французу по ногах. Швидко розіграли стандарт господарі, але нічого цікавого не придумали.
26'
Опасный момент
Салах вивів на рандеву із голкіпером Жоту, але португалець не зумів пробити Рульї. Єгиптянин підібрав м'яч і пробив у дальній кут, але в площину не влучив.
22'
Морено розганяється на правому фланзі та прострілює в центр на Діа. Ван Дейк встигає перехопити фактично в останній момент.
19'
Офсайд
Алькантара з центру поля закинув м'яч до чужого штрафного майданчика на хід Садіо Мане. Сенегальський форвард вже готувався до удару, але лайнсмен зафіксував положення поза грою.
15'
Опасный момент
Небезпечно! Кейта класно перехопив поблизу штрафного суперника, а Алькантара відразу пробив у дальню дев'ятку. М'яч пролетів трохи вище поперечки.
13'
Опасный момент
Коклен зумів зробити передачу на Парехо. Півзахисник з лінії чужого штрафного пробив у ближній нижній кут, але в створ Даніель взагалі не влучив.
11'
Трент небезпечно подав зі стандарту, проте Жота не зміг прицільно пробити з межі штрафного. Буде удар від воріт.
8'
Ліверпуль намагається реабілітуватися після пропущеного голу та намагається провести кілька атак одна за одною. Поки що захист іспанців досить надійний.
4'
Гоооол!!!
Забиває Вільяреал вже на четвертій хвилині! Еступіньян виконує навіс на дальню стійку, де Капу в дотик переводить на Діа. Нападник не зволікав і миттєво відправив круглого у правий кут воріт з кількох метрів. Аліссон не врятував.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Щойно розпочався наш матч!
Нагадаємо, перший матч закінчився перемогою Ліверпуля вдома з рахунком 2:0.
Инфо
Стали відомі склади команд. Вільяреал: Рульї, Еступіньян, Торрес, Албіоль, Фойт, Коклен, Капу, Парехо, Ло Чельсо, Діа, Морено. Ліверпуль: Аліссон, Трент, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Тьяго, Фабіньо, Кейта, Жота, Мане, Салах.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Football! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Вільяреал - Ліверпуль.
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Комментарии(1)
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avatar
vismut (Запорожье)
03.05.2022 в 09:55
За АПЛ!
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Анонс матча Вильярреал - "Ливерпуль" 03.05.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 03.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 27.04.2022 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Ливерпуль" можно посмотреть 03.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против "Алавес" - 30.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Ньюкасл - 30.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Вильярреал - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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