Реал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Во время последних 9 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Манчестер Сити

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

Реал Мадрид без побед над Манчестер Сити в последних 4 играх.

Результат первой игры Манчестер Сити - Реал Мадрид 4-3.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Мадрид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Манчестер Сити.

Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Манчестер Сити - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Манчестер Сити - 1.2.

Реал Мадрид забивает 2.08 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.