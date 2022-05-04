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Реал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 04 мая 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
27'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
9' Ляпорт, Эмерик 9' Лука Модрич
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал
35%
Ничья
24%
Манчестер Сити
41%
П1: 3.89 Х: 3.13 П2: 2.13
П1: 3.75 Х: 2.75 П2: 2.05
П1: 3.89 Х: 3.13 П2: 2.13
П1: 3.89 Х: 3.13 П2: 2.13
П1: 4.00 Х: 2.90 П2: 2.20
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Манчестер Сити
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • Реал Мадрид без побед над Манчестер Сити в последних 4 играх.
  • Результат первой игры Манчестер Сити - Реал Мадрид 4-3.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Манчестер Сити.
  • Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Манчестер Сити - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Манчестер Сити - 1.2.
  • Реал Мадрид забивает 2.08 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
2
Побед
7
Игр
3
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
04.05.2016 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершен Эспаньол В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
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Новости команд
Главные события
9'
Ляпорт, Эмерик
Лука Модрич
9'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Реал
35%
Ничья
24%
Манчестер Сити
41%
П1: 3.89 Х: 3.13 П2: 2.13
П1: 3.75 Х: 2.75 П2: 2.05
П1: 3.89 Х: 3.13 П2: 2.13
П1: 3.89 Х: 3.13 П2: 2.13
П1: 4.00 Х: 2.90 П2: 2.20
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
20
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
15
Федерико Вальверде
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
14
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
9
Жезус, Габриэль
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    9
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    9
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
4
Штрафные
3
3
Фолы
3
3
Удары мимо
1
Угловые
2
1
ЖК
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
Офсайды
1
Трансляция
26'
Фол від Родрі проти Вінісуса біля правого кута власного штрафного.
24'
Фоден із лівого флангу виконував подачу, проте захисники впоралися з виносом м'яча.
22'
Опасный момент
Трохи не підкрутив Жезус у ближню дев'ятку, після скидання від де Брюйне на вхід до правого флангу штрафного!
20'
Опасный момент
Куртуа зумів зреагувати на постріл Бернарду з правого кута воротарського з-під підкату Каземіро, після закидання де Брюйне!
18'
Опасный момент
Блокування пострілу від Бензема з центру штрафного завершилося відскоком на лівий фланг на Вінісіуса, який другим дотиком пробив вище воріт!
17'
Фол Мареза в центральному колі зупинив Крооса.
16'
Вінісіусу запустили передачу на хід лівим флангом контратаки, проте вже біля штрафного він невдало спробував підключити Бензема.
15'
Опасный момент
Куртуа впорався з дальнім пострілом від де Брюйне з правого флангу в ближній кут.
13'
Реал затягнув м'яча на чужу половину поля.
11'
Опасный момент
Спроба Бензема завершити простріл із правого флангу штрафного від Вальверде пройшла над воротами.
10'
Куртуа забрав до рук подачу від Мареза зі штрафного з правого флангу.
9'
Желтая карточка
По картці для Модріча та Ляпорта.
8'
Модріч почав із Ляпортом бити по обличчю один одного.
7'
Едерсон вибив із вратарського м'яча під тиском Вінісіуса.
5'
Бернарду рукою зіграв у півколі перед штрафним, після закидання з правого флангу.
4'
Опасный момент
Бензема над воротами замкнув подачу Карвахаля з правого флангу!
4'
Діаш спрямовував убік воріт подачу кутового з лівого флангу, проте захисники блокували.
3'
Мілітао перевів на кутовий простріл Фодена з лівого флангу.
2'
Уголовой
Не вийшла подача в Крооса з лівого флангу від кутового прапорця.
1'
Фодена вже встигли відправити на газон фолом у центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Зінченко, Фернандіньо, Еган-Райлі, Палмер, Макейті, Лавіа.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Габріель Жезус, Фоден.
Запасні: Лунін, Фуїдіас, Алаба, Вальєхо, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Л. Васкес, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Инфо
Переможець двоматчевої дуелі зіграє в парижському фіналі проти англійського Ліверпуля.
Инфо
У першому матчі англійський клуб святкував перемогу з рахунком 4:3.
Даніеле Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Манчестер Сіті.
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Анонс матча Реал - "Манчестер Сити" 04.05.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 04.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Реал в предыдущем футбольном матче 26.04.2022 закончилось с такими результатами: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Манчестер Сити" можно посмотреть 04.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Эспаньол - 30.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 30.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Реал - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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