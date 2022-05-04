Реал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 04.05.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Реал в предыдущем футбольном матче 26.04.2022 закончилось с такими результатами: 4:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Эспаньол - 30.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 30.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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