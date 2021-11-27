Саутгемптон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

За последние 23 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 8 раз, 4 сыграла в ничью и 11 победы команды Ливерпуль. Разница голов 37-28 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 47 встреч, команда Саутгемптон выиграла 12 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-46 в пользу команды Ливерпуль

Игры прошлого года: 1-0 (Саутгемптон дома) и 2-0 (Ливерпуль дома).

Вы знали, что Саутгемптон забил 22% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?

Саутгемптон без побед в последних 4 играх.

Ливерпуль не проигрывает в последних 16 играх.

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.

Саутгемптон не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 1 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Саутгемптон в сезоне 6-7-5

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 12-4-2

James Ward Prowse лучший бомбардир Саутгемптон с 9 голами. Mohamed Salah забил 22 раз за Ливерпуль

Jan Bednarek получил больше всего желтых карточек (10) в Саутгемптон. Fabinho получил 7 в Ливерпуль.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Саутгемптон выигрывает первый тайм в 35% матчей, Ливерпуль выигрывает в 50% матчей.

Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Ливерпуль выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).

Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.

Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Саутгемптон забивает 0.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.4 гола против команды Саутгемптон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Ливерпуль - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Ливерпуль - 1.2.

Саутгемптон забивает 1.25 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.34 гола, играя на выезде (в среднем).