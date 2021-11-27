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Саутгемптон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 мая 2022, 21:45 - Сент-Мэри
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Саутгемптон
Саутгемптон
1 - 1
Обновить
40'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
13' Нейтан Редмонд 27' Такуми Минамино
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
24%
Ничья
41%
Ливерпуль
35%
П1: 11.50 Х: 4.17 П2: 1.39
П1: 9.00 Х: 3.60 П2: 1.36
П1: 11.50 Х: 4.17 П2: 1.39
П1: 11.50 Х: 4.17 П2: 1.39
П1: 9.00 Х: 3.70 П2: 1.50
Интересные факты
  • За последние 23 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 8 раз, 4 сыграла в ничью и 11 победы команды Ливерпуль. Разница голов 37-28 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 47 встреч, команда Саутгемптон выиграла 12 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-46 в пользу команды Ливерпуль
  • Игры прошлого года: 1-0 (Саутгемптон дома) и 2-0 (Ливерпуль дома).
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Саутгемптон без побед в последних 4 играх.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 16 играх.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.
  • Саутгемптон не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Саутгемптон в сезоне 6-7-5
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 12-4-2
  • James Ward Prowse лучший бомбардир Саутгемптон с 9 голами. Mohamed Salah забил 22 раз за Ливерпуль
  • Jan Bednarek получил больше всего желтых карточек (10) в Саутгемптон. Fabinho получил 7 в Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Саутгемптон выигрывает первый тайм в 35% матчей, Ливерпуль выигрывает в 50% матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Ливерпуль выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).
  • Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Саутгемптон забивает 0.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.4 гола против команды Саутгемптон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Ливерпуль - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Ливерпуль - 1.2.
  • Саутгемптон забивает 1.25 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.34 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
Личные встречи
Саутгемптон
6
Побед
21
Игр
12
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон
Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 2 Завершен Саутгемптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
21.04.2022 - 21:45 Бернли 2 - 0 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Ливерпуль
Кубок Англии 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челси 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.05.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
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Главные события
27'
Такуми Минамино ГООЛ!
ГООЛ! Нейтан Редмонд
13'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
24%
Ничья
41%
Ливерпуль
35%
П1: 11.50 Х: 4.17 П2: 1.39
П1: 9.00 Х: 3.60 П2: 1.36
П1: 11.50 Х: 4.17 П2: 1.39
П1: 11.50 Х: 4.17 П2: 1.39
П1: 9.00 Х: 3.70 П2: 1.50
Составы команд
1
Алекс Маккарти
22
Мохаммед Салису
4
Лянко Войнович
5
Джек Стивенс
23
Tella, Nathan
27
Дьялло, Ибрахима
8
Уорд-Проуз Джеймс
17
Кайл Уокер-Питерс
24
Элйоноусси, Мохамед
11
Нейтан Редмонд
18
Broja, Armando
1
Алиссон
12
Джозеф Гомес
32
Жоэль Матип
6
Ибраима Конате
21
Константинос Цимикас
17
Кертис Джонс
7
Джеймс Милнер
67
Эллиотт, Харви
18
Такуми Минамино
20
Роберто Фирмино
20
Диого Жота
Стартовый состав
  • 18
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
    13
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 8
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 17
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 4
    Лянко Войнович
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 1
    Алекс Маккарти
    Вратарь
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
    27
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 20
    Диого Жота
  • 17
    Кертис Джонс
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 67
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Ральф Хассенхюттль
  • Юрген Клопп
Статистика матча
4
Штрафные
2
2
Фолы
2
Блокировано ударов
4
Угловые
5
26%
Владение мячом
74%
2
Удары в створ
4
3
Сейвы
1
Офсайды
2
Удары мимо
3
Трансляция
37'
Фірміно (Ліверпуль) з меж штрафного вперіщив вище воріт.
36'
Намагалися вибудувати атаку гості, але все завершилося навісом Цімікаса у руки Маккарті.
33'
Рикошет підкоригував простріл Елліота (Ліверпуль) з правого флангу, завдяки чому м'яч дійшов до Фірміно. Бразилець вирішив не бити з гострого кута, перебуваючи перед голкіпром, тож прострілив - Маккарті ногою перезопив пас.
32'
Маккарті забрав до рук високу подачу до штрафного господарів.
30'
Не вийшов удар в Джонса з меж штрафного. Кертіс лівою потужно аробив у щит.
Инфо
Мінаміно з'явився на полі у складі Ліверпуля вперше з 20 березня.
27'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мінаміно забиває своїй колишній команді. Після передачі в центр з правого флангу Жота скинув на Мінаміно, той трохи протягнув м'яч і прошив ближній правий кут.
24'
Спробу пробити від Фірміно (Ліверпуль) заблоковано.
22'
Мінаміно (Ліверпуль) пробив з меж штрафного - Маккарті гарно склався і парирував цей постріл.
19'
Офсайд
Стандарт Ліверпуля призвів до голу Фірміно, але бразилець був в офсайді.
16'
Аліссон вдало зіграв на виході, перервавши пас Вокера-Пітерса (Саутгемптон) в розріз на Теллу.
14'
Инфо
Клопп дуже злий. Він вимагає зафіксувати порушення від "святих", яке передувало голу. Арбітри стоять на своєму.
13'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Саутгемптон відкриває рахунок. Редмонд змістився з лівого флангу і вперіщив в праву дев'ятку з меж штрафного. Невеличкий рикошет лише додав краси цьому голу.
10'
Опасный момент
Втратив хороший шанс Броя (Саутгемптон)! Аліссон забрав до рук удар албанця, котрий не влучив належним чином по м‘ячу з близької відстані.
5'
Гомес занадто сильно запустив м‘яч на хід Мінаміно правим флангом.
3'
Зі старту Ліверпуль захопив володіння над м‘ячем.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Досить експерементальний склад виставив Клопп за два тури до фінішу чемпіонату при відриві від МС в чотири очки.
Ліверпуль: Аліссон - Гомес, Матіп, Конате, Цімікас - Джонс, Мілнер, Елліот - Мінаміно, Фірміно, Жота.
Саутгемптон: Маккарті - Стівенс, Лянко, Салісу - Вокер-Пітерс, Ворд-Праус, Діалло, Телла - Редмонд, Ельюнуссі - Броя.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 37-го туру в АПЛ, в якому Саутгемптон прийме Ліверпуль.
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Анонс матча "Саутгемптон" - "Ливерпуль" 17.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сент-Мэри.

Дата проведения матча: 17.05.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Саутгемптон" - "Ливерпуль" можно посмотреть 17.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Брентфорд - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Челси - 14.05.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Саутгемптон" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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