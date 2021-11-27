Саутгемптон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Матч между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сент-Мэри.
Дата проведения матча: 17.05.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль
Прошедший матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Брентфорд - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Челси - 14.05.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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