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Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 мая 2022, 16:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2 - 1
Обновить
61'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
24' Джаррод Боуэн 32' Джаррод Боуэн 45' Джаррод Боуэн
49' Джек Грилиш
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
25%
Ничья
25%
Манчестер Сити
50%
П1: 31.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 29.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 31.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 31.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 6.20 Х: 3.20 П2: 1.68
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иМанчестер Сити, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 24 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 7 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 43-25 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 50 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-41 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя домашняя победа Вест Хэм Юнайтед над Манчестер Сити была в 2014
  • Игры прошлого года: 1-1 (Вест Хэм Юнайтед дома) и 2-1 (Манчестер Сити дома).
  • Манчестер Сити выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вест Хэм Юнайтед сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 14-3-1
  • Jarrod Bowen отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 10 передачами. Joao Cancelo лучший распасовщик Манчестер Сити (9 передач)
  • Declan Rice получил больше всего желтых карточек (8) в Вест Хэм Юнайтед. Joao Cancelo получил 7 в Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 34% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити - 1.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.68 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 76-90?
  • Jarrod Bowen лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 10 голами. Kevin De Bruyne забил 15 раз за Манчестер Сити
Прогноз на матч
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
2
Побед
22
Игр
16
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
27.02.2021 - 14:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Норвич Сити 0 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Европы 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Арсенал П
Лига Европы 2021/2022
28.04.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал В
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Главные события
49'
Джек Грилиш ГООЛ!
ГООЛ! Джаррод Боуэн
45'
Джаррод Боуэн
32'
ГООЛ! Джаррод Боуэн
24'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
25%
Ничья
25%
Манчестер Сити
50%
П1: 31.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 29.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 31.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 31.00 Х: 11.00 П2: 1.05
П1: 6.20 Х: 3.20 П2: 1.68
Составы команд
22
Лукаш Фабяньски
3
Крессуэлл, Аарон
15
Курт Зума
15
Крейг Доусон
5
Куфал, Владимир
41
Деклан Райс
28
Соуцек, Томаш
8
Пабло Форнальс
20
Ланзини, Мануэль
20
Джаррод Боуэн
18
Майкл Антонио
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
25
Фернандиньо
14
Ляпорт, Эмерик
17
Александр Зинченко
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
9
Жезус, Габриэль
11
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 18
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 8
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 20
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
    45 32 24
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 22
    Лукаш Фабяньски
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 11
    Джек Грилиш
    Полузащитник
    49
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
2
Угловые
4
1
Удары мимо
6
Блокировано ударов
8
3
Штрафные
7
6
Фолы
3
25%
Владение мячом
75%
2
Удары в створ
3
2
ЖК
1
Офсайды
2
Сейвы
Трансляция
58'
Желтая карточка
Цоуфал получает предупреждение за фол Грилиша.
56'
Опасный момент
Великолепный сейв совершает Фабианский после удара Силвы с близкого расстояния!
52'
Фабианский ногой парирует удар Жезуса с острого угла.
49'
Гоооол!!!
Горожане быстро сокращают отставание! Грилиш вколотил круглого в сетку с линии штрафной площади. Начало камбэку положено?
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Боуэн шокирует Манчестер Сити двумя забитыми мячами в первом тайме. Претенденты на чемпионство оказываются в крайне непростом положении.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
45+1'
Гоооол!!!
Вест Хэм удваивает преимущество! Боуэн избежал офсайда, вышел на ударную позицию и послал мяч в дальний угол.
45'
Фабианский оказался готов к прямому удару де Брёйне со штрафного.
36'
Опасный момент
Удару Жезуса в дальний угол не хватило точности. Бразильский форвард не скрывает разочарования упущенной возможностью.
31'
Фернандиньо сорвал атаку соперника, но умудрился избежать предупреждения.
30'
Мяч просвистел над перекладиной после удара Ляпорта с дальней дистанции.
24'
Гоооол!!!
Молотобойцы неожиданно открывают счёт! Форнальс забросил мяч за спины защитникам, Боуэн обыграл вратаря и отправил снаряд в сетку. Слишком увлеклись атакующими действиями гости!
23'
Фернандиньо выиграл подбор и нанёс мощный удар по воротам. Мяч прошёл над перекладиной.
15'
Почувствовав касание, Жезус завалился на газон в штрафной соперника. Арбитр имел основания для назначения пенальти, но решил продолжить игру.
6'
Соучек помешал де Брёйне нанести удар с линии штрафной площади.
4'
Доусон из выгодной позиции не попадает по воротам.
3'
Эдерсон здорово играет на выходе, снимая мяч с головы соперника. Хозяева выполнят угловой.
3'
Мяч оказывается в руках Фабианского после удара Зинченко.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Вест Хэм Юнайтед: Фабианский – Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал – Райс (к), Соучек, Лансини – Форнальс, Антонио, Боуэн.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Ляпорт, Фернандиньо (к), Канселу – де Брёйне, Родри, Силва – Грилиш, Жезус, Марез.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ между Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити.
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Комментарии(2)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 16:58
Вот это Зина проворонил 2:0
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0
0
avatar
vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 15:58
Последний шанс ВХ зацепиться за УЕФА.
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0
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" 15.05.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 15.05.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" можно посмотреть 15.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Норвич Сити - 08.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вулверхэмптон - 11.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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