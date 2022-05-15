Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иМанчестер Сити, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 24 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 7 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 43-25 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 50 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-41 в пользу команды Манчестер Сити

Последняя домашняя победа Вест Хэм Юнайтед над Манчестер Сити была в 2014

Игры прошлого года: 1-1 (Вест Хэм Юнайтед дома) и 2-1 (Манчестер Сити дома).

Манчестер Сити выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 23% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Манчестер Сити забил 20% голов между минутами 0-15?

Вест Хэм Юнайтед сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 14-3-1

Jarrod Bowen отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 10 передачами. Joao Cancelo лучший распасовщик Манчестер Сити (9 передач)

Declan Rice получил больше всего желтых карточек (8) в Вест Хэм Юнайтед. Joao Cancelo получил 7 в Манчестер Сити.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 34% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Вест Хэм Юнайтед забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Сити - 1.

Вест Хэм Юнайтед забивает 1.68 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 76-90?