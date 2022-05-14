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Кадис - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 15 мая 2022, 20:30 - Estadio Ramon de Carranza
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Кадис
Кадис
0 - 1
Обновить
29'
Реал
Мадрид
Ход матча
5' Диаз, Мариано
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Кадис
25%
Ничья
31%
Реал
44%
П1: 2.76 Х: 2.79 П2: 3.06
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 2.76 Х: 2.79 П2: 3.06
П1: 2.76 Х: 2.79 П2: 3.06
П1: 2.95 Х: 2.70 П2: 2.95
Прогноз на матч
Личные встречи
Кадис
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Кадис
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис
Последние матчи - Кадис
Чемпионат Испании 2021/2022
12.05.2022 - 20:00 Реал Сосьедад 3 - 0 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Кадис 3 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
29.04.2022 - 22:00 Севилья 1 - 1 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 21:00 Кадис 2 - 3 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Кадис В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.05.2022 - 22:30 Реал 6 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершен Эспаньол В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал П
Показать больше
Новости команд
Главные события
5'
Диаз, Мариано ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Кадис
25%
Ничья
31%
Реал
44%
П1: 2.76 Х: 2.79 П2: 3.06
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 2.76 Х: 2.79 П2: 3.06
П1: 2.76 Х: 2.79 П2: 3.06
П1: 2.95 Х: 2.70 П2: 2.95
Составы команд
1
Ledesma, Jeremias
22
Espino Alfonso
3
Fali
23
Луис Эрнандес
15
Акапо Мартинез, Карлос
11
Уссама Идрисси
4
Алкараз, Рубен
8
Алекс
21
Рубен Собрино
18
Альваро Негредо
25
Лукас Перес
23
Андрей Лунин
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
5
Хесус Вальехо
6
Начо
15
Федерико Вальверде
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
24
Диаз, Мариано
11
Марко Асенсио
Стартовый состав
  • 18
    Альваро Негредо
    Нападающий
  • 25
    Лукас Перес
    Нападающий
  • 11
    Уссама Идрисси
    Нападающий
  • 4
    Алкараз, Рубен
    Полузащитник
  • 8
    Алекс
    Полузащитник
  • 21
    Рубен Собрино
    Нападающий
  • 22
    Espino Alfonso
  • 3
    Fali
    Полузащитник
  • 23
    Луис Эрнандес
    Защитник
  • 15
    Акапо Мартинез, Карлос
    Защитник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
    5
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Серхио
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
5
Удары мимо
1
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
4
Угловые
3
Штрафные
Фолы
3
1
Блокировано ударов
Трансляция
28'
Довелося зупинити гру на паузу аби попити водички.
26'
Засильна подача Еспіно з лівого флангу відправилася за лицьову в дальній стороні поля.
23'
Опасный момент
Лунін відбив за межі штрафного дальній постріл від Еспіно з лівого флангу!
21'
Постріл від Вальверде з дальньої дистанції пройшов набагато вище воріт.
19'
Кадіс утратив початковий запал, та вже звалився до зони вильоту, станом на поточний момент.
17'
Реал намагається зараз відповісти в пресингу на чужій половині.
15'
Заблокована спроба Переса ударом із центру штрафного завершити простріл із лівого флангу штрафного у відтяжку.
15'
Фол в атаці від Родріго під час спроби зачепитися за м'яч на чужій половині.
13'
Опасный момент
Негредо зумів пройти повз Мілітао на лівому фланзі штрафного, після чого віддавав на порожні для Переса повз Луніна, але на дальній стійці перехопив Начо!
11'
Опасный момент
Діас під час контратаки почекав підключення на правий фланг штрафного від Асенсіо, але той пострілом низом у дальній кут голкіпера не переграв.
9'
Опасный момент
Лунін помилився з виходом на перехоплення подачі з правого флангу, після чого Еспіно головою не влучив у вже вільні ворота!
7'
Опасный момент
Алькарас пробив зі входу на правий фланг штрафного, влучив у Мілітао, забрав відскок, після чого пробив уже вище воріт.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Діас заніс м'яч через лінію воріт після прострілу Родріго з лівого флангу штрафного, який до цього принизив п'ятьох суперників на швидкості.
4'
Опасный момент
Алькарас дальнім пострілом із лівого флангу спрямував м'яча в ближній кут до рук Луніна.
3'
Реал тримає м'яча під жорстким пресингом на власній половині.
2'
Негредо скидав на партнера з лівого флангу штрафного, проте Лунін своєчасно висунувся до ближнього кута воротарського.
1'
Опасный момент
Лунін вже політав за пострілом Акпо здалеку з правого флангу атаки, який пройшов над воротами.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Реал — достроковий чемпіон, бо йде на першому місці з 84 очками за 36 матчів, а Кадіс ще може вилетіти, тому що набрав 35 балів за стільки ж ігор, чого вистачає лише для 17 рядка.
Запасні: Хіль, Флере, Йонссон, Марі, Санчес, Лосано, Аларкон, Кала, Андоне, Арсамендия, Карселен, Чуст.
Кадіс: Ледесма — Акапо, Фалі, Ернандес, Еспіно — Алькарас, Алекс, Ідріссі, Собріно — Негредо, Перес.
Запасні: Фуїдіас, Альтубе, Карвахаль, Азар, Себальос, Менді, Камавінга, Латаса, Хіла.
Реал: Лунін — Васкес, Начо, Мілітао, Вальєхо — Вальверде, Каземіро, Кроос — Асенсіо, Діас, Родріго.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Антоніо Мігель Матеу Лаос (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Рамон де Карранса (Кадіс, Іспанія) зіграють Кадіс та мадридський Реал.
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Анонс матча Кадис - Реал 15.05.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Кадис (Кадис) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведения матча: 15.05.2022
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кадис (Кадис) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Кадис в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Серхио и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кадис - Реал можно посмотреть 15.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Кадис - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Тренер: Альваро Сервера

Прошедший матч команды Кадис был сыгран против Реал Сосьедад - 12.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Леванте - 12.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Кадис - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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