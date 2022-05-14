Кадис - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Кадис - Реал 15.05.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Кадис (Кадис) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведения матча: 15.05.2022

Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кадис (Кадис) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Кадис в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Серхио и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кадис (Кадис)

Страна: Испания

Тренер: Альваро Сервера



Прошедший матч команды Кадис был сыгран против Реал Сосьедад - 12.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Леванте - 12.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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