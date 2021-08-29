Хетафе - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Хетафе - "Барселона" 15.05.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Хетафе (Хетафе) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведения матча: 15.05.2022

Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Хетафе (Хетафе) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Хетафе в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кике Флорес и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хетафе (Хетафе)

Год основания Хетафе (Хетафе): 1983

Страна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Предыдущий поединок команды Хетафе был сыгран против Осасуна - 11.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Хави



Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 10.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

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