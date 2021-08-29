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Хетафе - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 15 мая 2022, 20:30 - Колисеум Альфонсо Перес
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Хетафе
Хетафе
0 - 0
Обновить
29'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Хетафе
33%
Ничья
25%
Барселона
42%
П1: 3.98 Х: 2.65 П2: 2.39
П1: 3.75 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 3.98 Х: 2.65 П2: 2.39
П1: 3.98 Х: 2.65 П2: 2.39
П1: 4.10 Х: 2.55 П2: 2.40
Личные встречи
Хетафе
2
Побед
22
Игр
16
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 18:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе
Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2021/2022
11.05.2022 - 20:00 Осасуна 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 15:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Райо Вальекано Н
Чемпионат Испании 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 21:00 Сельта 0 - 2 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2021/2022
16.04.2022 - 22:00 Хетафе 1 - 2 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетис 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Барселона В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Хетафе
33%
Ничья
25%
Барселона
42%
П1: 3.98 Х: 2.65 П2: 2.39
П1: 3.75 Х: 2.50 П2: 2.25
П1: 3.98 Х: 2.65 П2: 2.39
П1: 3.98 Х: 2.65 П2: 2.39
П1: 4.10 Х: 2.55 П2: 2.40
Составы команд
13
Давид Сориа
17
Матиас Оливера
15
Куэнка Хорхе
19
Йокуслу, Окай
21
Джене Даконам
22
Дамиан Суарес
20
Максимович Неманья
18
Мауро Арамбарри
11
Аленья, Карлес
25
Борха Майораль
16
Энес Юнал
22
тер Стеген, Марк-Андре
13
Даниэль Алвес
28
Óscar Mingueza
15
Клеман Лангле
31
Balde Martinez, Alejandro
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
6
Puig, Riqui
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
10
Мемфис Депай
Стартовый состав
  • 25
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 16
    Энес Юнал
  • 20
    Максимович Неманья
  • 18
    Мауро Арамбарри
    Полузащитник
  • 11
    Аленья, Карлес
    Полузащитник
  • 17
    Матиас Оливера
    Защитник
  • 15
    Куэнка Хорхе
  • 19
    Йокуслу, Окай
    Полузащитник
  • 21
    Джене Даконам
  • 22
    Дамиан Суарес
    Защитник
  • 13
    Давид Сориа
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Кике Флорес
  • Xavi
Статистика матча
29%
Владение мячом
71%
2
Штрафные
1
Фолы
2
1
Удары мимо
3
Блокировано ударов
3
Угловые
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
1
Офсайды
Трансляция
23'
Снова продуют закинуть на Обамеянга, пока не проходят такие забросы у Барсы.
21'
Хетафе пару минут катал мяч – ничего не выжал, да особо и не пробовал
17'
Уголовой
Угловой вот для Барсы, нос покойно отбились хозяева.
16'
И снова все спокойно у нас, довольно плавна игра
14'
Обамеянг чуть не вывалился на ударную позицию после обрезки защитника – просто сам не ожидал такого подарка форвард.
9'
Хах, кто-то из игроков Хетафе пытался забросить с центра поля за шиворот тер Штегену. Не спит кипер.
6'
Уголовой
Третий корнер подряд закончился ударом по воротам – выше.
5'
Уголовой
А вот и до удара дело дошло – заблокирован, и снова угол.
5'
Уголовой
Хетафе заработал угловой – навес, и еще один корнер.
4'
В целом, пока все спокойно. Барса пробует баловаться дальними забросами. Безуспешно пока что.
2'
Первый дальний заброс от Барсы – кипер Хетафе первый на мяче.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Тер Штеген, Алвес, Бальде, Бускетс, Гави, Депай, Ленгле, Мингеса, Обамеянг, Пуч, Торрес
Инфо
Стартовый состав Хетафе: Сориа, Алена, Арамбарри, Джене, Йокушлу, Куэнка, Майорал, Максимович, Оливейра, Суарес, Унал
Напомним, что Реал уже оформил чемпионство. Барса идет на втором месте, опережая Атлетико на 5 пунктов. То есть мадридцы теоретически еще может обойти каталонцев. Хетафе -15-й, и теоретически еще может вылететь. Так что хоть и минимальный, но турнирный интерес в матче присутствует.
Инфо
Почти все матчи тура начнутся в 20:30, и наш в том числе. Судить поединок будет Хесус Мансано.
Добрый вечер всем любителям футбола. В Испании сегодня пройдут матчи 37-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Хетафе – Барселона.
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Анонс матча Хетафе - "Барселона" 15.05.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Хетафе (Хетафе) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведения матча: 15.05.2022
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Хетафе (Хетафе) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Хетафе в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кике Флорес и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хетафе - "Барселона" можно посмотреть 15.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Хетафе - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий поединок команды Хетафе был сыгран против Осасуна - 11.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Сельта - 10.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Хетафе - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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