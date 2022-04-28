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Рома - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Лига конференций - 05 мая 2022, 22:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Рома
Рим
До начала
00 : 00 : 00
Лестер Сити
Лестер
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Рома
35%
Ничья
30%
Лестер Сити
35%
П1: 2.48 Х: 2.51 П2: 3.72
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.48 Х: 2.51 П2: 3.72
П1: 2.48 Х: 2.51 П2: 3.72
П1: 2.48 Х: 2.60 П2: 3.55
Интересные факты
  • Рома выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Рома не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Результат первой игры Лестер Сити - Рома 1-1.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 43% матчей, Лестер Сити выигрывает в 26% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Лестер Сити выигрывает в 26%.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Рома забивает 2.16 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лестер Сити без побед в последних 5 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".
  • Рома без побед в последних 4 играх.
Личные встречи
Рома
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Лестер Сити
Лига конференций 2021/2022
28.04.2022 - 22:00 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Болонья Н
Лига конференций 2021/2022
28.04.2022 - 22:00 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 19:00 Интер 3 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.04.2022 - 20:00 Наполи 1 - 1 Завершен Рома Н
Лига конференций 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Будё-Глимт В
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Лестер Сити П
Лига конференций 2021/2022
28.04.2022 - 22:00 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Рома Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
17.04.2022 - 16:15 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Рома
35%
Ничья
30%
Лестер Сити
35%
П1: 2.48 Х: 2.51 П2: 3.72
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.48 Х: 2.51 П2: 3.72
П1: 2.48 Х: 2.51 П2: 3.72
П1: 2.48 Х: 2.60 П2: 3.55
Трансляция
Запасні: Ворд, Сеюнджю, Олбрайтон, Іхеаначо, Перес, Амарті, Чаудрі, Вестергор, Кастань, Дака, Томас, Сумаре.
Лестер: Шмайхель — Рікарду, Фофана, Еванс, Джастін — Меддісон, Тілеманс, Дьюсбері-Голл — Лукмен, Варді, Барнс.
Запасні: Фусато, Вінья, Перес, Шомуродов, Мейтленд-Найлз, Верету, Кумбула, Спінаццола, Діавара, Бове, Афена-Г'ян, Ель-Шаараві.
Рома: Патрсіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Пеллегріні, Залевські — Дзаньоло, Абрахам.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Инфо
У першому матчі команди розійшлися миром — 1:1.
Срджан Йованович (Белград, Сербія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та англійський Лестер.
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Анонс матча Рома - Лестер Сити 05.05.2022, Лига конференций

Матч между командой Рома (Рим) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 05.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лестер Сити и Рома в предыдущем футбольном матче 28.04.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Лестер Сити можно посмотреть 05.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Рома - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды Рома был сыгран против Болонья - 01.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против "Тоттенхэм" - 01.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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