Рома - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Рома выиграл 3 домашних матчей подряд.

Рома не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Результат первой игры Лестер Сити - Рома 1-1.

Рома забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Рома выигрывает первый тайм в 43% матчей, Лестер Сити выигрывает в 26% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Лестер Сити выигрывает в 26%.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Рома забивает 2.16 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).

Лестер Сити без побед в последних 5 играх.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Рома's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".